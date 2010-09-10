Увлажнитель воздуха

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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение logdam » 10 май 2012, 16:04

Апельсинка писал(а):Три месяца и не пах? Тогда вам значительно больше повезло, чем мне. Потому что у меня через месяц ребенок стал садиться в дальнем от увлажнителя углу комнаты. А если надо было подойти поближе - зажимала нос.

Точно не пах, он еще выключенный стоял почти месяц - стенки стали склизкие, но все равно не пахло.
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение Mary_May » 11 май 2012, 17:41

logdam писал(а):
Mary_May писал(а):Мне уже эту вещичку так разрекламировали, что прямо куча плюсов и вообще как я раньше без него жила....не могу решится купить, не уже ли так полезен?

Если в не страдаете зимой от повышенной сухости, ты наверное особого смысла нет.

Да особо не страдаю, значит и покупать не стоит?Спасибо что сказали, а то купила бы..
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SashaOTS
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 10:39

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение SashaOTS » 18 апр 2016, 10:49

Временно без увлажнителя можно ставить ёмкости с водой. А вообще, почитайте интересную статью про микроклимат в квартире6 http://narodnaya-medicina.frequp.ru/2010/09/27/nachnyom-s-zhilischa.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение Борислава » 18 окт 2016, 15:32

Я мисочку с водой на шкаф ставлю в отопительный сезон. По мере высыхания воду добавляю.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение listen10 » 19 окт 2016, 09:28

Вместо увлажнителя использую терморегуляторы на батареях и балконные двери.
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Lubov88
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 11:20

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение Lubov88 » 13 дек 2016, 11:28

я без увлажнителя вообще жить не могу..особенно зимой
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:46

Lubov88 писал(а):я без увлажнителя вообще жить не могу..особенно зимой

Ты не можешь жить без говнорекламы.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Увлажнитель воздуха

Сообщение Vita252 » Сегодня, 15:43

Увлажнитель воздуха увеличивает влажность в помещении, устраняя пересушенность, что особенно актуально во время отопительного сезона. Не все могут жить в помещении с очень сухим воздухом.
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