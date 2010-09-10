Полина Новикова

Информация по конкурсу

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Дирекция Мисс Рязань
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01

Полина Новикова

Сообщение Дирекция Мисс Рязань » 17 ноя 2011, 00:23

Всем привет! Меня зовут Полина!Я учусь на юриста в МВД, потому что всегда мечтала работать в милиции(полиции), но правда, с годами планы поменялись, и кем хочу работать после окончания университета, я уже не знаю.Что о себе рассказать?.. Люблю фантастику и ужасы, еще мультики.Терпеть не могу женскую работу по дому, поэтому обычно помогаю сильной половине семьи. Рисую иногда, пишу стихи, но только тогда, когда вдохновение находит, а это случается не часто)))Слушаю в основном шансон, потому что только песни шансона наполнены смыслом. Не спорю, хорошие песни есть везде, поэтому у моих предпочтений нет границ, но любимый исполнитель все таки Михаил Круг!
Еще обожаю кататься на мотоцикле. В деревне у нас с братом "Юпитер" и "Планета". Лучшего ощущения, чем ощущения скорости, ветра и каждого поворота на дороге, пожалуй нет. Ради этого и прическу не жалко! Вот такая с необычная!)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Полина Новикова

Сообщение ФрекенСнорк » 17 ноя 2011, 06:26

Да уж, и не один из дирекции конкурса не объяснил бедняжке Элизе Дулиттл, что шансон- это прежде всего Пиаф, Брель и Азнавур, а Михаил Круг-это уже иначе называется!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Полина Новикова

Сообщение Анахорет » 17 ноя 2011, 08:19

И сколько девочке лет,если она пишет,что планы у нее с годами поменялись ?
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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Дирекция Мисс Рязань
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01

Re: Полина Новикова

Сообщение Дирекция Мисс Рязань » 17 ноя 2011, 09:21

Новикова Полина copy.jpg
Еще одна наша финалистка!
Новикова Полина copy.jpg (46.88 КБ) 46786 просмотров
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Полина Новикова

Сообщение Bazooka » 17 ноя 2011, 11:25

фотографа на мыло!
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Stranger
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:47

Re: Полина Новикова

Сообщение Stranger » 17 ноя 2011, 11:35

Нормальная девочка, я столько вполне выпью )))
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Полина Новикова

Сообщение Анахорет » 17 ноя 2011, 14:25

А дефиле под эту песню "Помню как он подошел,как поскрипывал паркет" ? Я бы посмотрел...
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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Морозко
Пользователь RZN.info
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 03 фев 2008, 18:15

Re: Полина Новикова

Сообщение Морозко » 27 ноя 2011, 20:56

какая же гадость была исполнена этой конкурсанткой на финале. Думать надо башкой, а не (даже не знаю чем), когда номер себе выбираешь. Мало того, что ни голоса, ни слуха, еще и пошлятину всякую на финальном конкурсе Мисс Рязань додумалась "исполнить". Кто выпустил то ее?! Правильно что проиграла. Такую *** из из института бы выгнать надо!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Полина Новикова

Сообщение DS » 27 ноя 2011, 22:38

Она на юриста учится. Есть риск, что в институте она за песню зачёт автоматом получит.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Полина Новикова

Сообщение ФрекенСнорк » 28 ноя 2011, 07:02

DS писал(а):Она на юриста учится. Есть риск, что в институте она за песню зачёт автоматом получит.

есть риск у тех, кто потом с таким "юристом" столкнётся!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Stranger
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:47

Re: Полина Новикова

Сообщение Stranger » 28 ноя 2011, 08:04

Морозко писал(а):какая же гадость была исполнена этой конкурсанткой на финале. Думать надо башкой, а не (даже не знаю чем), когда номер себе выбираешь. Мало того, что ни голоса, ни слуха, еще и пошлятину всякую на финальном конкурсе Мисс Рязань додумалась "исполнить". Кто выпустил то ее?! Правильно что проиграла. Такую *** из из института бы выгнать надо!

Так что она спела то?
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Полина Новикова

Сообщение Сплинтер » 21 авг 2019, 14:48

Красивая девушка, волосы прям супер!)
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Anatup

Re: Полина Новикова

Сообщение Anatup » Сегодня, 05:07

Какой смысл в том, а так называемом шансоне? Я украл три ведра картошки, злобный мент меня поймал, на три года посадил, бедный я несчастный, а мент плохой. Пистец смысла в этих песнях....
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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