Курение как образ жизни
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Re: Курение как образ жизни
Правый писал(а):З
интересует, кто нибудь покупает табак для набивавния гильз.
Насчет бросиь, вредно то не собираюсь жить всю жизнь, и не навязываю в отличие от некурильщиков свое мнение.
Если никто из твоих знакомых и родных не умирал от рака легких и никому не шинковали ноги(сначала отрезают ступню, затем, через годик до колена и т. д.) - убедить тебя будет трудно. Впрочем, это не сразу, а до 40-50 еще нужно не утонуть и под машину не попасть. Так что, кури, здоровей...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Курение как образ жизни
А у меня свекру 86 и курит до сих пор, и никаких ужасов описанных дядюшкой нет. (тьфу-тьфу-тьфу)
А некоторые умирают от всяких болезней, хотя и не пили, и не курили...
А некоторые умирают от всяких болезней, хотя и не пили, и не курили...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Курение как образ жизни
Улин писал(а):Правый писал(а):Вчера купил приспособу
Где и почём?
Честно когда задумал это дело то вспомнил про Барс (на московском) там кажется всегда был отдел, и сейчас там.
Задумал спонтано инет не читал, купил для забивки гильз Гуливер (Германия)420рую, еще какой то на прилавке за 700 лежит но отличия не нашел, в принципе и эта приспособа нормальная, проблем не доставляет, забиваю уже за минуту максимум)
Гильзы купил простые 80руб (100шт.), завтра поеду лучше куплю с угольным фильтром.
Взял вдогонку Мак Барен американ бленд, более курительный, но все равно буду покупать еще разные, завтра другой посмотрю, Друм милд попробую если найду.
В принципе нравится больше чем сигареты, забивать не проблема, хочешь плотно набей хочешь нет. Курится, тянется нормально. Начитался что много ароматиков но пробовать пока нет желания.
Если взять цены, расходыв (что в принципе неважно, на сигареты я трачу и довольно много) так при условии покупки палрамента за два дня у меня уйдет 4 пачка то есть 320руб, в обед купил МВ американ 40г., 240руб, сейчас еще чуть больше половины, думаю дело в том что накуриваешься больше.
Но главное не цена, главное что покупать сигареты сделанные неизвестно где больше нехочется.
Кто победил, тот и добрый.
Re: Курение как образ жизни
Как понял еще такой "киоск" кажется в Круизе есть но где там не смогу сказать, не был.
в планах попробовать
Drum Halfzwer Shag - Неароматик. описание интернет курильщика (Насыщенный вкус кентукки, густой дым, характерный запах чернослива из пачки.)
Mynheer American Blend - описание интернет курильщика (а данный момент мой постоянный табак - очень приятный и мягкий, но при том полный вкус.)
МВ virginia blend - зеленая пачка могу отдать кому нибудь, по мне он слишком крепкий, пачка почти целая.
в планах попробовать
Drum Halfzwer Shag - Неароматик. описание интернет курильщика (Насыщенный вкус кентукки, густой дым, характерный запах чернослива из пачки.)
Mynheer American Blend - описание интернет курильщика (а данный момент мой постоянный табак - очень приятный и мягкий, но при том полный вкус.)
МВ virginia blend - зеленая пачка могу отдать кому нибудь, по мне он слишком крепкий, пачка почти целая.
Кто победил, тот и добрый.
Re: Курение как образ жизни
Иду по улице. Прохожу мимо молодого человека возле которого пахнет дорогим мужественным парфюмом. Оказывается он курит нечто очень приятное для носа окружающих. Хотелось похвалить за то, что хоть один нашёлся, курящий нечто не вызывающе-гадкое.
Эх, если бы это ещё не подрывало его здоровье, как потребителя и моё, как вынужденного нюхателя!
Эх, если бы это ещё не подрывало его здоровье, как потребителя и моё, как вынужденного нюхателя!
"Кошки в М5 Молл" - это реальность!
Re: Курение как образ жизни
Я спросил у некурящих людей (вынужденных нюхателей) говорят запах конечно есть (было бы страно если бы не было) но не настолько ядренный и раздражающий как при сигаретах.
В общественных местах не курю.
В общественных местах не курю.
Кто победил, тот и добрый.
Re: Курение как образ жизни
купил
Bali Halfzware shag
Bali Mellow Virginia
Escort Silver
Escort Whit
Ashford American Blend
Bali Halfzware shag больше понравился, чернослив запах присутствует.
Остальные на любителя, то есть каждому надо искать свой вкус.
В инете кстати дешевле намного, например Escort Silver 185руб а в Рязани 270руб, также гильзы, простые Gizeh 100шт цена в Рязани 100руб цена в интернете 45руб, доставку сделали в понедельник заказал, в среду получил.
Если для кого то важна экономика то в моем случае
60 пачек парламента стоит 4800руб, 15 пачек табака ( вместе с гильзами и доставкой (хватает на два дня 1шт.) максимум 3000руб, по идее в одной пачке табака больше 2 пачек сигарет. Забиваю не плотно.
Да и курю все таки меньше, нет заброса сигареты в рот на автомате.
Bali Halfzware shag
Bali Mellow Virginia
Escort Silver
Escort Whit
Ashford American Blend
Bali Halfzware shag больше понравился, чернослив запах присутствует.
Остальные на любителя, то есть каждому надо искать свой вкус.
В инете кстати дешевле намного, например Escort Silver 185руб а в Рязани 270руб, также гильзы, простые Gizeh 100шт цена в Рязани 100руб цена в интернете 45руб, доставку сделали в понедельник заказал, в среду получил.
Если для кого то важна экономика то в моем случае
60 пачек парламента стоит 4800руб, 15 пачек табака ( вместе с гильзами и доставкой (хватает на два дня 1шт.) максимум 3000руб, по идее в одной пачке табака больше 2 пачек сигарет. Забиваю не плотно.
Да и курю все таки меньше, нет заброса сигареты в рот на автомате.
Кто победил, тот и добрый.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 29 авг 2013, 22:24
Re: Курение как образ жизни
Печаль, что сейчас курит большое количество женщин. Иногда оглянешься вокруг и кажется, что некому будет родить, а если и будет кому, то родятся только дети с отклонениями. Не могу понять почему женщины курят? Это мужчинам совсем не кажется привлекательным, сигарета не украшает женщину!
Re: Курение как образ жизни
Бросил 5.5 месяцев назад, курил 33 года. Курильщики не представляют кайф, который я испытываю каждый день... Ну а кто желает - травитесь на-здоровье за свои же деньги....
Re: Курение как образ жизни
Почти 7 месяцев без табака - наслаждаюсь и запахами новыми и новыми вкусовыми качествами. Хотя ранее боялся расстаться с этим гавном как и многие...
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Курение как образ жизни
я сегодня тоже молодую девушку видела,-в одной руке сигарета, в другой-коляска, курит,-дым весь на ребёнка,-противно до жути. И чего вот с ней сделаешь?
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Курение как образ жизни
А вы подошли бы и сделали замечания....я сам то не шибко смелый, но девушки то между собой более общительны, нет?
Подсел на Canon .
Re: Курение как образ жизни
Сомневаюсь, что такая дама вразумит чьим-то советам. Если уж собственного ребенка травит...
Re: Курение как образ жизни
Улин писал(а):Правый писал(а):Вчера купил приспособу
Где и почём?
Оказалось, что в "Ките" есть всё, и машинка закруточная, и бумажки по 15 р. за 50 шт. и табак разнообразный.
Теперь вот кручу и лакомлюсь, именно лакомлюсь. Ибо постоянно так - накладно.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Курение как образ жизни
Постепенно бросила курить. Теперь за сигарету хватаюсь только при сильном стрессе, курение меня успокаивает.
Re: Курение как образ жизни
Курю давно, то бросаю, то снова начинаю, особенно, когда стрессовые ситуации на работе возникают.
Re: Курение как образ жизни
Курил,да, признаю. Пробовал эту электронку-вообще не понравилась,бред
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Курение как образ жизни
Смотря какую электронку курили. Электронка электронке рознь. Попробуйте нормальный мод с 18 мг, от нескольких затяжек позеленеете как школьник, курящий Донской Табак за школой после уроков.
Re: Курение как образ жизни
Тогда не подскажете, вот эта фирму норм https://smartsmoke.com.ua/elektronnye-sigarety/kanger/ ? Думаю купить вейп подобный для начала, нормально будет? чего посоветуете?
Время, затраченное на поиск вдохновения, - прелюдия шедевра.
Re: Курение как образ жизни
Не курю и вам не советую. И что это за образ жизни такой. Сами пилите сук, на котором сидите.
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