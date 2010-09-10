Сообщение Walker » 18 окт 2011, 15:36

Bazooka писал(а): Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки

эквивавалентная

Они однозначно выгоднее ламп накаливания. Но! речь шла об уличном освещении — и вот там светодиодные лампы могут максимум пойти только на замену старых ДРЛ'ок да и то с некоторыми оговорками. По сравнению с современными газоразрядными металло-галоидными, натриевыми, ксеноновыми лампами высокого и с/высокого давления замена их на светодиодные блоки (блок питания + блок управления + светодиодная сборка, все в исполнении «5-й приемки» )в плане качества освещения замена получается даже не золотой — платиново-брильянтовой, причем по потребляемой мощности при той же светоотдаче светодиоды соответсвуют старым лампам ДРЛ, которые сейчас используются для освещения второстепенных дорог, переулков и дворов. По крайней мере, на данный момент, эквивадентная замена уличного освещения (возвращаемся к началу топика) лампами ДНат и ДРИ (металлогалоидными) при существующих ценах выходит в настолько большую копеечку, что вряд ли имеет смысл, т.к. к моменту выхода на безубыточность (3*3 года = 9 лет при замене ДНат — под вопросом, т.к. потреблять они будут почти втрое больше (!) энергии, чем замененная ими ДНат ) светильники и диоды просто устареют морально.