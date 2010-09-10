Дезодорант
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Re: Дезодорант
если такое потоотделение, то возможно стоит в больницу сходить, нет?
Re: Дезодорант
многие хвалят кристаллы..хочу попробовать
Re: Дезодорант
Что за кристаллы?
Re: Дезодорант
Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.
Re: Дезодорант
Вообще то не обязательно дезодорант должен пахнуть.Главное что бы защищал от запаха пота.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 21:37
Re: Дезодорант
Беру активель
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Дезодорант
Я пользуюсь http://lancome.ru/uhod/po-kategorijam/d ... urete.html, мне очень подошел этот дезодорант, пробовала Виши и могу с точностью сказать Ланком тоже классный.
Re: Дезодорант
вот крайний раз взяла икеа
Re: Дезодорант
Lenka83 писал(а):Дезодорант Кристал. На айхербе продают. Покупала себе, не стоит своих денег однозначно. Может и натуральный, но от пота не защищает, без запаха.
Ну вот, а я только хотела попробовать его. Теперь не буду)
Re: Дезодорант
Есть много популярных дезиков, которые устранят запах, жаль, что дезодорантов для ног не придумали. У меня у друга ужасно сильно потеют ноги и от этого портится вся обувь. Запах пота прям въедается в туфли, кроссовки и т.д. Мне кажется многие сталкиваются с такой проблемой у своих мужей, братьев, друзей и т.д. Хочу посоветовать очень эффективное средство smelloff. "Smelloff" невероятно быстро справится с запахом пота в обуви и спасёт немало пар вашей обуви. Мы с другом заказали на сайте сразу два этих средства. При заказе нас отлично проконсультировали, всё рассказали, как пользоваться и т.д. Доставили почтой очень быстро! Теперь очень довольны! Рекомендую.
Re: Дезодорант
Меня спасает только натуральный дезодорант кристалл https://tutknow.ru/medicina/5999-kak-ispolzovat-naturalnyy-kristall-alunit.html, он не вредный для здоровья и очень круто защищает от пота, лучше чем дезики из масс маркета))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Дезодорант
сухие лучше всего помогают
Re: Дезодорант
Я пришел на тренировку по баскетболу, я почувствовал неприятный запах, моя одежда вспотела, и мое тело, они рассказали мне о ODORGONE, хороший продукт, теперь все пахнет хорошо
Re: Дезодорант
Сухие не пробовала, мне кажется ими не удобно пользоваться, я привыкла роликовым. Сейчас у меня дезодорант DRYDRY Deo Roll, после нанесения не липкий и нет следов на одежде. С запахом пота тоже справляется даже в самую жару.
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