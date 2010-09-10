Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
http://www.youtube.com/watch?v=JJ2kwR4lgJM
Вы мужчина, заканчивается композиция, предназначающаяся не только Франции, но и...
Вы мужчина, заканчивается композиция, предназначающаяся не только Франции, но и...
Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.
Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
Lenka83 писал(а):И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.
Впервые слышу, правильней "снизу вверх", сам на ноги купился, а потом на все остальное
И знаете - не прогадал!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Lenka83 писал(а):И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.
Впервые слышу, правильней "снизу вверх", сам на ноги купился, а потом на все остальное
И знаете - не прогадал!!!
Это свойственно взглядам госслужащих. Из-за специфики сидячей работы задница у баб уже всё, но держит живот под контролем. По сравнению икр ног и бёдер это можно "заценить" без раздевания. Может быть и учителя, которым приходиться даже и в быту ходить по улице скромницами.
Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
Sexiest Twerk Choreography
Не могу не добавить!
http://www.youtube.com/watch?v=af3JhvCdtEo
Как впрочем с первой ласточкой и другими "людьми".
http://www.youtube.com/watch?v=l0xGNL2F2f0
Не могу не добавить!
http://www.youtube.com/watch?v=af3JhvCdtEo
Как впрочем с первой ласточкой и другими "людьми".
http://www.youtube.com/watch?v=l0xGNL2F2f0
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
Потому что вы нас боитесь)) Сзади безопаснее))
Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!
не ну шикарная статья конечно))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58
Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
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