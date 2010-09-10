Рязань. Неожиданный взгляд

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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Рязань. Неожиданный взгляд

Сообщение глен » 25 янв 2016, 11:18

UNCLE1911 писал(а):Это такой баянище...

даже наверно такой никакой боянище :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5628
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязань. Неожиданный взгляд

Сообщение ivanes » 25 янв 2016, 14:54

UNCLE1911 писал(а):Про яичко очень важный момент.
Неожиданный взгляд.

Туда не взглянешь. Это исторический факт. Из пребывания в тюремной клиники и выродился "РАКОВЫЙ КОРПУС"
Из шабашек вышел "Один день Ивана Денисовича". Хотя Арзамас-16 - была шабашка. Без разрешения НКВД великие ученые не могли выехать и к ним не мог никто приехать.Но атомную бомбу сделали за короткий срок.
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Scotthuh
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 17:13
Откуда: Ukraine
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