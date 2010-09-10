Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбросами
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Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
В песочне каждый день воняет говном! А вчера на Полетаево воняло также....неужели людям привыкать к этой вони?
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
Ну в Чернобыле живут, в Припяти тоже. А тут че?, ну подумаешь кАкой воняет - ниче страшного, правительство говорит что все у нас нормально.
Не дам себя ОтъеДросить!
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
Лолка писал(а):В песочне каждый день воняет говном! А вчера на Полетаево воняло также....неужели людям привыкать к этой вони?
чтобы что-то изменилось, надо что-то делать !
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
Бомбочка писал(а):Лолка писал(а):В песочне каждый день воняет говном! А вчера на Полетаево воняло также....неужели людям привыкать к этой вони?
чтобы что-то изменилось, надо что-то делать !
Что если не секрет?
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
lamo писал(а):Ну чем дело закончилось? Так и травят или перед выборами прекратили?
А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.
Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
StR писал(а):А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.
Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.
Перед выборами, обычно действующая власть, прям в зад готова поцеловать каждого гражданина.
И на всякие заявления, реакция у них становится как у солдата на девушку.
Раз уж и после и во время выборов воняет, я бы на месте местного населения подумал о смене места жительства, за счет государства. Ужас.
Не дам себя ОтъеДросить!
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
lamo писал(а):StR писал(а):А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.
Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.
Перед выборами, обычно действующая власть, прям в зад готова поцеловать каждого гражданина.
И на всякие заявления, реакция у них становится как у солдата на девушку.
Это техпроцесс. Тут завод надо останавливать.
lamo писал(а):Раз уж и после и во время выборов воняет, я бы на месте местного населения подумал о смене места жительства, за счет государства. Ужас.
В тюрьму? За счет государства у нас другое не предоставляется.
Точно ужас.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
StR писал(а):В тюрьму? За счет государства у нас другое не предоставляется.
Точно ужас.
Нет конечно. Может собрать все бумаги и в суд? Остановят либо завод, либо за счет завода расселят пол Рязани. Хотя это смешно.
Не дам себя ОтъеДросить!
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
народ плюс ко всем выбросам надо прибавить, выбросы от свалки в хамбушево, из окна видно зарево и очень много белого дыма
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/445 ... e8d0d584_L .
т.е она постоянно горит т.к постоянно привозят пищевые отходы.
И все это в сумме дает такую ужасную ситуацию, отсюда и последствия, по ТВ поболтали, перетерли, и от этого мало что изменится. т.к все запреты покупаются, ну это как обычно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/445 ... e8d0d584_L .
т.е она постоянно горит т.к постоянно привозят пищевые отходы.
И все это в сумме дает такую ужасную ситуацию, отсюда и последствия, по ТВ поболтали, перетерли, и от этого мало что изменится. т.к все запреты покупаются, ну это как обычно.
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
А дети то дышат!!!
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
песочню вытравить и населить таджиками!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 00:37
Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро
их тут и так в достатке. а дышать и правда временами тошно,блевать хочется. живу в р-не глобуса.
Re:Скупка катализаторов.
volgovod писал(а):nikols писал(а):С нашим бензином приходится менять катализаторы в 2 раза чаще. Он стоит более $800 , без снятия старого и установки нового.
Это отнюдь не оправдывает тех, кто выкидывает катализатор.
Это точно сдать старый катализатор и сажевый фильтр , можно и нужно . Вы денег заработаете , и природу все это загрязнять не будет , двойная выгода , как не крути !
Что бы Вы знали , в катализаторах и сажевых фильтрах содержаться небольшое количество драгоценных металлов, это Pd (палладия) и Rh (родия), которые можно извлечь и переработать. Вам деньги и природу загрязнять не будет все это. Так , куда обратиться , смотрите есть компания - Recatta работает на рынке с 1998 года, они у Вас все и купят. А вот их сайте , там подробнее все узнаете https://samara.recatta.ru/.
Вы позвоните , вот по этому тел - 8 (800) 707-22-51 , ребята помогут рассчитать стоимость , предварительно , конечно !
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