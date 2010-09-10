Сообщение lamo » 11 дек 2011, 21:31

StR писал(а): А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.

Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.

Перед выборами, обычно действующая власть, прям в зад готова поцеловать каждого гражданина.И на всякие заявления, реакция у них становится как у солдата на девушку.Раз уж и после и во время выборов воняет, я бы на месте местного населения подумал о смене места жительства, за счет государства. Ужас.