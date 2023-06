Сообщение StR » 11 дек 2011, 14:42

lamo писал(а): Ну чем дело закончилось? Так и травят или перед выборами прекратили?

А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.

Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь. А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.

Harmlessly passing your time in the grassland away...