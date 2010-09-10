Грибы с глазами

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gromov32
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 май 2015, 10:45

Re: Грибы с глазами

Сообщение gromov32 » 24 май 2015, 20:18

ух-ты, отличные экзмпляры! Кто выиграл-то, я так и не понял?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3412
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Грибы с глазами

Сообщение Vredtech » 24 май 2015, 23:00

Уже в парке года два эти грибы стоят.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Элиска
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 20:46
Откуда: Москва

Re: Грибы с глазами

Сообщение Элиска » 03 апр 2016, 20:51

ахахах..а чего, прикольные скульптурки)))
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Грибы с глазами

Сообщение ivanes » 04 апр 2016, 17:43

Один бизнесмен застолбил через Роспатент :"Тамбовский волк тебе товорищ". Теперь требует за использование патента с производителей сувениров с названием "Тамбовский волк" 5 млн руб.
Пора и рязанцам подумать над патентованием " В Рязани грибы с глазами". У меня уже несколько сувениров в виде бокала,блюдца,русской печи с надписью "Грибы с глазами". Изображены грибы различных видов.
Вернуться к началу
EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

заговор от головной боли

Сообщение EdwinDaync » Сегодня, 02:18

заговор на исполнение желания
приворот на мужчину который обязательно сработает
приворот дома
заговоры перед рождеством и на рождество
масонский заговор
последствия приворота для мужчины
приворот на парня
последствия приворота для заказчика
заговоры 9 января
заговор от воров


заказать приворот
привороты которые нельзя снять
заговор на вещий сон
как провести диагностику на приворот
обряды на рождество на любовь
как быстро продать квартиру заговоры
заговор на воду
приворот на любовь девушки
заговор на звонок
заговор на продажу дома
Вернуться к началу
EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

как сделать приворот на любовь

Сообщение EdwinDaync » Сегодня, 02:24

привороты отзывы кто делал
гадание приворот
как вернуть любимого человека молитвами на расстоянии
приворот на секс
заговор на продажу квартиры
заговор от ячменя
черная магия заговоры
заговор от порчи снять в домашних условиях
приворот на рождество кто делал
заговоры и обряды на рождество христово


заговор от ревности
заговор на начальника
как действует приворот на мужчину последствия
заговор на удачу в работе
снять порчу яйцом
приворот на вольт
приворот на любовь парня в домашних условиях
заговоры на 14 января
заговоры и обряды на рождество
заговор чтобы муж не изменял
Вернуться к началу
EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

самый сильный приворот

Сообщение EdwinDaync » Сегодня, 02:35

молитвы и заговоры
заговор на здоровье
заговор от гриппа
белый приворот
заговор чтобы любимый скучал
сильные заговоры на рождество
приворот дома
заговор на продажу дома
приворот в новосибирске
заговоры под старый новый год


заговор чтоб деньги водились
приворот на свечах
заговор на соль
как действует приворот на мужчину последствия
заговоры и обряды на лавровый лист
приворот под рождество
признаки приворота у мужчин и его последствия
ванга заговоры
заговоры в день рождения
заговоры на рождество 7 января
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «История, события, люди»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей