Дезодорант
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Re: Дезодорант
если такое потоотделение, то возможно стоит в больницу сходить, нет?
Re: Дезодорант
многие хвалят кристаллы..хочу попробовать
Re: Дезодорант
Что за кристаллы?
Re: Дезодорант
Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.
Re: Дезодорант
Вообще то не обязательно дезодорант должен пахнуть.Главное что бы защищал от запаха пота.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 21:37
Re: Дезодорант
Беру активель
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: Дезодорант
Года 4 подряд пользовалась Viсhy очень была им довольна, но так уже приелся, запах один и тот же, хочется по пробовать, что то новенькое, но чтоб не уступало в качестве. И запах не люблю сильно приторный. Что посоветуете?
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Дезодорант
Я пользуюсь http://lancome.ru/uhod/po-kategorijam/d ... urete.html, мне очень подошел этот дезодорант, пробовала Виши и могу с точностью сказать Ланком тоже классный.
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: Дезодорант
Спасибо, пойду по нюхаю запах. А еще хотела спросить, вот Виши классно держится и не потеешь довольно таки долго ,за это я его люблю. Ланком тоже так классно удерживает потоотделение?
Re: Дезодорант
вот крайний раз взяла икеа
Re: Дезодорант
Lenka83 писал(а):Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.
Ну вот, а я только хотела попробовать его. Теперь не буду)
Re: Дезодорант
Мне например дезодорант нужен достаточно эффективный ввиду того что на силовых тренировках потею достаточно сильно , перебрала многие и сейчас остановилась на camay , он очень хорошо справляется , ни разу не было нареканий , да и запах очень приятный , не отталкивающий , camay дезодорант отзывы тут можете посмотреть , попробуйте , уверена что не прогадаете )
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