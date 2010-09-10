Анна Локтанова
Информация по конкурсу
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9 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01
Анна Локтанова
Всем привет!Я Локтанова Анаа,одна из 11-ти финалисток конкурса Мисс Россия-Рязань 2011.Мне 20 лет.Учусь в Рязанском государственном Радиотехническом университете.Времени до финала все меньше и меньше, графики каждого дня все теснее и теснее.Начала появляться усталость, но на это обращать внимание совершенно некогда. Я поставила себе цель и прилагаю максимум усилий для ее достижения до самого конца.
Сегодня день начался с ранней тренировки в спортзале Premium в 8.00.Далее с 10.00 над нами хлопотали мастера своего дела,на этот раз это были косметологи и парикмахеры.Освободилась я в 16.00,заехала домой чуточку передохнуть и через пол час мне снова в путь, снова в Premium, который стал вторым домом.Ухожу я на занятия по дефиле.
На этом пожалуй все.Мне пора.Всем доброго вечера.До встречи!!!;)))
Сегодня день начался с ранней тренировки в спортзале Premium в 8.00.Далее с 10.00 над нами хлопотали мастера своего дела,на этот раз это были косметологи и парикмахеры.Освободилась я в 16.00,заехала домой чуточку передохнуть и через пол час мне снова в путь, снова в Premium, который стал вторым домом.Ухожу я на занятия по дефиле.
На этом пожалуй все.Мне пора.Всем доброго вечера.До встречи!!!;)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 00:01
Re: Анна Локтанова
Фото Анны
- Вложения
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- Локтанова Анна copy.jpg (100.99 КБ) 19117 просмотров
Re: Анна Локтанова
что ж фотограф не попросил ее улыбнуться хотя бы немножко?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Анна Локтанова
Блин ,фотографа на мыло.Или к Грише-оппозицию снимать
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Анна Локтанова
Да, девушка красивая, но улыбки не хватает
- jenyashevchenko
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:33
Re: Анна Локтанова
Симпотяшная такая, только че платья такие не праздничные?
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- artemon1981
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 14:29
- Контактная информация:
Re: Анна Локтанова
Девчёнки безусловно все красавицы... Но мож что я не понимаю??? Почему 2011??? Где актуальные???
Re: Анна Локтанова
А когда будет конкурс в 2016 году?
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Re: Анна Локтанова
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