Примерка купальников. Магазин "Белый".
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".
Путник писал(а):ФрекенСнорк писал(а):хорошо, пусть здесь последнее слово-для разнообразия- останется за Вами.
ибо дальше уже остаётся только цитировать Бернарда Шоу, "Дом, где разбиваются сердца"
Ну так по цитируйте, кто же Вам мешает.
а вы читать умеете? желание, чтобы за Вами осталось последнее слово.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".
ФрекенСнорк писал(а):а вы читать умеете? желание, чтобы за Вами осталось последнее слово.
Есть подозрение, что умею.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".
есть подозрение, что у Вас- дислексия.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".
ФрекенСнорк писал(а):есть подозрение, что у Вас- дислексия.
Что-то по Вашему прямо у всех дислексия. Как говорится у кого что болит тот о том и говорит.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".
А что плохого в дислексии? Где-то читала, что ей страдал (был наделен) Эйнштейн. Так что, все в этом мире относительно.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".
Дирекция Мисс Рязань писал(а):Фотография Арины
Хороша Арина)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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