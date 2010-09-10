Софья Макеева

Информация по конкурсу

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Софья Макеева
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:19

Софья Макеева

Сообщение Софья Макеева » 17 ноя 2011, 01:03

Здравствуйте! Меня зовут Макеева Софья, мне 18 и я учусь в политехническом институте на инженера-строителя. Занимаюсь хореографией с 3 лет, а сейчас и сама танцую с детишками в Детском музыкальном театре "Звездная мастерская".
На конкурсе у нас с девочками очень насыщенная программа! Когда было знакомство с преподавателями мы слегка нервничали, но когда познакомились, поняли что делали это зря! На первой постановке визитки я не заметила, как прошли 1,5 часа. Еще мы ездили в автошколу. Нам провели экскурсию по классам, а затем покатались по автодрому. Мне очень понравилось, и я решила, что после конкурса пойду в поход за водительским удостоверением. Кроме занятий по дефиле, с нами занимается преподаватель по актерскому мастерству. На уроке мы рекламировали разные предметы, я рекламировала вилку. А еще изображали животных, и мне достался удивленный ослик: "И-аа! И-аа!". Кроме занятий и поездок, у нас множество примерок! К финалу мы должны подобрать купальники, шубы и свадебные платья! Кстати, я не знала, что примерка меха такое утомительное занятие!
А вчера у нас была благотворительная поездка в школу-интернат. Я, конечно, танцевала с детишками. Они мне очень понравились и я им тоже. Ребята даже не хотели меня отпускать!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Софья Макеева

Сообщение ФрекенСнорк » 17 ноя 2011, 06:18

я не сильно огорчу Вас, дорогая, сказав, что бриллианты примерять куда как более утомительно?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Дирекция Мисс Рязань
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01

Re: Софья Макеева

Сообщение Дирекция Мисс Рязань » 17 ноя 2011, 09:26

Вот и фотография Софьи!
Вложения
Макеева Софья copy.JPG
Макеева Софья copy.JPG (48.57 КБ) 9579 просмотров
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Софья Макеева

Сообщение Bazooka » 17 ноя 2011, 11:22

фигура ничего, а вот нос немного картошкой и разрез глаз не понравился... Софья, ничего личного ;)
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Krisss
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 23:00

Re: Софья Макеева

Сообщение Krisss » 17 ноя 2011, 23:06

У девушки прекрасная фигура, а особенно талия и очень модельное лицо. На таком личике любой образ нарисовать можно!
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Софья Макеева

Сообщение tochka » 18 ноя 2011, 02:20

Зато она живая и интересная. :)
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Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Софья Макеева

Сообщение Шаман » 18 ноя 2011, 18:49

Bazooka писал(а):фигура ничего, а вот нос немного картошкой и разрез глаз не понравился... Софья, ничего личного ;)

Да ладно! Где картошкой? И вовсе даже не картошкой. Картошкой это, если вооот такооой нос (показывает какой). А у Софьи нос прямой.И фигурка нормулек.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Софья Макеева

Сообщение tochka » 20 ноя 2011, 04:07

Еще раз сегодня видела на празднике Софью! Все таки она очень непосредственная, живая, незажатая, искренняя.
Очень жаль, что есть только одна фотка и нет видео.
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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