Курение как образ жизни

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11198
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Курение как образ жизни

Сообщение UNCLE1911 » 07 апр 2013, 13:13

Правый писал(а):З
интересует, кто нибудь покупает табак для набивавния гильз.

Насчет бросиь, вредно то не собираюсь жить всю жизнь, и не навязываю в отличие от некурильщиков свое мнение.

Если никто из твоих знакомых и родных не умирал от рака легких и никому не шинковали ноги(сначала отрезают ступню, затем, через годик до колена и т. д.) - убедить тебя будет трудно. Впрочем, это не сразу, а до 40-50 еще нужно не утонуть и под машину не попасть. Так что, кури, здоровей...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16339
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Курение как образ жизни

Сообщение ZZ » 07 апр 2013, 14:05

А у меня свекру 86 и курит до сих пор, и никаких ужасов описанных дядюшкой нет. (тьфу-тьфу-тьфу)
А некоторые умирают от всяких болезней, хотя и не пили, и не курили...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Правый
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 03:35
Откуда: Рязань

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Правый » 07 апр 2013, 20:26

Улин писал(а):
Правый писал(а):Вчера купил приспособу

Где и почём?

Честно когда задумал это дело то вспомнил про Барс (на московском) там кажется всегда был отдел, и сейчас там.
Задумал спонтано инет не читал, купил для забивки гильз Гуливер (Германия)420рую, еще какой то на прилавке за 700 лежит но отличия не нашел, в принципе и эта приспособа нормальная, проблем не доставляет, забиваю уже за минуту максимум)
Гильзы купил простые 80руб (100шт.), завтра поеду лучше куплю с угольным фильтром.
Взял вдогонку Мак Барен американ бленд, более курительный, но все равно буду покупать еще разные, завтра другой посмотрю, Друм милд попробую если найду.
В принципе нравится больше чем сигареты, забивать не проблема, хочешь плотно набей хочешь нет. Курится, тянется нормально. Начитался что много ароматиков но пробовать пока нет желания.
Если взять цены, расходыв (что в принципе неважно, на сигареты я трачу и довольно много) так при условии покупки палрамента за два дня у меня уйдет 4 пачка то есть 320руб, в обед купил МВ американ 40г., 240руб, сейчас еще чуть больше половины, думаю дело в том что накуриваешься больше.
Но главное не цена, главное что покупать сигареты сделанные неизвестно где больше нехочется.
Кто победил, тот и добрый.
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Правый
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 03:35
Откуда: Рязань

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Правый » 07 апр 2013, 20:40

Как понял еще такой "киоск" кажется в Круизе есть но где там не смогу сказать, не был.
в планах попробовать
Drum Halfzwer Shag - Неароматик. описание интернет курильщика (Насыщенный вкус кентукки, густой дым, характерный запах чернослива из пачки.)
Mynheer American Blend - описание интернет курильщика (а данный момент мой постоянный табак - очень приятный и мягкий, но при том полный вкус.)

МВ virginia blend - зеленая пачка могу отдать кому нибудь, по мне он слишком крепкий, пачка почти целая.
Кто победил, тот и добрый.
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tapirka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1184
Зарегистрирован: 27 дек 2008, 02:14

Re: Курение как образ жизни

Сообщение tapirka » 08 апр 2013, 02:18

Иду по улице. Прохожу мимо молодого человека возле которого пахнет дорогим мужественным парфюмом. Оказывается он курит нечто очень приятное для носа окружающих. Хотелось похвалить за то, что хоть один нашёлся, курящий нечто не вызывающе-гадкое.
Эх, если бы это ещё не подрывало его здоровье, как потребителя и моё, как вынужденного нюхателя!
"Кошки в М5 Молл" - это реальность!
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Правый
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 03:35
Откуда: Рязань

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Правый » 08 апр 2013, 03:49

Я спросил у некурящих людей (вынужденных нюхателей) говорят запах конечно есть (было бы страно если бы не было) но не настолько ядренный и раздражающий как при сигаретах.
В общественных местах не курю.
Кто победил, тот и добрый.
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Правый
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 03:35
Откуда: Рязань

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Правый » 11 апр 2013, 12:23

купил
Bali Halfzware shag
Bali Mellow Virginia
Escort Silver
Escort Whit
Ashford American Blend


Bali Halfzware shag больше понравился, чернослив запах присутствует.
Остальные на любителя, то есть каждому надо искать свой вкус.
В инете кстати дешевле намного, например Escort Silver 185руб а в Рязани 270руб, также гильзы, простые Gizeh 100шт цена в Рязани 100руб цена в интернете 45руб, доставку сделали в понедельник заказал, в среду получил.

Если для кого то важна экономика то в моем случае
60 пачек парламента стоит 4800руб, 15 пачек табака ( вместе с гильзами и доставкой (хватает на два дня 1шт.) максимум 3000руб, по идее в одной пачке табака больше 2 пачек сигарет. Забиваю не плотно.
Да и курю все таки меньше, нет заброса сигареты в рот на автомате.
Кто победил, тот и добрый.
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ВанькаБетмен
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 22:24

Re: Курение как образ жизни

Сообщение ВанькаБетмен » 30 авг 2013, 18:13

Печаль, что сейчас курит большое количество женщин. Иногда оглянешься вокруг и кажется, что некому будет родить, а если и будет кому, то родятся только дети с отклонениями. Не могу понять почему женщины курят? Это мужчинам совсем не кажется привлекательным, сигарета не украшает женщину!
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смерш
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 15:35

Re: Курение как образ жизни

Сообщение смерш » 02 окт 2013, 11:19

Бросил 5.5 месяцев назад, курил 33 года. Курильщики не представляют кайф, который я испытываю каждый день... Ну а кто желает - травитесь на-здоровье за свои же деньги....
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смерш
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 15:35

Re: Курение как образ жизни

Сообщение смерш » 19 ноя 2013, 15:11

Почти 7 месяцев без табака - наслаждаюсь и запахами новыми и новыми вкусовыми качествами. Хотя ранее боялся расстаться с этим гавном как и многие...
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Курение как образ жизни

Сообщение tanturilla » 19 ноя 2013, 15:45

я сегодня тоже молодую девушку видела,-в одной руке сигарета, в другой-коляска, курит,-дым весь на ребёнка,-противно до жути. И чего вот с ней сделаешь?
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Пётр Линёв » 29 ноя 2013, 09:33

А вы подошли бы и сделали замечания....я сам то не шибко смелый, но девушки то между собой более общительны, нет?
Подсел на Canon .
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marmyshka
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 00:55

Re: Курение как образ жизни

Сообщение marmyshka » 03 янв 2014, 01:34

Сомневаюсь, что такая дама вразумит чьим-то советам. Если уж собственного ребенка травит...
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Улин » 17 дек 2014, 22:22

Улин писал(а):
Правый писал(а):Вчера купил приспособу

Где и почём?

Оказалось, что в "Ките" есть всё, и машинка закруточная, и бумажки по 15 р. за 50 шт. и табак разнообразный.
Теперь вот кручу и лакомлюсь, именно лакомлюсь. Ибо постоянно так - накладно.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Инга K » 07 окт 2016, 21:44

Постепенно бросила курить. Теперь за сигарету хватаюсь только при сильном стрессе, курение меня успокаивает.
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semenoff
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 19:08
Откуда: Москва

Re: Курение как образ жизни

Сообщение semenoff » 16 ноя 2016, 19:31

Курю давно, то бросаю, то снова начинаю, особенно, когда стрессовые ситуации на работе возникают.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Kirill23 » 29 ноя 2016, 18:41

Курил,да, признаю. Пробовал эту электронку-вообще не понравилась,бред
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Курение как образ жизни

Сообщение typical_ryazanets » 30 ноя 2016, 06:12

Смотря какую электронку курили. Электронка электронке рознь. Попробуйте нормальный мод с 18 мг, от нескольких затяжек позеленеете как школьник, курящий Донской Табак за школой после уроков.
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Henkel
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 16:05

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Henkel » 23 июн 2017, 01:39

Тогда не подскажете, вот эта фирму норм https://smartsmoke.com.ua/elektronnye-sigarety/kanger/ ? Думаю купить вейп подобный для начала, нормально будет? чего посоветуете?
Время, затраченное на поиск вдохновения, - прелюдия шедевра.
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Курение как образ жизни

Сообщение mihel60 » 44 минуты назад

Не курю и вам не советую. И что это за образ жизни такой. Сами пилите сук, на котором сидите.
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