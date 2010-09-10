Анна Коновалова писал(а):

tanturilla писал(а): 1."не" с предикативными наречиями пишется слитно, если слово без "не" не употребляется.

2.Раздельно пишется "не" с безлично-предикативными (т. е. выступающими в качестве сказуемого в безличном предложении)

примеры: Мне не интересно, не интересно мне

Не думаю, что стоит обсуждать вопросы лингвистики со студенткой ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа."Слитно или раздельно пишутся с не так называемые предикативные наречия на -о (слова категории состояния) типа нетрудно видеть – не трудно видеть: ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ ОНИ ПИШУТСЯ СЛИТНО, при отрицании – раздельно (критерий того и другого смысла обычно устанавливается самим пишущим).""...Слова категории состояния (безлично-предикативные слова) выделяются не всеми лингвистами; они были и остаются предметом дискуссий..."