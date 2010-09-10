пора переобуваться...

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АВС
Пользователь RZN.info
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 22:45

Re: пора переобуваться...

Сообщение АВС » 17 мар 2015, 17:42

Пересаживаюсь на автобус. Переобулся в выходные.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: пора переобуваться...

Сообщение DS » 17 мар 2015, 20:40

А какая была цель? Я в позапрошлом апреле машину откапывал - до фар снег доходил.
Я не могу цель понять. Ну, допустим, рискованным переобуванием уменьшили ежегодный износ на 3%. 5 сезонов - 15%. Ни туда, ни сюда. А риск попадания в аварию я оцениваю существенно выше. Да сегодня лужу переехал в 7 утра, нажал на тормоз - а он не работает. Въехал бампером в снег.
Не могу понять.
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: пора переобуваться...

Сообщение salabus » 18 мар 2015, 03:32

DS, я год назад писал:
salabus писал(а):У меня одна машина будет кататься на шипах, пока из Владика не приедут диски (еще дней 10). А другая - была расконсервирована где-то в р-не февраля (или конца января?). Обута во вроде бы "всесезонные" Бриджи 697. Хотя вообще я придерживаюсь той точки зрения, что "всесезонных" шин для средней полосы России нет и быть не может. Но практика показала, что с определенной осторожностью эта резина вполне себе едет в такую погоду, какая стояла на протяжении последних двух месяцев. Крайний снегопад застал меня в Спасске. Ехал я оттуда осторожно, но ущербным себя не чувствовал. Примерно с такой же опаской я ехал бы и на шипованной Нокиан.
На шипах на чистом сухом асфальте - не коньки, конечно, но и не сильно комфортно. А 697 на льду - тоже не сильно комфортно, но тоже далеко не коньки. Да вот только льда сейчас во много раз меньше, уем сухого асфальта. А если уж совсем все край и плохо - так я комплект за пол-часа перекину, все на дисках же.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: пора переобуваться...

Сообщение DS » 18 мар 2015, 05:04

Это понятно. Непонятно, зачем выгадывать 3..5 дней?
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: пора переобуваться...

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 18 мар 2015, 10:22

Каждый сезон, трем когда же переобуваться, может пора заканчивать?!
Пусть каждый решит сам за себя, ведь ездили наши отцы круглый год на одной и той же резине, да я и сам
рассекал на БЛ-85 зимой, главное ведь что в голове, а не на ногах.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: пора переобуваться...

Сообщение DS » 18 мар 2015, 11:51

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Пусть каждый решит сам за себя, ведь ездили наши отцы круглый год на одной и той же резине, да я и сам
рассекал на БЛ-85 зимой, главное ведь что в голове, а не на ногах.

Да. Совершенно верно.
К сожалению, каждый решает не только за себя, но и за меня. Мне 4 года назад гражданин приехал в зад в феврале (я стоял на светофоре), а в качестве уважительной причины сказал:"Братан, извини - у меня резина летняя!!".
Как наши отцы ездили я помню прекрасно - машину загоняли в гараж, снимали колёса, ставили на домкраты, сливали воду, мазали пушечным салом, ну и т.д. Резина была одна и та же, естественно.
Понятно, что не все так делали, но очень многие. Я уж не говорю о количестве машин на дорогах.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: пора переобуваться...

Сообщение volgovod » 18 мар 2015, 18:26

Нормально шипы по сухому асфальту тормозят, разницы с летней я не заметил вообще. Вот асфальт портится от шиповки это да.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: пора переобуваться...

Сообщение salabus » 18 мар 2015, 19:32

И шиповка от асфальта... А я очень даже заметил разницу, как условно летние Бриджи по сухому асфальту тормозят после очень неплохой Н7.
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: пора переобуваться...

Сообщение Князь » 18 мар 2015, 19:40

Скользко по сухому запыленному асфальту на шипах -АБС несколько раз срабатывала. Переобуюсь в среду после обещанного снега.
И это пройдет...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: пора переобуваться...

Сообщение DS » 18 мар 2015, 20:52

Это тоже март:
viewtopic.php?f=68&t=2871&p=355406#p355406
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: пора переобуваться...

Сообщение volgovod » 19 мар 2015, 17:18

Может вы просто резко тормозите. Шипам, по крайней мере моим, от асфальта тоже ничего не делается, тысяч около 40 я на зимних проехал за 7 лет, шипы все на месте за исключением трёх. которые я потерял в первую зиму из-за пробуксовки на бордюре
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: пора переобуваться...

Сообщение DS » 19 мар 2015, 23:22

Это вы мне? Возможно, резковато. Просто лёд под снегом плохо видно было, поэтому и прозевал.
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: пора переобуваться...

Сообщение salabus » 20 мар 2015, 00:55

Наверное - мне с Князем. Я тоже возможно резковато. Возможно даже - резко. Да и 40 ткм я наматываю меньше, чем за 3 зимы.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: пора переобуваться...

Сообщение volgovod » 20 окт 2015, 19:14

Сегодня обул новую Хаккапелиту 8. зубастая, зараза, на маленькой скорости аж чувствуются шипы. И гудит на скорости 30 и 50км/в час как самолёт, на финской пятёрке такого не было, но там и шипов меньше было, в восьмёрке дохрена их, но они мелкие.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: пора переобуваться...

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 20 окт 2015, 22:34

volgovod писал(а):Сегодня обул новую Хаккапелиту 8. зубастая, зараза, на маленькой скорости аж чувствуются шипы. И гудит на скорости 30 и 50км/в час как самолёт, на финской пятёрке такого не было, но там и шипов меньше было, в восьмёрке дохрена их, но они мелкие.


Ничего, скоро по - вылетают, и тише станет :D
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: пора переобуваться...

Сообщение volgovod » 20 окт 2015, 22:46

На прошлой все целы были за 7 лет.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: пора переобуваться...

Сообщение Док » 06 мар 2017, 11:24

Ну чо, к 8 марта переобуваемся :wink: ?
Your friend in time Emmet L.Brown
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: пора переобуваться...

Сообщение Raider » 06 мар 2017, 18:56

Док писал(а):Ну чо, к 8 марта переобуваемся :wink: ?
я чего то очкую...вроде и разлив пошел...но все равно..боязно..
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3427
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: пора переобуваться...

Сообщение Vredtech » 06 мар 2017, 22:35

Док писал(а):Ну чо, к 8 марта переобуваемся :wink: ?


Рано ещё...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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agrohimxvc
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 03:53

удобрение кристалон купить

Сообщение agrohimxvc » 48 минут назад

Приветствую Вас друзья!

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