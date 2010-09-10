Рязань. Неожиданный взгляд
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Рязань. Неожиданный взгляд
UNCLE1911 писал(а):Это такой баянище...
даже наверно такой никакой боянище
Re: Рязань. Неожиданный взгляд
UNCLE1911 писал(а):Про яичко очень важный момент.
Неожиданный взгляд.
Туда не взглянешь. Это исторический факт. Из пребывания в тюремной клиники и выродился "РАКОВЫЙ КОРПУС"
Из шабашек вышел "Один день Ивана Денисовича". Хотя Арзамас-16 - была шабашка. Без разрешения НКВД великие ученые не могли выехать и к ним не мог никто приехать.Но атомную бомбу сделали за короткий срок.
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
http://www.xor-media.com/index.php?opti ... &id=682024
http://www.xor-media.com/index.php?opti ... &id=682024
http://alaqsurelc.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66895
Вернуться в «История, события, люди»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей