Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 18 мар 2015, 10:22

Каждый сезон, трем когда же переобуваться, может пора заканчивать?!

Пусть каждый решит сам за себя, ведь ездили наши отцы круглый год на одной и той же резине, да я и сам

рассекал на БЛ-85 зимой, главное ведь что в голове, а не на ногах.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...