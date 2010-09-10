Курение как образ жизни

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Кумушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 19:56

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Кумушка » Сегодня, 15:47

Курение это не образ жизни, это уход от суеты и мирное философствование у окна :). Не собираюсь я от своей этой привычки отказываться. Другое дело, модернизировать ее и сделать менее вредной. Это да. Так и это не проблема. Сейчас миллион видов всяческих приспособлений для этого. И электронные, и нагревательные. Вот кальян мне не по вкусу, потому и электронки не сильно нравятся. А нагреватели - вполне даже ничего.
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Zarra
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 19:57

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Zarra » Сегодня, 15:55

Нагреватели? Это айкос? Вы им пользуетесь? И как нервишки? Меня на третьей неделе рвануло от необходимости каждый раз перезаряжаться.
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Кумушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 19:56

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Кумушка » 57 минут назад

Нет, не айкос, хотя начинала им. Но у него с чистотой туго. Ну и перезарядки, да. Муж тут привез аналогичную штучку себе и мне. Джуз. Так он как мобилка заряжается и зарядки хватает на пачку стиков. Кстати, у нас еще где-нибудь парламент можно купить, не в курсе?
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