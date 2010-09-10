Рязань. Неожиданный взгляд

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
Контактная информация:
Контактная информация пользователя глен

Re: Рязань. Неожиданный взгляд

Сообщение глен » 25 янв 2016, 11:18

UNCLE1911 писал(а):Это такой баянище...

даже наверно такой никакой боянище :D
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5513
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязань. Неожиданный взгляд

Сообщение ivanes » 25 янв 2016, 14:54

UNCLE1911 писал(а):Про яичко очень важный момент.
Неожиданный взгляд.

Туда не взглянешь. Это исторический факт. Из пребывания в тюремной клиники и выродился "РАКОВЫЙ КОРПУС"
Из шабашек вышел "Один день Ивана Денисовича". Хотя Арзамас-16 - была шабашка. Без разрешения НКВД великие ученые не могли выехать и к ним не мог никто приехать.Но атомную бомбу сделали за короткий срок.
Вернуться к началу
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Мой ребенок хочет сниматься в кино

Сообщение Ernestmiree » Сегодня, 14:32

Кастинг для детей 12 лет сниматься в кино в Москве
Профессиональная тренинг-студия кино "Кадр"
Как маленькие дети снимаются в кино
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Могут ли дети сниматься в кино




Отдать ребенка сниматься в кино
Могут ли дети сниматься в кино
Сниматься в кино без опыта в москве дети
Сниматься в кино ребенку в москве
Если ребенок хочет сниматься в кино
Вернуться к началу
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Отдать ребенка сниматься в кино

Сообщение Ernestmiree » Сегодня, 14:53

Могут ли дети сниматься в кино
Как начать сниматься в кино детям
Сниматься в кино детям
Хотите, что бы Ваш ребенок снимался в кино?
Съемки и обучение для детей




Детям 11 лет сниматься в кино
Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино
Кинокастиг для детей
Съемки и обучение для детей
Съемки и обучение для детей
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «История, события, люди»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость