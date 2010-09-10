Дезодорант

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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Дезодорант

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 15:46

если такое потоотделение, то возможно стоит в больницу сходить, нет?
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innulia
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 17:11

Re: Дезодорант

Сообщение innulia » 05 фев 2016, 17:28

многие хвалят кристаллы..хочу попробовать
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Razanka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 14:17

Re: Дезодорант

Сообщение Razanka » 06 фев 2016, 19:14

Что за кристаллы?
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Дезодорант

Сообщение Lenka83 » 11 фев 2016, 19:13

Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Дезодорант

Сообщение Katarinna » 14 апр 2016, 21:43

Вообще то не обязательно дезодорант должен пахнуть.Главное что бы защищал от запаха пота.
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Myndreskul
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 21:37

Re: Дезодорант

Сообщение Myndreskul » 17 апр 2016, 15:51

Беру активель
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: Дезодорант

Сообщение Виктория_Б » 18 апр 2016, 15:55

Года 4 подряд пользовалась Viсhy очень была им довольна, но так уже приелся, запах один и тот же, хочется по пробовать, что то новенькое, но чтоб не уступало в качестве. И запах не люблю сильно приторный. Что посоветуете?
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Дезодорант

Сообщение Barabulka222 » 21 апр 2016, 20:44

Я пользуюсь http://lancome.ru/uhod/po-kategorijam/d ... urete.html, мне очень подошел этот дезодорант, пробовала Виши и могу с точностью сказать Ланком тоже классный.
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: Дезодорант

Сообщение Виктория_Б » 24 апр 2016, 21:45

Спасибо, пойду по нюхаю запах. А еще хотела спросить, вот Виши классно держится и не потеешь довольно таки долго ,за это я его люблю. Ланком тоже так классно удерживает потоотделение?
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Дезодорант

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 10:05

вот крайний раз взяла икеа
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Siera
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 апр 2016, 07:22

Re: Дезодорант

Сообщение Siera » 07 июн 2016, 17:07

Lenka83 писал(а):Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.

Ну вот, а я только хотела попробовать его. Теперь не буду)
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Sovievare
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:20

Re: Дезодорант

Сообщение Sovievare » 03 янв 2017, 08:37

Мне например дезодорант нужен достаточно эффективный ввиду того что на силовых тренировках потею достаточно сильно , перебрала многие и сейчас остановилась на camay , он очень хорошо справляется , ни разу не было нареканий , да и запах очень приятный , не отталкивающий , camay дезодорант отзывы тут можете посмотреть , попробуйте , уверена что не прогадаете )
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сегодня, 00:29

Re: Дезодорант

Сообщение Варюшка » Сегодня, 00:34

Мне нравится гелеобразный дезодорант, все остальные виды пробовала - не мое. Ну и аромат конечно, лучше чтобы без запаха или легкий свежий.
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