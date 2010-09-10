Рязань. Неожиданный взгляд
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Re: Рязань. Неожиданный взгляд
UNCLE1911 писал(а):Это такой баянище...
даже наверно такой никакой боянище
Re: Рязань. Неожиданный взгляд
UNCLE1911 писал(а):Про яичко очень важный момент.
Неожиданный взгляд.
Туда не взглянешь. Это исторический факт. Из пребывания в тюремной клиники и выродился "РАКОВЫЙ КОРПУС"
Из шабашек вышел "Один день Ивана Денисовича". Хотя Арзамас-16 - была шабашка. Без разрешения НКВД великие ученые не могли выехать и к ним не мог никто приехать.Но атомную бомбу сделали за короткий срок.
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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