Сообщение disman3 » 12 июл 2013, 10:10

Про всё на свете и … алкоголь.

. Понятно, что живущие памятью мозга и постоянным общением не приемлют спиртных напитков, но всё не так просто, как это кажется. Отсутствие яркого интереса в жизни у гуманитариев приводит к ценности каждодневно повторяющихся телесных потребностей. Поскольку алкоголь приводит к ощущению полного удовлетворения, теплоты и комфорта в силу снижения чувствительности и расширения сосудов, то подобные лица становятся сильно зависимыми от этого «наркотика», тогда как технари теряют способность заниматься любимым делом из-за чего стараются употреблять в небольших количествах и процентном составе.

. Например, крепкие спиртные напитки не позволяют даже и отдыхать, странствуя по Интернету или просто смотря кино. Большие же дозы калорийного напитка приводят к психологической привычке более быстрого удовлетворения потребностей, что и еда с женой теряют свой смысл существования.

. Топик не случайно был назван про всё на свете, т.к. рассмотрение вопроса о спиртосодержащих напитках затрагивает социальную среду обитания, государство и проводимую его руководством политику. Проживающие в благостном климате готовясь к выходу на улицу ожидают увидеть солнце, голубое небо, тёплый ветерок и легко одетых женщин, когда технари 8-10 месяцев в году первым делом смотрят на показания термометра с барометром, ожидая неприятностей для своего тела, быстро приходящей в негодность и ко всему ещё и дорогостоящей, на разные сезоны одежды. Если гум ждёт от своего сияющего красками десятилетнего автомобиля лёгкого покачивания и красивых пейзажев в лобовом окне, то технарь думает о проблемах с запуском двигателя, грязи внешнего вида и стекла с возможностью штрафа, либо вообще терзают смутные предчувствия сложных дорожных условий и возможности аварии на очень дорогостоящих для автовладельца, быстро разрушающихся, скользких и с промоинами шоссейных покрытий. С приходом на рабочее место мало в чём нуждающийся гум среди таких же как сам готовится удовлетворить малейшую прихоть потребителя в тех или иных услугах обслуживания, развлечений, тогда как для выживания технаря нужны машины и механизмы, а следовательно его ждут мрачные и шумные стены «родного завода» и спецодежда с каской. После работы благодаря часовому поясу с длительным временем светлого времени суток гум мало жаждет вернуться в доставшийся по наследству прабабушкин деревянный дом, тогда как уставший от общения и проблем технарь хочет обрести покой в снимаемой дорогостоящей, с низкими потолками и малогабаритной, но тёплой и тихой квартире. Занимаясь чем угодно и легко меняя не сложные в освоении профессии гуманитарий благодаря малой плате за ЖКХ и относительной дешевизне стоящего столетиями без жильцов жилья запросто странствует по стране, называя подобное рыночной экономикой, тогда как технарь знает о том, что прокладка дорог и подведение коммуникаций делает любые перемещения катастрофически дорогими даже и для тоталитарного государства с плановой системой распределения рабочих мест. Из мной описанного очевидно следует, что из-за климатических отличий отношение к жизни вне стен родного дома и семьи, рабочего коллектива у гуманитариев и технарей будет диаметральным. Одним хочется ещё какого-то разнообразия, чего-то новенького кроме солнца, пляжа и песка, надоевших лиц, тогда как другие, озябшие и грязные, даже и придя в любимый дом озабоченны нахождением в сложных погодных условиях ребёнка. Если для гуманитария употребление алкоголя твёрдо указывает на низкий социальный статус и позорную бедность, то для технаря это вовсе не уход в себя, а всего лишь ощущение комфорта и снятие усталости от каждодневно реально решаемых им проблем. Каждому своё, кроме не способных устоять или живущих более лёгкой жизнью женщин и детей!

. Например, некоторые врачи утверждают о безумном вреде алкоголя, который при частом употреблении способен сократить жизнь человека на целое десятилетие, но скромно умалчивают о нищей пенсии в адских условиях проживания натуральной ЗОНЫ, приравниваемое за границей к высшей мере наказания. Даже и гумы, сидя стариками под ручку на скамеечке двора и что-то с огромным удовольствием вспоминая из прошедшей жизни, в технарском мире нет - нет, а всё равно подумают о тяжком подъёме без лифта на пятый этаж, который может быть и последнем.