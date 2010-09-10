Анна Коновалова

Информация по конкурсу

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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Анна Коновалова

Сообщение tanturilla » 21 ноя 2011, 01:54

Анна Коновалова писал(а):Скорее всего, до окончания конкурса на форуме не появлюсь. Всем спасобо за внимание. Надеюсь, вам было нескучно.

нам было не скучно. :) И Вам-удачи и победы!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Анна Коновалова

Сообщение ФрекенСнорк » 21 ноя 2011, 08:02

Анна Коновалова писал(а):
tanturilla писал(а):1."не" с предикативными наречиями пишется слитно, если слово без "не" не употребляется.
2.Раздельно пишется "не" с безлично-предикативными (т. е. выступающими в качестве сказуемого в безличном предложении)
примеры: Мне не интересно, не интересно мне

Не думаю, что стоит обсуждать вопросы лингвистики со студенткой ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа.
"Слитно или раздельно пишутся с не так называемые предикативные наречия на -о (слова категории состояния) типа нетрудно видеть – не трудно видеть: ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ ОНИ ПИШУТСЯ СЛИТНО, при отрицании – раздельно (критерий того и другого смысла обычно устанавливается самим пишущим)."
"...Слова категории состояния (безлично-предикативные слова) выделяются не всеми лингвистами; они были и остаются предметом дискуссий..."

о да, с золотой медалисткой, студенткой ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа, лучше обсуждать экстрасенсорику :D :D :D
Анна, а действительно, оставайтесь у нас по окончании конкурса. Вон как Вами интересуются мужчины, будете на них благотворно влиять, облагораживать грубые дУши.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Анна Коновалова

Сообщение ФрекенСнорк » 21 ноя 2011, 08:21

да, и вдогонку- Анна, с днём рождения! :) :) :)
tante auguri
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Анна Коновалова

Сообщение Путник » 21 ноя 2011, 13:34

Genesis писал(а):
Путник писал(а):А оно мне надо, смотреть hh.ru? Я лучше на своих знакомых посмотрю, которые живут весьма не плохо.

Неплохо жить, в Рязани, можно зарабатывая, хотя бы 20 тыс. рублей.
Такую зарплату получают(получали?) всякие продавцы-консультанты в крупных сетях электроники.

Не совсем понял Вашу мысль. По Вашему продавцы в Рязани живут лучше 1С программистов?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Анна Коновалова

Сообщение ENGI » 21 ноя 2011, 13:41

Путник писал(а):
ENGI писал(а):
Анна Коновалова писал(а):Могу на шпагат сесть, могу анекдот рассказать, могу кулебяку с капустой испечь, могу Инь Шоу Гунь продемонстрировать. Вас что-то конкретное интересует? :wink:

А как насчет Фрёкен переспорить? Ну, или хардбона, на худой конец?

А за чем спорить с побитыми жизнью неудачниками?

А можно полюбопытствовать критериями отнесения к неудачникам? А то вдруг и я соответствую...
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Анна Коновалова

Сообщение Анахорет » 21 ноя 2011, 14:38

Анну с ДР,Удачи !
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Анна Коновалова

Сообщение ФрекенСнорк » 21 ноя 2011, 19:59

ENGI писал(а):
Путник писал(а):А за чем спорить с побитыми жизнью неудачниками?

А можно полюбопытствовать критериями отнесения к неудачникам? А то вдруг и я соответствую...

я могу озвучить предполагаемые критерии? :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Genesis
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1208
Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
Откуда: берется интернет?

Re: Анна Коновалова

Сообщение Genesis » 21 ноя 2011, 20:13

Путник писал(а):
Genesis писал(а):
Путник писал(а):А оно мне надо, смотреть hh.ru? Я лучше на своих знакомых посмотрю, которые живут весьма не плохо.

Неплохо жить, в Рязани, можно зарабатывая, хотя бы 20 тыс. рублей.
Такую зарплату получают(получали?) всякие продавцы-консультанты в крупных сетях электроники.

Не совсем понял Вашу мысль. По Вашему продавцы в Рязани живут лучше 1С программистов?

Вы, сказали, что 1С-ники неплохо живут. Я ответил, что в Рязани можно неплохо жить получая хотя бы 20 тыс. рублей(такую зарплату получают продавцы-консультанты).
Какую зарплату получают 1С-ники в Рязани, я не знаю и вы не озвучиваете :) Тут еще нужно определиться, как они работают? Если на аутсорсе, конечно, вполне допускаю тысяч до 40-45) Больше врядли, проще в Москве найти специалиста.
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Анна Коновалова

Сообщение Путник » 21 ноя 2011, 20:57

Genesis писал(а):Вы, сказали, что 1С-ники неплохо живут. Я ответил, что в Рязани можно неплохо жить получая хотя бы 20 тыс. рублей(такую зарплату получают продавцы-консультанты).
Какую зарплату получают 1С-ники в Рязани, я не знаю и вы не озвучиваете :) Тут еще нужно определиться, как они работают? Если на аутсорсе, конечно, вполне допускаю тысяч до 40-45) Больше врядли, проще в Москве найти специалиста.

Теперь понятно. Но я не считаю что получая 20 тысяч можно жить "неплохо". Реально можно и больше получать, можно и меньше. Все зависит от ума и опыта, в прочем как во всех других профессиях.
ENGI писал(а):А можно полюбопытствовать критериями отнесения к неудачникам? А то вдруг и я соответствую...

Не думаю.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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Анна Коновалова
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 09:54

Re: Анна Коновалова

Сообщение Анна Коновалова » 25 ноя 2011, 03:08

Спасибо всем, кто меня поддерживал и голосовал за меня. Конкурс закончился. Свободного времени больше не стало, нужно возвращаться к учебе и нагонять пропущенное. Всем до свидания.
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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