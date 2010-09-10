Сообщение tochka » 08 ноя 2011, 16:44

Помощников по распространению информации

Фонд «ДетскиеДомики Рязань» ищет помощника для распространения информации о том, что делает наш Фонд, об акции. Цель – привлечение внимания общественности к проблеме сиротства. Чем больше народа узнает о сиротстве, тем больше смогут откликнуться. А нередки случаи, когда откликнувшись единожды – люди берут детей из интернатов в свои семьи.Действия помощников - размещаем информацию о нас, наших акциях, там, где это может заинтересовать других людей.Основную информацию обо всем берем с фондофорума.Также необходимо активно отвечать на вопросы. А еще лучше отправлять заинтересованных на наши странички, чтобы они вопросы задавали там.Если вы рассказывали про акцию, то необходимо дать ссылку на фондосайте. И написать координаты организатора. По окончанию акции – написать итоги.