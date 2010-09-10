Софья Макеева
Информация по конкурсу
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10 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:19
Софья Макеева
Здравствуйте! Меня зовут Макеева Софья, мне 18 и я учусь в политехническом институте на инженера-строителя. Занимаюсь хореографией с 3 лет, а сейчас и сама танцую с детишками в Детском музыкальном театре "Звездная мастерская".
На конкурсе у нас с девочками очень насыщенная программа! Когда было знакомство с преподавателями мы слегка нервничали, но когда познакомились, поняли что делали это зря! На первой постановке визитки я не заметила, как прошли 1,5 часа. Еще мы ездили в автошколу. Нам провели экскурсию по классам, а затем покатались по автодрому. Мне очень понравилось, и я решила, что после конкурса пойду в поход за водительским удостоверением. Кроме занятий по дефиле, с нами занимается преподаватель по актерскому мастерству. На уроке мы рекламировали разные предметы, я рекламировала вилку. А еще изображали животных, и мне достался удивленный ослик: "И-аа! И-аа!". Кроме занятий и поездок, у нас множество примерок! К финалу мы должны подобрать купальники, шубы и свадебные платья! Кстати, я не знала, что примерка меха такое утомительное занятие!
А вчера у нас была благотворительная поездка в школу-интернат. Я, конечно, танцевала с детишками. Они мне очень понравились и я им тоже. Ребята даже не хотели меня отпускать!
На конкурсе у нас с девочками очень насыщенная программа! Когда было знакомство с преподавателями мы слегка нервничали, но когда познакомились, поняли что делали это зря! На первой постановке визитки я не заметила, как прошли 1,5 часа. Еще мы ездили в автошколу. Нам провели экскурсию по классам, а затем покатались по автодрому. Мне очень понравилось, и я решила, что после конкурса пойду в поход за водительским удостоверением. Кроме занятий по дефиле, с нами занимается преподаватель по актерскому мастерству. На уроке мы рекламировали разные предметы, я рекламировала вилку. А еще изображали животных, и мне достался удивленный ослик: "И-аа! И-аа!". Кроме занятий и поездок, у нас множество примерок! К финалу мы должны подобрать купальники, шубы и свадебные платья! Кстати, я не знала, что примерка меха такое утомительное занятие!
А вчера у нас была благотворительная поездка в школу-интернат. Я, конечно, танцевала с детишками. Они мне очень понравились и я им тоже. Ребята даже не хотели меня отпускать!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Софья Макеева
я не сильно огорчу Вас, дорогая, сказав, что бриллианты примерять куда как более утомительно?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01
Re: Софья Макеева
Вот и фотография Софьи!
- Вложения
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- Макеева Софья copy.JPG (48.57 КБ) 9579 просмотров
Re: Софья Макеева
фигура ничего, а вот нос немного картошкой и разрез глаз не понравился... Софья, ничего личного
Re: Софья Макеева
У девушки прекрасная фигура, а особенно талия и очень модельное лицо. На таком личике любой образ нарисовать можно!
Re: Софья Макеева
Зато она живая и интересная.
Re: Софья Макеева
Bazooka писал(а):фигура ничего, а вот нос немного картошкой и разрез глаз не понравился... Софья, ничего личного
Да ладно! Где картошкой? И вовсе даже не картошкой. Картошкой это, если вооот такооой нос (показывает какой). А у Софьи нос прямой.И фигурка нормулек.
Re: Софья Макеева
Еще раз сегодня видела на празднике Софью! Все таки она очень непосредственная, живая, незажатая, искренняя.
Очень жаль, что есть только одна фотка и нет видео.
Очень жаль, что есть только одна фотка и нет видео.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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Могут ли дети сниматься в кино
Детям 11 лет сниматься в кино
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Как начать сниматься в кино детям
Как начать сниматься в кино ребенку 12 лет
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Профессиональная тренинг-студия кино "Кадр"
Если ребенок хочет сниматься в кино
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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10 сообщений • Страница 1 из 1
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