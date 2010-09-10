Курение как образ жизни

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Kirill23 » 29 ноя 2016, 18:41

Курил,да, признаю. Пробовал эту электронку-вообще не понравилась,бред
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Курение как образ жизни

Сообщение typical_ryazanets » 30 ноя 2016, 06:12

Смотря какую электронку курили. Электронка электронке рознь. Попробуйте нормальный мод с 18 мг, от нескольких затяжек позеленеете как школьник, курящий Донской Табак за школой после уроков.
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BuBlUk
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 18:10

Re: Курение как образ жизни

Сообщение BuBlUk » Сегодня, 21:02

Я почти 3 месяца курил электронные сигареты, потом снова перешел на обычные.((( Никак не могу бросить курить
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