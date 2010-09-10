Курение как образ жизни
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Re: Курение как образ жизни
Курение это не образ жизни, это уход от суеты и мирное философствование у окна . Не собираюсь я от своей этой привычки отказываться. Другое дело, модернизировать ее и сделать менее вредной. Это да. Так и это не проблема. Сейчас миллион видов всяческих приспособлений для этого. И электронные, и нагревательные. Вот кальян мне не по вкусу, потому и электронки не сильно нравятся. А нагреватели - вполне даже ничего.
Re: Курение как образ жизни
Нагреватели? Это айкос? Вы им пользуетесь? И как нервишки? Меня на третьей неделе рвануло от необходимости каждый раз перезаряжаться.
Re: Курение как образ жизни
Нет, не айкос, хотя начинала им. Но у него с чистотой туго. Ну и перезарядки, да. Муж тут привез аналогичную штучку себе и мне. Джуз. Так он как мобилка заряжается и зарядки хватает на пачку стиков. Кстати, у нас еще где-нибудь парламент можно купить, не в курсе?
Re: Курение как образ жизни
Пагубная привычка.
Re: Курение как образ жизни
Согласен на все 100%.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35
Re: Курение как образ жизни
Я курю когда мне хочется или за компанию, но прям ломки как таковой нет совершенно. Многие на работе удивляются, как я могу не курить в их присутствии или вообще не курить. А мне даже весело наблюдать как они бегают и сигареты просят, потому что уже не могут без перекура.
Re: Курение как образ жизни
Предпочитаю старую добрую трубку
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Курение как образ жизни
А у меня отец коллекционирует сигары, хочу купить ему новый хьюмидор.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Курение как образ жизни
Если он их коллекционирует значит в вашем хьюмидоре не нуждается, ведь у него уже он есть. Подарите, и правда, курительную трубку, пусть получить удовольствие от мощного вкуса и аромата табака, а может он и их начнет коллекционировать. В этом интернет магазине https://havanasmoke.ru/trubki/ , выбор достаточно широкий, и ценовая политика разная начиная от 3718 рублей и выше, в зависимости от качества материала, функциональности и бренда. Вы можете позвонить менеджеру по телефону +79259323327 , чтобы он помог определиться, что лучше купить. Магазин осуществляет доставку по Москве бесплатно, в другие города России любой транспортной компанией, которую указываете при оформлении заказа.
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Курение как образ жизни
Все курильщики соглашаются, что вредно, но при этом закуривают сигаретку и смотрят на тебя умиленным взглядом)
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