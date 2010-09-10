Сообщение ivanes » 04 апр 2016, 17:43

Один бизнесмен застолбил через Роспатент :"Тамбовский волк тебе товорищ". Теперь требует за использование патента с производителей сувениров с названием "Тамбовский волк" 5 млн руб.

Пора и рязанцам подумать над патентованием " В Рязани грибы с глазами". У меня уже несколько сувениров в виде бокала,блюдца,русской печи с надписью "Грибы с глазами". Изображены грибы различных видов.