Сообщение disman3 » 11 май 2015, 10:21

ВРУНГЕЛЬ писал(а): Lenka83 писал(а): И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.



Впервые слышу, правильней "снизу вверх", сам на ноги купился, а потом на все остальное

И знаете - не прогадал!!! Впервые слышу, правильней "снизу вверх", сам на ноги купился, а потом на все остальноеИ знаете - не прогадал!!!

Это свойственно взглядам госслужащих. Из-за специфики сидячей работы задница у баб уже всё, но держит живот под контролем. По сравнению икр ног и бёдер это можно "заценить" без раздевания. Может быть и учителя, которым приходиться даже и в быту ходить по улице скромницами.