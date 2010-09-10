Сообщение Шаман » 21 ноя 2011, 17:29

Лолка писал(а): Скажите, если я затопила соседа снизу, что мне грозит? в 2 вариантах: дом не сдан и дом сдан.

Вариант 1. Надо посмотреть в логоворе с Застройщиком есть ли там пункт типа "п.п.п.До сдачи Объекта приемочной комиссии и ввода в эксплуатацию ...в случае аварий внутренних, тепло, энерго - и других сетей по своей вине (в том числе при нанесении ущерба квартирам других Дольщиков) принимать все необходимые меры к устранению ущерба и их последствий за свой счет. В случае нарушения предусмотренного данным пунктом обязательства, Застройщик вправе потребовать от Дольщика уплаты штрафа в размере .... от Взноса Дольщика, а также устранения силами Дольщика и за его счет всех понесенных убытков."Если нет, то Вам повезло. Если есть, то сами понимаете...Вариант 2.Дом сдан, но подписан ли Вами акт приема-передачи квартиры? Если подписан, то вся ответственность лежит на собственнике. Залитые соседи должны вызвать представителей УК или кто там дом обслуживает и составить акт о залитии. И тут два варианта:-Вы полюбовно договариваетесь с потерпевшими (даете денег, обещаете отремонтировать и т.д.)-Соседи обращаются к оценщикам, те определят размер ущерба, затем следует иск в суд...В общем первый вариант дешевле будет.Если дом сдан, но квартира еще не перешла в собственность, то см. В.1.Пока акт о залитии не составлен Вам ничего не грозит. Данный документ Вы должны подписать или отказаться от его подписания или подписать, внеся в него свои комментарии. Акт о залитии составлен? Ваша вина установлена?