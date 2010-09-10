Взаимодействие с ЖКО
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Взаимодействие с ЖКО
Здравствуйте. Не подскажите ли, при ремонте требуется отключить воду, чтобы приварить кран на ввод в квартиру. ЖКО по телефону требуют, чтобы шли к ним, причем в рабочие дни, писали заявление на отключение и оплачивали какую-то их пошлину. Действительно ли таков порядок?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
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Re: Взаимодействие с ЖКО
Да, официально именно так. А не офицально, всегда есть варианты...
Re: Взаимодействие с ЖКО
Rider
У нас такой же порядок и очень дорогое удовольствие,примерно за ХВС -500р,за ГВС -800р,за слив воды из системы отопления около 5 тыс и при наличии проекта. Краны+ перемычка, металлические трубы и ко-во секций зависит от площади комнаты и типа радиатора. Так не могу уговорить сантехника о нелегальной замене. Просят 8 тыс.р + все мои материалы. Биметал. стоят под 350р секция.
У нас такой же порядок и очень дорогое удовольствие,примерно за ХВС -500р,за ГВС -800р,за слив воды из системы отопления около 5 тыс и при наличии проекта. Краны+ перемычка, металлические трубы и ко-во секций зависит от площади комнаты и типа радиатора. Так не могу уговорить сантехника о нелегальной замене. Просят 8 тыс.р + все мои материалы. Биметал. стоят под 350р секция.
Re: Взаимодействие с ЖКО
Хм, вот еще вопросик возник: нихрена не греет один из радиаторов отопления, дом - хрущёвка, всё стандартное. С кем данный вопрос решать, вызывать опять таки из ЖКО сантехника, чтобы смотрели и промывали? Ато уже отопительный сезон начался, реально ли такое. Судя по словам матери у этих сантехников до этого постоянно отговорка что типа всё, сезон отопительный начался, типа никак. А летом наоборот типа мол нужно сезона ждать. Бред полный, решил сам взяться за данный вопрос.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Взаимодействие с ЖКО
Естественно вызывать, причем письменной жалобой поданной в двух экземплярах, с отметкой ЖКО на одном из экземпляров о принятии. Действует быстро, если же обращятся устно, то растянуться все может на месяцы, если не на годы.
Re: Взаимодействие с ЖКО
У меня был случай - надо было трубы менять, заказал официально отключение воды. А в результате бардака в ЖЭУ воду пустили на час раньше. И все этажи внизу были затоплены в хлам. Если бы договаривался неофициально, были бы серьезные неприятности
Re: Взаимодействие с ЖКО
Скажите, если я затопила соседа снизу, что мне грозит? в 2 вариантах: дом не сдан и дом сдан.
Re: Взаимодействие с ЖКО
Лолка писал(а):Скажите, если я затопила соседа снизу, что мне грозит? в 2 вариантах: дом не сдан и дом сдан.
Как Вы оказались в квартире? Вы сами признались,что именно Вы затопили соседа. Отвечать придется.
Re: Взаимодействие с ЖКО
Лолка писал(а):Скажите, если я затопила соседа снизу, что мне грозит? в 2 вариантах: дом не сдан и дом сдан.
Вариант 1. Надо посмотреть в логоворе с Застройщиком есть ли там пункт типа "п.п.п.До сдачи Объекта приемочной комиссии и ввода в эксплуатацию ...в случае аварий внутренних, тепло, энерго - и других сетей по своей вине (в том числе при нанесении ущерба квартирам других Дольщиков) принимать все необходимые меры к устранению ущерба и их последствий за свой счет. В случае нарушения предусмотренного данным пунктом обязательства, Застройщик вправе потребовать от Дольщика уплаты штрафа в размере .... от Взноса Дольщика, а также устранения силами Дольщика и за его счет всех понесенных убытков."
Если нет, то Вам повезло. Если есть, то сами понимаете...
Вариант 2.Дом сдан, но подписан ли Вами акт приема-передачи квартиры? Если подписан, то вся ответственность лежит на собственнике. Залитые соседи должны вызвать представителей УК или кто там дом обслуживает и составить акт о залитии. И тут два варианта:
-Вы полюбовно договариваетесь с потерпевшими (даете денег, обещаете отремонтировать и т.д.)
-Соседи обращаются к оценщикам, те определят размер ущерба, затем следует иск в суд...
В общем первый вариант дешевле будет.
Если дом сдан, но квартира еще не перешла в собственность, то см. В.1.
Пока акт о залитии не составлен Вам ничего не грозит. Данный документ Вы должны подписать или отказаться от его подписания или подписать, внеся в него свои комментарии. Акт о залитии составлен? Ваша вина установлена?
Re: Взаимодействие с ЖКО
Если у соседа нет ремонта, то ничего.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Взаимодействие с ЖКО
You are not right. I am assured. Write to me in PM, we will talk.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Взаимодействие с ЖКО
Actually. You will not prompt to me, where I can find more information on this question?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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12 сообщений • Страница 1 из 1
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