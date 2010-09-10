Сообщение ivanes » 25 янв 2016, 14:54

UNCLE1911 писал(а): Про яичко очень важный момент.

Неожиданный взгляд.

Туда не взглянешь. Это исторический факт. Из пребывания в тюремной клиники и выродился "РАКОВЫЙ КОРПУС"Из шабашек вышел "Один день Ивана Денисовича". Хотя Арзамас-16 - была шабашка. Без разрешения НКВД великие ученые не могли выехать и к ним не мог никто приехать.Но атомную бомбу сделали за короткий срок.