Сообщение Виктория_Б » 18 апр 2016, 15:55

Года 4 подряд пользовалась Viсhy очень была им довольна, но так уже приелся, запах один и тот же, хочется по пробовать, что то новенькое, но чтоб не уступало в качестве. И запах не люблю сильно приторный. Что посоветуете?