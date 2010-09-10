Курение как образ жизни

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Кумушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 19:56

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Кумушка » 13 ноя 2018, 15:47

Курение это не образ жизни, это уход от суеты и мирное философствование у окна :). Не собираюсь я от своей этой привычки отказываться. Другое дело, модернизировать ее и сделать менее вредной. Это да. Так и это не проблема. Сейчас миллион видов всяческих приспособлений для этого. И электронные, и нагревательные. Вот кальян мне не по вкусу, потому и электронки не сильно нравятся. А нагреватели - вполне даже ничего.
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Zarra
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 19:57

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Zarra » 13 ноя 2018, 15:55

Нагреватели? Это айкос? Вы им пользуетесь? И как нервишки? Меня на третьей неделе рвануло от необходимости каждый раз перезаряжаться.
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Кумушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 19:56

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Кумушка » 13 ноя 2018, 16:04

Нет, не айкос, хотя начинала им. Но у него с чистотой туго. Ну и перезарядки, да. Муж тут привез аналогичную штучку себе и мне. Джуз. Так он как мобилка заряжается и зарядки хватает на пачку стиков. Кстати, у нас еще где-нибудь парламент можно купить, не в курсе?
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Viluar » 18 дек 2018, 22:02

Пагубная привычка.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Holdwezor » 19 дек 2018, 00:26

Согласен на все 100%.
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Данилова Юлия
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Данилова Юлия » 24 июн 2019, 20:52

Я курю когда мне хочется или за компанию, но прям ломки как таковой нет совершенно. Многие на работе удивляются, как я могу не курить в их присутствии или вообще не курить. А мне даже весело наблюдать как они бегают и сигареты просят, потому что уже не могут без перекура.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Jararaka » 03 ноя 2019, 02:01

Предпочитаю старую добрую трубку :-)

002.jpg
Научитесь красить небо в синий цвет.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Курение как образ жизни

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 12:13

А у меня отец коллекционирует сигары, хочу купить ему новый хьюмидор.
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