Анна Коновалова
Информация по конкурсу
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Анна Коновалова
Анна Коновалова писал(а):Скорее всего, до окончания конкурса на форуме не появлюсь. Всем спасобо за внимание. Надеюсь, вам было нескучно.
нам было не скучно. И Вам-удачи и победы!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Анна Коновалова
Анна Коновалова писал(а):tanturilla писал(а):1."не" с предикативными наречиями пишется слитно, если слово без "не" не употребляется.
2.Раздельно пишется "не" с безлично-предикативными (т. е. выступающими в качестве сказуемого в безличном предложении)
примеры: Мне не интересно, не интересно мне
Не думаю, что стоит обсуждать вопросы лингвистики со студенткой ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа.
"Слитно или раздельно пишутся с не так называемые предикативные наречия на -о (слова категории состояния) типа нетрудно видеть – не трудно видеть: ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ ОНИ ПИШУТСЯ СЛИТНО, при отрицании – раздельно (критерий того и другого смысла обычно устанавливается самим пишущим)."
"...Слова категории состояния (безлично-предикативные слова) выделяются не всеми лингвистами; они были и остаются предметом дискуссий..."
о да, с золотой медалисткой, студенткой ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа, лучше обсуждать экстрасенсорику
Анна, а действительно, оставайтесь у нас по окончании конкурса. Вон как Вами интересуются мужчины, будете на них благотворно влиять, облагораживать грубые дУши.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Анна Коновалова
да, и вдогонку- Анна, с днём рождения!
tante auguri
tante auguri
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Анна Коновалова
Genesis писал(а):Путник писал(а):А оно мне надо, смотреть hh.ru? Я лучше на своих знакомых посмотрю, которые живут весьма не плохо.
Неплохо жить, в Рязани, можно зарабатывая, хотя бы 20 тыс. рублей.
Такую зарплату получают(получали?) всякие продавцы-консультанты в крупных сетях электроники.
Не совсем понял Вашу мысль. По Вашему продавцы в Рязани живут лучше 1С программистов?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Анна Коновалова
Путник писал(а):ENGI писал(а):Анна Коновалова писал(а):Могу на шпагат сесть, могу анекдот рассказать, могу кулебяку с капустой испечь, могу Инь Шоу Гунь продемонстрировать. Вас что-то конкретное интересует?
А как насчет Фрёкен переспорить? Ну, или хардбона, на худой конец?
А за чем спорить с побитыми жизнью неудачниками?
А можно полюбопытствовать критериями отнесения к неудачникам? А то вдруг и я соответствую...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Анна Коновалова
Анну с ДР,Удачи !
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Анна Коновалова
ENGI писал(а):Путник писал(а):А за чем спорить с побитыми жизнью неудачниками?
А можно полюбопытствовать критериями отнесения к неудачникам? А то вдруг и я соответствую...
я могу озвучить предполагаемые критерии?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: Анна Коновалова
Путник писал(а):Genesis писал(а):Путник писал(а):А оно мне надо, смотреть hh.ru? Я лучше на своих знакомых посмотрю, которые живут весьма не плохо.
Неплохо жить, в Рязани, можно зарабатывая, хотя бы 20 тыс. рублей.
Такую зарплату получают(получали?) всякие продавцы-консультанты в крупных сетях электроники.
Не совсем понял Вашу мысль. По Вашему продавцы в Рязани живут лучше 1С программистов?
Вы, сказали, что 1С-ники неплохо живут. Я ответил, что в Рязани можно неплохо жить получая хотя бы 20 тыс. рублей(такую зарплату получают продавцы-консультанты).
Какую зарплату получают 1С-ники в Рязани, я не знаю и вы не озвучиваете Тут еще нужно определиться, как они работают? Если на аутсорсе, конечно, вполне допускаю тысяч до 40-45) Больше врядли, проще в Москве найти специалиста.
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: Анна Коновалова
Genesis писал(а):Вы, сказали, что 1С-ники неплохо живут. Я ответил, что в Рязани можно неплохо жить получая хотя бы 20 тыс. рублей(такую зарплату получают продавцы-консультанты).
Какую зарплату получают 1С-ники в Рязани, я не знаю и вы не озвучиваете Тут еще нужно определиться, как они работают? Если на аутсорсе, конечно, вполне допускаю тысяч до 40-45) Больше врядли, проще в Москве найти специалиста.
Теперь понятно. Но я не считаю что получая 20 тысяч можно жить "неплохо". Реально можно и больше получать, можно и меньше. Все зависит от ума и опыта, в прочем как во всех других профессиях.
ENGI писал(а):А можно полюбопытствовать критериями отнесения к неудачникам? А то вдруг и я соответствую...
Не думаю.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 09:54
Re: Анна Коновалова
Спасибо всем, кто меня поддерживал и голосовал за меня. Конкурс закончился. Свободного времени больше не стало, нужно возвращаться к учебе и нагонять пропущенное. Всем до свидания.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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