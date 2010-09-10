Сообщение Дирекция Мисс Рязань » 18 ноя 2011, 08:55

Всем привет!Я Локтанова Анаа,одна из 11-ти финалисток конкурса Мисс Россия-Рязань 2011.Мне 20 лет.Учусь в Рязанском государственном Радиотехническом университете.Времени до финала все меньше и меньше, графики каждого дня все теснее и теснее.Начала появляться усталость, но на это обращать внимание совершенно некогда. Я поставила себе цель и прилагаю максимум усилий для ее достижения до самого конца.

Сегодня день начался с ранней тренировки в спортзале Premium в 8.00.Далее с 10.00 над нами хлопотали мастера своего дела,на этот раз это были косметологи и парикмахеры.Освободилась я в 16.00,заехала домой чуточку передохнуть и через пол час мне снова в путь, снова в Premium, который стал вторым домом.Ухожу я на занятия по дефиле.

На этом пожалуй все.Мне пора.Всем доброго вечера.До встречи!!!;)))