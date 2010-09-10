Грибы с глазами
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Re: Грибы с глазами
ух-ты, отличные экзмпляры! Кто выиграл-то, я так и не понял?
- Vredtech
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- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Грибы с глазами
Уже в парке года два эти грибы стоят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Грибы с глазами
ахахах..а чего, прикольные скульптурки)))
Re: Грибы с глазами
Один бизнесмен застолбил через Роспатент :"Тамбовский волк тебе товорищ". Теперь требует за использование патента с производителей сувениров с названием "Тамбовский волк" 5 млн руб.
Пора и рязанцам подумать над патентованием " В Рязани грибы с глазами". У меня уже несколько сувениров в виде бокала,блюдца,русской печи с надписью "Грибы с глазами". Изображены грибы различных видов.
Пора и рязанцам подумать над патентованием " В Рязани грибы с глазами". У меня уже несколько сувениров в виде бокала,блюдца,русской печи с надписью "Грибы с глазами". Изображены грибы различных видов.
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