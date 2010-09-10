Увлажнитель воздуха
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Re: Увлажнитель воздуха
Апельсинка писал(а):Три месяца и не пах? Тогда вам значительно больше повезло, чем мне. Потому что у меня через месяц ребенок стал садиться в дальнем от увлажнителя углу комнаты. А если надо было подойти поближе - зажимала нос.
Точно не пах, он еще выключенный стоял почти месяц - стенки стали склизкие, но все равно не пахло.
Re: Увлажнитель воздуха
logdam писал(а):Mary_May писал(а):Мне уже эту вещичку так разрекламировали, что прямо куча плюсов и вообще как я раньше без него жила....не могу решится купить, не уже ли так полезен?
Если в не страдаете зимой от повышенной сухости, ты наверное особого смысла нет.
Да особо не страдаю, значит и покупать не стоит?Спасибо что сказали, а то купила бы..
Re: Увлажнитель воздуха
Временно без увлажнителя можно ставить ёмкости с водой. А вообще, почитайте интересную статью про микроклимат в квартире6 http://narodnaya-medicina.frequp.ru/2010/09/27/nachnyom-s-zhilischa.
Re: Увлажнитель воздуха
Я мисочку с водой на шкаф ставлю в отопительный сезон. По мере высыхания воду добавляю.
Re: Увлажнитель воздуха
Вместо увлажнителя использую терморегуляторы на батареях и балконные двери.
Re: Увлажнитель воздуха
я без увлажнителя вообще жить не могу..особенно зимой
Re: Увлажнитель воздуха
Lubov88 писал(а):я без увлажнителя вообще жить не могу..особенно зимой
Ты не можешь жить без говнорекламы.
Re: Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха увеличивает влажность в помещении, устраняя пересушенность, что особенно актуально во время отопительного сезона. Не все могут жить в помещении с очень сухим воздухом.
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