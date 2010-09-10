Полина Новикова
Информация по конкурсу
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13 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01
Полина Новикова
Всем привет! Меня зовут Полина!Я учусь на юриста в МВД, потому что всегда мечтала работать в милиции(полиции), но правда, с годами планы поменялись, и кем хочу работать после окончания университета, я уже не знаю.Что о себе рассказать?.. Люблю фантастику и ужасы, еще мультики.Терпеть не могу женскую работу по дому, поэтому обычно помогаю сильной половине семьи. Рисую иногда, пишу стихи, но только тогда, когда вдохновение находит, а это случается не часто)))Слушаю в основном шансон, потому что только песни шансона наполнены смыслом. Не спорю, хорошие песни есть везде, поэтому у моих предпочтений нет границ, но любимый исполнитель все таки Михаил Круг!
Еще обожаю кататься на мотоцикле. В деревне у нас с братом "Юпитер" и "Планета". Лучшего ощущения, чем ощущения скорости, ветра и каждого поворота на дороге, пожалуй нет. Ради этого и прическу не жалко! Вот такая с необычная!)
Еще обожаю кататься на мотоцикле. В деревне у нас с братом "Юпитер" и "Планета". Лучшего ощущения, чем ощущения скорости, ветра и каждого поворота на дороге, пожалуй нет. Ради этого и прическу не жалко! Вот такая с необычная!)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Полина Новикова
Да уж, и не один из дирекции конкурса не объяснил бедняжке Элизе Дулиттл, что шансон- это прежде всего Пиаф, Брель и Азнавур, а Михаил Круг-это уже иначе называется!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Полина Новикова
И сколько девочке лет,если она пишет,что планы у нее с годами поменялись ?
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01
Re: Полина Новикова
фотографа на мыло!
Re: Полина Новикова
Нормальная девочка, я столько вполне выпью )))
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Полина Новикова
А дефиле под эту песню "Помню как он подошел,как поскрипывал паркет" ? Я бы посмотрел...
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Полина Новикова
какая же гадость была исполнена этой конкурсанткой на финале. Думать надо башкой, а не (даже не знаю чем), когда номер себе выбираешь. Мало того, что ни голоса, ни слуха, еще и пошлятину всякую на финальном конкурсе Мисс Рязань додумалась "исполнить". Кто выпустил то ее?! Правильно что проиграла. Такую *** из из института бы выгнать надо!
Re: Полина Новикова
Она на юриста учится. Есть риск, что в институте она за песню зачёт автоматом получит.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Полина Новикова
DS писал(а):Она на юриста учится. Есть риск, что в институте она за песню зачёт автоматом получит.
есть риск у тех, кто потом с таким "юристом" столкнётся!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Полина Новикова
Морозко писал(а):какая же гадость была исполнена этой конкурсанткой на финале. Думать надо башкой, а не (даже не знаю чем), когда номер себе выбираешь. Мало того, что ни голоса, ни слуха, еще и пошлятину всякую на финальном конкурсе Мисс Рязань додумалась "исполнить". Кто выпустил то ее?! Правильно что проиграла. Такую *** из из института бы выгнать надо!
Так что она спела то?
Re: Полина Новикова
Красивая девушка, волосы прям супер!)
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Полина Новикова
Какой смысл в том, а так называемом шансоне? Я украл три ведра картошки, злобный мент меня поймал, на три года посадил, бедный я несчастный, а мент плохой. Пистец смысла в этих песнях....
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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