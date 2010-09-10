Сообщение Правый » 07 апр 2013, 20:26

Улин писал(а): Правый писал(а): Вчера купил приспособу

Где и почём? Где и почём?

Честно когда задумал это дело то вспомнил про Барс (на московском) там кажется всегда был отдел, и сейчас там.Задумал спонтано инет не читал, купил для забивки гильз Гуливер (Германия)420рую, еще какой то на прилавке за 700 лежит но отличия не нашел, в принципе и эта приспособа нормальная, проблем не доставляет, забиваю уже за минуту максимум)Гильзы купил простые 80руб (100шт.), завтра поеду лучше куплю с угольным фильтром.Взял вдогонку Мак Барен американ бленд, более курительный, но все равно буду покупать еще разные, завтра другой посмотрю, Друм милд попробую если найду.В принципе нравится больше чем сигареты, забивать не проблема, хочешь плотно набей хочешь нет. Курится, тянется нормально. Начитался что много ароматиков но пробовать пока нет желания.Если взять цены, расходыв (что в принципе неважно, на сигареты я трачу и довольно много) так при условии покупки палрамента за два дня у меня уйдет 4 пачка то есть 320руб, в обед купил МВ американ 40г., 240руб, сейчас еще чуть больше половины, думаю дело в том что накуриваешься больше.Но главное не цена, главное что покупать сигареты сделанные неизвестно где больше нехочется.