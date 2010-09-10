Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбросами

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Лолка
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 13:33

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение Лолка » 10 дек 2011, 09:20

В песочне каждый день воняет говном! А вчера на Полетаево воняло также....неужели людям привыкать к этой вони?
Вернуться к началу
lamo
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 18 май 2010, 20:20

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение lamo » 10 дек 2011, 09:40

Ну в Чернобыле живут, в Припяти тоже. А тут че?, ну подумаешь кАкой воняет - ниче страшного, правительство говорит что все у нас нормально.
Не дам себя ОтъеДросить!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Бомбочка
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 00:35

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение Бомбочка » 10 дек 2011, 17:28

Лолка писал(а):В песочне каждый день воняет говном! А вчера на Полетаево воняло также....неужели людям привыкать к этой вони?

чтобы что-то изменилось, надо что-то делать !
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Nick

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение Nick » 10 дек 2011, 19:29

Бомбочка писал(а):
Лолка писал(а):В песочне каждый день воняет говном! А вчера на Полетаево воняло также....неужели людям привыкать к этой вони?

чтобы что-то изменилось, надо что-то делать !

Что если не секрет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение StR » 11 дек 2011, 14:42

lamo писал(а):Ну чем дело закончилось? Так и травят или перед выборами прекратили?

А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.
Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Вернуться к началу
lamo
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 18 май 2010, 20:20

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение lamo » 11 дек 2011, 21:31

StR писал(а):А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.
Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.

Перед выборами, обычно действующая власть, прям в зад готова поцеловать каждого гражданина.
И на всякие заявления, реакция у них становится как у солдата на девушку.
Раз уж и после и во время выборов воняет, я бы на месте местного населения подумал о смене места жительства, за счет государства. Ужас.
Не дам себя ОтъеДросить!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение StR » 11 дек 2011, 21:38

lamo писал(а):
StR писал(а):А каким боком тут выборы, это ж техпроцесс.
Или ветер поменялся, или что, но воняет опять каждый день. Точнее, каждую ночь.

Перед выборами, обычно действующая власть, прям в зад готова поцеловать каждого гражданина.
И на всякие заявления, реакция у них становится как у солдата на девушку.

Это техпроцесс. Тут завод надо останавливать.

lamo писал(а):Раз уж и после и во время выборов воняет, я бы на месте местного населения подумал о смене места жительства, за счет государства. Ужас.

В тюрьму? За счет государства у нас другое не предоставляется.
Точно ужас.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Вернуться к началу
lamo
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 18 май 2010, 20:20

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение lamo » 11 дек 2011, 22:11

StR писал(а):В тюрьму? За счет государства у нас другое не предоставляется.
Точно ужас.

Нет конечно. Может собрать все бумаги и в суд? Остановят либо завод, либо за счет завода расселят пол Рязани. Хотя это смешно.
Не дам себя ОтъеДросить!
Вернуться к началу
macintosh
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 21:04

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение macintosh » 06 сен 2012, 22:42

народ плюс ко всем выбросам надо прибавить, выбросы от свалки в хамбушево, из окна видно зарево и очень много белого дыма
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/445 ... e8d0d584_L .
т.е она постоянно горит т.к постоянно привозят пищевые отходы.

И все это в сумме дает такую ужасную ситуацию, отсюда и последствия, по ТВ поболтали, перетерли, и от этого мало что изменится. т.к все запреты покупаются, ну это как обычно.
Вернуться к началу
louis
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение louis » 22 сен 2012, 23:24

А дети то дышат!!!
Вернуться к началу
louis
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение louis » 22 сен 2012, 23:27

песочню вытравить и населить таджиками!!!
Вернуться к началу
JerryMouse
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 00:37

Re: Внимание,жители Дашково-Песочни.Загрязнение воздух выбро

Сообщение JerryMouse » 22 сен 2012, 23:30

их тут и так в достатке. а дышать и правда временами тошно,блевать хочется. живу в р-не глобуса.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re:Скупка катализаторов.

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 04:54

volgovod писал(а):
nikols писал(а):С нашим бензином приходится менять катализаторы в 2 раза чаще. Он стоит более $800 , без снятия старого и установки нового.

Это отнюдь не оправдывает тех, кто выкидывает катализатор.

Это точно сдать старый катализатор и сажевый фильтр , можно и нужно . Вы денег заработаете , и природу все это загрязнять не будет , двойная выгода , как не крути !
Что бы Вы знали , в катализаторах и сажевых фильтрах содержаться небольшое количество драгоценных металлов, это Pd (палладия) и Rh (родия), которые можно извлечь и переработать. Вам деньги и природу загрязнять не будет все это. Так , куда обратиться , смотрите есть компания - Recatta работает на рынке с 1998 года, они у Вас все и купят. А вот их сайте , там подробнее все узнаете https://samara.recatta.ru/.
Вы позвоните , вот по этому тел - 8 (800) 707-22-51 , ребята помогут рассчитать стоимость , предварительно , конечно !
10 (1).jpg
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя