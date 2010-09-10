Дезодорант

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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Дезодорант

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 15:46

если такое потоотделение, то возможно стоит в больницу сходить, нет?
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innulia
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 17:11

Re: Дезодорант

Сообщение innulia » 05 фев 2016, 17:28

многие хвалят кристаллы..хочу попробовать
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Razanka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 14:17

Re: Дезодорант

Сообщение Razanka » 06 фев 2016, 19:14

Что за кристаллы?
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Дезодорант

Сообщение Lenka83 » 11 фев 2016, 19:13

Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Дезодорант

Сообщение Katarinna » 14 апр 2016, 21:43

Вообще то не обязательно дезодорант должен пахнуть.Главное что бы защищал от запаха пота.
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Myndreskul
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 21:37

Re: Дезодорант

Сообщение Myndreskul » 17 апр 2016, 15:51

Беру активель
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Дезодорант

Сообщение Barabulka222 » 21 апр 2016, 20:44

Я пользуюсь http://lancome.ru/uhod/po-kategorijam/d ... urete.html, мне очень подошел этот дезодорант, пробовала Виши и могу с точностью сказать Ланком тоже классный.
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Дезодорант

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 10:05

вот крайний раз взяла икеа
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Siera
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 апр 2016, 07:22

Re: Дезодорант

Сообщение Siera » 07 июн 2016, 17:07

Lenka83 писал(а):Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.

Ну вот, а я только хотела попробовать его. Теперь не буду)
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dasha124
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 05:30

Re: Дезодорант

Сообщение dasha124 » 08 июл 2017, 05:39

Есть много популярных дезиков, которые устранят запах, жаль, что дезодорантов для ног не придумали. У меня у друга ужасно сильно потеют ноги и от этого портится вся обувь. Запах пота прям въедается в туфли, кроссовки и т.д. Мне кажется многие сталкиваются с такой проблемой у своих мужей, братьев, друзей и т.д. Хочу посоветовать очень эффективное средство smelloff. "Smelloff" невероятно быстро справится с запахом пота в обуви и спасёт немало пар вашей обуви. Мы с другом заказали на сайте сразу два этих средства. При заказе нас отлично проконсультировали, всё рассказали, как пользоваться и т.д. Доставили почтой очень быстро! Теперь очень довольны! Рекомендую.
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IvankaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 07:41

Re: Дезодорант

Сообщение IvankaM » 23 ноя 2017, 22:58

Меня спасает только натуральный дезодорант кристалл https://tutknow.ru/medicina/5999-kak-ispolzovat-naturalnyy-kristall-alunit.html, он не вредный для здоровья и очень круто защищает от пота, лучше чем дезики из масс маркета))
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Дезодорант

Сообщение Надежда 79 » 11 янв 2018, 20:27

сухие лучше всего помогают
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 09:34

Re: Дезодорант

Сообщение gtaa » Сегодня, 09:24

Я пришел на тренировку по баскетболу, я почувствовал неприятный запах, моя одежда вспотела, и мое тело, они рассказали мне о ODORGONE, хороший продукт, теперь все пахнет хорошо
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