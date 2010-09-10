Сообщение Софья Макеева » 17 ноя 2011, 01:03

Здравствуйте! Меня зовут Макеева Софья, мне 18 и я учусь в политехническом институте на инженера-строителя. Занимаюсь хореографией с 3 лет, а сейчас и сама танцую с детишками в Детском музыкальном театре "Звездная мастерская".

На конкурсе у нас с девочками очень насыщенная программа! Когда было знакомство с преподавателями мы слегка нервничали, но когда познакомились, поняли что делали это зря! На первой постановке визитки я не заметила, как прошли 1,5 часа. Еще мы ездили в автошколу. Нам провели экскурсию по классам, а затем покатались по автодрому. Мне очень понравилось, и я решила, что после конкурса пойду в поход за водительским удостоверением. Кроме занятий по дефиле, с нами занимается преподаватель по актерскому мастерству. На уроке мы рекламировали разные предметы, я рекламировала вилку. А еще изображали животных, и мне достался удивленный ослик: "И-аа! И-аа!". Кроме занятий и поездок, у нас множество примерок! К финалу мы должны подобрать купальники, шубы и свадебные платья! Кстати, я не знала, что примерка меха такое утомительное занятие!

А вчера у нас была благотворительная поездка в школу-интернат. Я, конечно, танцевала с детишками. Они мне очень понравились и я им тоже. Ребята даже не хотели меня отпускать!