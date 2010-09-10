Примерка купальников. Магазин "Белый".

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".

Сообщение ФрекенСнорк » 21 ноя 2011, 19:12

Путник писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):хорошо, пусть здесь последнее слово-для разнообразия- останется за Вами.
ибо дальше уже остаётся только цитировать Бернарда Шоу, "Дом, где разбиваются сердца"

Ну так по цитируйте, кто же Вам мешает. :)

а вы читать умеете? желание, чтобы за Вами осталось последнее слово. :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".

Сообщение Путник » 21 ноя 2011, 20:54

ФрекенСнорк писал(а):а вы читать умеете? желание, чтобы за Вами осталось последнее слово. :D :D :D

Есть подозрение, что умею.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".

Сообщение ФрекенСнорк » 22 ноя 2011, 18:14

есть подозрение, что у Вас- дислексия.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".

Сообщение Путник » 22 ноя 2011, 22:04

ФрекенСнорк писал(а):есть подозрение, что у Вас- дислексия.

Что-то по Вашему прямо у всех дислексия. :) Как говорится у кого что болит тот о том и говорит. :)
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".

Сообщение бабайка » 22 ноя 2011, 22:19

А что плохого в дислексии? Где-то читала, что ей страдал (был наделен) Эйнштейн. Так что, все в этом мире относительно.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Примерка купальников. Магазин "Белый".

Сообщение Mary_May » 04 июн 2012, 12:26

Дирекция Мисс Рязань писал(а):Фотография Арины


Хороша Арина)
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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