Сообщение бабайка » 22 ноя 2011, 22:19

А что плохого в дислексии? Где-то читала, что ей страдал (был наделен) Эйнштейн. Так что, все в этом мире относительно.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)