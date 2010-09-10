Сообщение Кумушка » Сегодня, 15:47

Курение это не образ жизни, это уход от суеты и мирное философствование у окна. Не собираюсь я от своей этой привычки отказываться. Другое дело, модернизировать ее и сделать менее вредной. Это да. Так и это не проблема. Сейчас миллион видов всяческих приспособлений для этого. И электронные, и нагревательные. Вот кальян мне не по вкусу, потому и электронки не сильно нравятся. А нагреватели - вполне даже ничего.