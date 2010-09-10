Ищем помощников!Координатор интернатов, помощник по закупкам
Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.
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Ищем помощников!Координатор интернатов, помощник по закупкам
Дорогие друзья,
за два года работы у фонда в Рязани существенно увеличилось количество подшефных учреждений, так что мы, точнее, я , с трудом успеваем реагировать на их потребности. Поэтому фонду помощи детям “ДетскиеДомики Рязань” требуются трое... а лучше семеро смелых!
Координатор детского учреждения (интерната или приюта)
Требования к кандидатам:
- возраст: от 23 лет
- личностные качества: ответственность, высокий уровень стрессоустойчивости, коммуникабельность, адекватность и неконфликтность, самостоятельность.
- наличие собственного автотранспорта.
Что вам нужно будет делать:
1. Организовывать сбор вещевой помощи (спортинвентарь, канцтовары, одежда, оборудование и т.д.). Весь процесс - от знакомства с потребностями детского учреждения, размещения и обновления информации в Интернете (форумы, соц.сети) до сбора вещей и доставки детям - полностью под вашим контролем.
2. Приезжать в подшефное учреждение хотя бы раз в месяц: привозить вещи или волонтёров для проведения игр или мастер-классов.
3. Вести отчётность: оформлять акты приема-передачи имущества и рассказывать о поездках на форумах, где был организован сбор помощи, и на ФондоФоруме.
Расстояния до учреждений – от 50 до 230 км, в основном около 100 км.
Координатор – это очень ответственная работа. Но вы сможете пообщаться с детьми, помочь им, а, самое главное, увидеть всё своими глазами. Радость детей, когда вы в очередной раз приедете к ним, несравнима ни с чем!
По всем вопросам пишите: ryazan@detskiedomiki.ru. Все поможем, расскажем, обучим и всегда придем на помощь, если что-то не сразу будет получаться!
за два года работы у фонда в Рязани существенно увеличилось количество подшефных учреждений, так что мы, точнее, я , с трудом успеваем реагировать на их потребности. Поэтому фонду помощи детям “ДетскиеДомики Рязань” требуются трое... а лучше семеро смелых!
Координатор детского учреждения (интерната или приюта)
Требования к кандидатам:
- возраст: от 23 лет
- личностные качества: ответственность, высокий уровень стрессоустойчивости, коммуникабельность, адекватность и неконфликтность, самостоятельность.
- наличие собственного автотранспорта.
Что вам нужно будет делать:
1. Организовывать сбор вещевой помощи (спортинвентарь, канцтовары, одежда, оборудование и т.д.). Весь процесс - от знакомства с потребностями детского учреждения, размещения и обновления информации в Интернете (форумы, соц.сети) до сбора вещей и доставки детям - полностью под вашим контролем.
2. Приезжать в подшефное учреждение хотя бы раз в месяц: привозить вещи или волонтёров для проведения игр или мастер-классов.
3. Вести отчётность: оформлять акты приема-передачи имущества и рассказывать о поездках на форумах, где был организован сбор помощи, и на ФондоФоруме.
Расстояния до учреждений – от 50 до 230 км, в основном около 100 км.
Координатор – это очень ответственная работа. Но вы сможете пообщаться с детьми, помочь им, а, самое главное, увидеть всё своими глазами. Радость детей, когда вы в очередной раз приедете к ним, несравнима ни с чем!
По всем вопросам пишите: ryazan@detskiedomiki.ru. Все поможем, расскажем, обучим и всегда придем на помощь, если что-то не сразу будет получаться!
Re: Ищем помощников!Координатор интернатов, помощник по заку
Помощник по закупкам
Фонд "ДетскиеДомики Рязань" ищет ответственного помощника, который сможет организовывать закупки различных товаров для интернатов.
Если у вас есть опыт организации закупок, мы будем рады Вашей помощи!
Периодически в подшефных учреждениях фонда возникают потребности в товарах (от средств гигиены и книг до мебели и учебных станков), покупку которых мы можем оплатить из средств фонда.
В этом случае нужно скоординировать закупку - вот тут нам и нужна Ваша помощь:
- найти товар в фирмах/магазинах
- выяснить условия покупки, комплектации и доставки
- сравнить предложения, уточнить о скидках и выбрать оптимальный вариант
- согласовать условия закупки с сотрудником Фонда
- попросить фирму/магазин выставить счёт на оплату заказа
- проследить выполнение и сроки заказа.
Очень часто у нас уже есть проверенные поставщики, поэтому нужно просто заказать товар, взять счет, проследить за выполнением товара и подписанными документами.
Занятость временная
Пишите! ryazan@detskiedomiki.ru
Фонд "ДетскиеДомики Рязань" ищет ответственного помощника, который сможет организовывать закупки различных товаров для интернатов.
Если у вас есть опыт организации закупок, мы будем рады Вашей помощи!
Периодически в подшефных учреждениях фонда возникают потребности в товарах (от средств гигиены и книг до мебели и учебных станков), покупку которых мы можем оплатить из средств фонда.
В этом случае нужно скоординировать закупку - вот тут нам и нужна Ваша помощь:
- найти товар в фирмах/магазинах
- выяснить условия покупки, комплектации и доставки
- сравнить предложения, уточнить о скидках и выбрать оптимальный вариант
- согласовать условия закупки с сотрудником Фонда
- попросить фирму/магазин выставить счёт на оплату заказа
- проследить выполнение и сроки заказа.
Очень часто у нас уже есть проверенные поставщики, поэтому нужно просто заказать товар, взять счет, проследить за выполнением товара и подписанными документами.
Занятость временная
Пишите! ryazan@detskiedomiki.ru
Re: Ищем помощников!Координатор интернатов, помощник по заку
Помощников по распространению информации
Фонд «ДетскиеДомики Рязань» ищет помощника для распространения информации о том, что делает наш Фонд, об акции. Цель – привлечение внимания общественности к проблеме сиротства. Чем больше народа узнает о сиротстве, тем больше смогут откликнуться. А нередки случаи, когда откликнувшись единожды – люди берут детей из интернатов в свои семьи.
Действия помощников - размещаем информацию о нас, наших акциях, там, где это может заинтересовать других людей.
Основную информацию обо всем берем с фондофорума.
http://forum.detskiedomiki.ru/viewforum.php?f=11
Также необходимо активно отвечать на вопросы. А еще лучше отправлять заинтересованных на наши странички, чтобы они вопросы задавали там.
Если вы рассказывали про акцию, то необходимо дать ссылку на фондосайте. И написать координаты организатора. По окончанию акции – написать итоги.
Фонд «ДетскиеДомики Рязань» ищет помощника для распространения информации о том, что делает наш Фонд, об акции. Цель – привлечение внимания общественности к проблеме сиротства. Чем больше народа узнает о сиротстве, тем больше смогут откликнуться. А нередки случаи, когда откликнувшись единожды – люди берут детей из интернатов в свои семьи.
Действия помощников - размещаем информацию о нас, наших акциях, там, где это может заинтересовать других людей.
Основную информацию обо всем берем с фондофорума.
http://forum.detskiedomiki.ru/viewforum.php?f=11
Также необходимо активно отвечать на вопросы. А еще лучше отправлять заинтересованных на наши странички, чтобы они вопросы задавали там.
Если вы рассказывали про акцию, то необходимо дать ссылку на фондосайте. И написать координаты организатора. По окончанию акции – написать итоги.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:12
Ищем помощниковКоординатор интернатов помощник по закупкам
Конная усадьба Буцевичи ищет инструктора. Требования: хороший опыт с лошадьми, доброжелательность и любовь к людям.
Также нужен помощник инструктора катание в руках, седловка и т.д..
Хорошие условия оплаты. Договор подряда.
Тел. 80293222044. Если не можете дозвониться пишите в вайбер.
Александр.
Также нужен помощник инструктора катание в руках, седловка и т.д..
Хорошие условия оплаты. Договор подряда.
Тел. 80293222044. Если не можете дозвониться пишите в вайбер.
Александр.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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