Рязань. Неожиданный взгляд
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Рязань. Неожиданный взгляд
UNCLE1911 писал(а):Это такой баянище...
даже наверно такой никакой боянище
Re: Рязань. Неожиданный взгляд
UNCLE1911 писал(а):Про яичко очень важный момент.
Неожиданный взгляд.
Туда не взглянешь. Это исторический факт. Из пребывания в тюремной клиники и выродился "РАКОВЫЙ КОРПУС"
Из шабашек вышел "Один день Ивана Денисовича". Хотя Арзамас-16 - была шабашка. Без разрешения НКВД великие ученые не могли выехать и к ним не мог никто приехать.Но атомную бомбу сделали за короткий срок.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01
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