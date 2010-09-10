Сообщение dasha124 » 08 июл 2017, 05:39

Есть много популярных дезиков, которые устранят запах, жаль, что дезодорантов для ног не придумали. У меня у друга ужасно сильно потеют ноги и от этого портится вся обувь. Запах пота прям въедается в туфли, кроссовки и т.д. Мне кажется многие сталкиваются с такой проблемой у своих мужей, братьев, друзей и т.д. Хочу посоветовать очень эффективное средство smelloff. "Smelloff" невероятно быстро справится с запахом пота в обуви и спасёт немало пар вашей обуви. Мы с другом заказали на сайте сразу два этих средства. При заказе нас отлично проконсультировали, всё рассказали, как пользоваться и т.д. Доставили почтой очень быстро! Теперь очень довольны! Рекомендую.