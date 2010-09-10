Курение как образ жизни
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Курение как образ жизни
Курил,да, признаю. Пробовал эту электронку-вообще не понравилась,бред
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Курение как образ жизни
Смотря какую электронку курили. Электронка электронке рознь. Попробуйте нормальный мод с 18 мг, от нескольких затяжек позеленеете как школьник, курящий Донской Табак за школой после уроков.
Re: Курение как образ жизни
Я почти 3 месяца курил электронные сигареты, потом снова перешел на обычные.((( Никак не могу бросить курить
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя