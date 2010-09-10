Анна Локтанова

Информация по конкурсу

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Дирекция Мисс Рязань
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01

Анна Локтанова

Сообщение Дирекция Мисс Рязань » 18 ноя 2011, 08:55

Всем привет!Я Локтанова Анаа,одна из 11-ти финалисток конкурса Мисс Россия-Рязань 2011.Мне 20 лет.Учусь в Рязанском государственном Радиотехническом университете.Времени до финала все меньше и меньше, графики каждого дня все теснее и теснее.Начала появляться усталость, но на это обращать внимание совершенно некогда. Я поставила себе цель и прилагаю максимум усилий для ее достижения до самого конца.
Сегодня день начался с ранней тренировки в спортзале Premium в 8.00.Далее с 10.00 над нами хлопотали мастера своего дела,на этот раз это были косметологи и парикмахеры.Освободилась я в 16.00,заехала домой чуточку передохнуть и через пол час мне снова в путь, снова в Premium, который стал вторым домом.Ухожу я на занятия по дефиле.
На этом пожалуй все.Мне пора.Всем доброго вечера.До встречи!!!;)))
Вернуться к началу
Дирекция Мисс Рязань
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01

Re: Анна Локтанова

Сообщение Дирекция Мисс Рязань » 18 ноя 2011, 08:57

Фото Анны
Вложения
Локтанова Анна copy.jpg
Локтанова Анна copy.jpg (100.99 КБ) 19117 просмотров
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Анна Локтанова

Сообщение Bazooka » 18 ноя 2011, 11:26

что ж фотограф не попросил ее улыбнуться хотя бы немножко? :)
Вернуться к началу
Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Анна Локтанова

Сообщение Анахорет » 19 ноя 2011, 13:54

Блин ,фотографа на мыло.Или к Грише-оппозицию снимать
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Вернуться к началу
риччи
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 17:31

Re: Анна Локтанова

Сообщение риччи » 02 ноя 2012, 17:47

Да, девушка красивая, но улыбки не хватает
Вернуться к началу
Аватара пользователя
jenyashevchenko
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:33

Re: Анна Локтанова

Сообщение jenyashevchenko » 10 дек 2015, 17:18

Симпотяшная такая, только че платья такие не праздничные?
Tor Browser - безопасность и приватность в сети интернет для всех!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
artemon1981
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2016, 14:29
Контактная информация:
Контактная информация пользователя artemon1981

Re: Анна Локтанова

Сообщение artemon1981 » 07 янв 2016, 14:45

Девчёнки безусловно все красавицы... Но мож что я не понимаю??? Почему 2011??? Где актуальные???
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Citrus
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
Откуда: Рязань

Re: Анна Локтанова

Сообщение Citrus » 22 фев 2016, 11:47

А когда будет конкурс в 2016 году?
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Анна Локтанова

Сообщение Русак » Вчера, 21:49

тут вы можете найти девочек ещё красивее и очень страстных http://prostitutki-tumeni.party
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Мисс Рязань - 2011»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей