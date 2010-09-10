Сообщение Maulisa » Сегодня, 03:24

У нас был увлажнитель фирмы Balu, сдох после нескльких месяцев использования. После него купили электролюкс, работает больше года. Спасение и зимой и летом. Даже дышать с ним легче. Никогда раньше не думала, что влажность воздуха имеет такое важное значение.

раньше как вспомню - каждой зимой в квартире аж щеки горели от пересушеного воздуха, сейчас такого нет.

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