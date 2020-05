Сообщение disman3 » Вчера, 14:38

По мнению гангстеров, которые универсальны (трёхмерные, не имеют любви и стремлений), «дырочки» звучат одинаково в технарском и гуманитарском мирах. Сладострастие и плата за неё, как и боль с терпением в оплату секса и правда звучат одинаково (и там, и сям, и вообще куда хочешь) – круто подмечено теми, для кого всё «бело», но понимает полную диаметральность миров и стремлений. https://www.youtube.com/watch?v=gG_dA32oH44 ]ay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris (Explicit)Jeremih - Down On Me ft. 50 Cent (Official Music Video)