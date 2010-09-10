Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

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disman3
Гость RZN.info
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 06:19

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение disman3 » 03 май 2015, 19:21

http://www.youtube.com/watch?v=JJ2kwR4lgJM
Вы мужчина, заканчивается композиция, предназначающаяся не только Франции, но и...
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение Lenka83 » 06 май 2015, 13:38

И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 07 май 2015, 22:50

Lenka83 писал(а):И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.


Впервые слышу, правильней "снизу вверх", сам на ноги купился, а потом на все остальное
И знаете - не прогадал!!! :D
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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disman3
Гость RZN.info
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 06:19

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение disman3 » 11 май 2015, 10:21

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
Lenka83 писал(а):И кто придумал такой слоган? не только на этом форуме есть такие темы.


Впервые слышу, правильней "снизу вверх", сам на ноги купился, а потом на все остальное
И знаете - не прогадал!!! :D

Это свойственно взглядам госслужащих. Из-за специфики сидячей работы задница у баб уже всё, но держит живот под контролем. По сравнению икр ног и бёдер это можно "заценить" без раздевания. Может быть и учителя, которым приходиться даже и в быту ходить по улице скромницами.
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disman3
Гость RZN.info
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 06:19

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение disman3 » 25 сен 2015, 10:46

Sexiest Twerk Choreography
Не могу не добавить!
http://www.youtube.com/watch?v=af3JhvCdtEo
Как впрочем с первой ласточкой и другими "людьми".
http://www.youtube.com/watch?v=l0xGNL2F2f0
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение Tigrena3344 » 04 окт 2015, 22:13

Потому что вы нас боитесь)) Сзади безопаснее))
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dina_H
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:23

Re: Почему мы любим женщин сзади, а они нас спереди?!

Сообщение dina_H » 13 май 2016, 13:00

не ну шикарная статья конечно))
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ИнтерДизайн
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)

Сообщение ИнтерДизайн » 46 минут назад

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
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