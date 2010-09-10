Грибы с глазами

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gromov32
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 май 2015, 10:45

Re: Грибы с глазами

Сообщение gromov32 » 24 май 2015, 20:18

ух-ты, отличные экзмпляры! Кто выиграл-то, я так и не понял?
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3358
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Грибы с глазами

Сообщение Vredtech » 24 май 2015, 23:00

Уже в парке года два эти грибы стоят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Элиска
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 20:46
Откуда: Москва

Re: Грибы с глазами

Сообщение Элиска » 03 апр 2016, 20:51

ахахах..а чего, прикольные скульптурки)))
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Грибы с глазами

Сообщение ivanes » 04 апр 2016, 17:43

Один бизнесмен застолбил через Роспатент :"Тамбовский волк тебе товорищ". Теперь требует за использование патента с производителей сувениров с названием "Тамбовский волк" 5 млн руб.
Пора и рязанцам подумать над патентованием " В Рязани грибы с глазами". У меня уже несколько сувениров в виде бокала,блюдца,русской печи с надписью "Грибы с глазами". Изображены грибы различных видов.
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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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