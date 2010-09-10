Гуманитарии и технари – в чём разница?
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Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Про всё на свете и … алкоголь.
. Понятно, что живущие памятью мозга и постоянным общением не приемлют спиртных напитков, но всё не так просто, как это кажется. Отсутствие яркого интереса в жизни у гуманитариев приводит к ценности каждодневно повторяющихся телесных потребностей. Поскольку алкоголь приводит к ощущению полного удовлетворения, теплоты и комфорта в силу снижения чувствительности и расширения сосудов, то подобные лица становятся сильно зависимыми от этого «наркотика», тогда как технари теряют способность заниматься любимым делом из-за чего стараются употреблять в небольших количествах и процентном составе.
. Например, крепкие спиртные напитки не позволяют даже и отдыхать, странствуя по Интернету или просто смотря кино. Большие же дозы калорийного напитка приводят к психологической привычке более быстрого удовлетворения потребностей, что и еда с женой теряют свой смысл существования.
. Топик не случайно был назван про всё на свете, т.к. рассмотрение вопроса о спиртосодержащих напитках затрагивает социальную среду обитания, государство и проводимую его руководством политику. Проживающие в благостном климате готовясь к выходу на улицу ожидают увидеть солнце, голубое небо, тёплый ветерок и легко одетых женщин, когда технари 8-10 месяцев в году первым делом смотрят на показания термометра с барометром, ожидая неприятностей для своего тела, быстро приходящей в негодность и ко всему ещё и дорогостоящей, на разные сезоны одежды. Если гум ждёт от своего сияющего красками десятилетнего автомобиля лёгкого покачивания и красивых пейзажев в лобовом окне, то технарь думает о проблемах с запуском двигателя, грязи внешнего вида и стекла с возможностью штрафа, либо вообще терзают смутные предчувствия сложных дорожных условий и возможности аварии на очень дорогостоящих для автовладельца, быстро разрушающихся, скользких и с промоинами шоссейных покрытий. С приходом на рабочее место мало в чём нуждающийся гум среди таких же как сам готовится удовлетворить малейшую прихоть потребителя в тех или иных услугах обслуживания, развлечений, тогда как для выживания технаря нужны машины и механизмы, а следовательно его ждут мрачные и шумные стены «родного завода» и спецодежда с каской. После работы благодаря часовому поясу с длительным временем светлого времени суток гум мало жаждет вернуться в доставшийся по наследству прабабушкин деревянный дом, тогда как уставший от общения и проблем технарь хочет обрести покой в снимаемой дорогостоящей, с низкими потолками и малогабаритной, но тёплой и тихой квартире. Занимаясь чем угодно и легко меняя не сложные в освоении профессии гуманитарий благодаря малой плате за ЖКХ и относительной дешевизне стоящего столетиями без жильцов жилья запросто странствует по стране, называя подобное рыночной экономикой, тогда как технарь знает о том, что прокладка дорог и подведение коммуникаций делает любые перемещения катастрофически дорогими даже и для тоталитарного государства с плановой системой распределения рабочих мест. Из мной описанного очевидно следует, что из-за климатических отличий отношение к жизни вне стен родного дома и семьи, рабочего коллектива у гуманитариев и технарей будет диаметральным. Одним хочется ещё какого-то разнообразия, чего-то новенького кроме солнца, пляжа и песка, надоевших лиц, тогда как другие, озябшие и грязные, даже и придя в любимый дом озабоченны нахождением в сложных погодных условиях ребёнка. Если для гуманитария употребление алкоголя твёрдо указывает на низкий социальный статус и позорную бедность, то для технаря это вовсе не уход в себя, а всего лишь ощущение комфорта и снятие усталости от каждодневно реально решаемых им проблем. Каждому своё, кроме не способных устоять или живущих более лёгкой жизнью женщин и детей!
. Например, некоторые врачи утверждают о безумном вреде алкоголя, который при частом употреблении способен сократить жизнь человека на целое десятилетие, но скромно умалчивают о нищей пенсии в адских условиях проживания натуральной ЗОНЫ, приравниваемое за границей к высшей мере наказания. Даже и гумы, сидя стариками под ручку на скамеечке двора и что-то с огромным удовольствием вспоминая из прошедшей жизни, в технарском мире нет - нет, а всё равно подумают о тяжком подъёме без лифта на пятый этаж, который может быть и последнем.
. Понятно, что живущие памятью мозга и постоянным общением не приемлют спиртных напитков, но всё не так просто, как это кажется. Отсутствие яркого интереса в жизни у гуманитариев приводит к ценности каждодневно повторяющихся телесных потребностей. Поскольку алкоголь приводит к ощущению полного удовлетворения, теплоты и комфорта в силу снижения чувствительности и расширения сосудов, то подобные лица становятся сильно зависимыми от этого «наркотика», тогда как технари теряют способность заниматься любимым делом из-за чего стараются употреблять в небольших количествах и процентном составе.
. Например, крепкие спиртные напитки не позволяют даже и отдыхать, странствуя по Интернету или просто смотря кино. Большие же дозы калорийного напитка приводят к психологической привычке более быстрого удовлетворения потребностей, что и еда с женой теряют свой смысл существования.
. Топик не случайно был назван про всё на свете, т.к. рассмотрение вопроса о спиртосодержащих напитках затрагивает социальную среду обитания, государство и проводимую его руководством политику. Проживающие в благостном климате готовясь к выходу на улицу ожидают увидеть солнце, голубое небо, тёплый ветерок и легко одетых женщин, когда технари 8-10 месяцев в году первым делом смотрят на показания термометра с барометром, ожидая неприятностей для своего тела, быстро приходящей в негодность и ко всему ещё и дорогостоящей, на разные сезоны одежды. Если гум ждёт от своего сияющего красками десятилетнего автомобиля лёгкого покачивания и красивых пейзажев в лобовом окне, то технарь думает о проблемах с запуском двигателя, грязи внешнего вида и стекла с возможностью штрафа, либо вообще терзают смутные предчувствия сложных дорожных условий и возможности аварии на очень дорогостоящих для автовладельца, быстро разрушающихся, скользких и с промоинами шоссейных покрытий. С приходом на рабочее место мало в чём нуждающийся гум среди таких же как сам готовится удовлетворить малейшую прихоть потребителя в тех или иных услугах обслуживания, развлечений, тогда как для выживания технаря нужны машины и механизмы, а следовательно его ждут мрачные и шумные стены «родного завода» и спецодежда с каской. После работы благодаря часовому поясу с длительным временем светлого времени суток гум мало жаждет вернуться в доставшийся по наследству прабабушкин деревянный дом, тогда как уставший от общения и проблем технарь хочет обрести покой в снимаемой дорогостоящей, с низкими потолками и малогабаритной, но тёплой и тихой квартире. Занимаясь чем угодно и легко меняя не сложные в освоении профессии гуманитарий благодаря малой плате за ЖКХ и относительной дешевизне стоящего столетиями без жильцов жилья запросто странствует по стране, называя подобное рыночной экономикой, тогда как технарь знает о том, что прокладка дорог и подведение коммуникаций делает любые перемещения катастрофически дорогими даже и для тоталитарного государства с плановой системой распределения рабочих мест. Из мной описанного очевидно следует, что из-за климатических отличий отношение к жизни вне стен родного дома и семьи, рабочего коллектива у гуманитариев и технарей будет диаметральным. Одним хочется ещё какого-то разнообразия, чего-то новенького кроме солнца, пляжа и песка, надоевших лиц, тогда как другие, озябшие и грязные, даже и придя в любимый дом озабоченны нахождением в сложных погодных условиях ребёнка. Если для гуманитария употребление алкоголя твёрдо указывает на низкий социальный статус и позорную бедность, то для технаря это вовсе не уход в себя, а всего лишь ощущение комфорта и снятие усталости от каждодневно реально решаемых им проблем. Каждому своё, кроме не способных устоять или живущих более лёгкой жизнью женщин и детей!
. Например, некоторые врачи утверждают о безумном вреде алкоголя, который при частом употреблении способен сократить жизнь человека на целое десятилетие, но скромно умалчивают о нищей пенсии в адских условиях проживания натуральной ЗОНЫ, приравниваемое за границей к высшей мере наказания. Даже и гумы, сидя стариками под ручку на скамеечке двора и что-то с огромным удовольствием вспоминая из прошедшей жизни, в технарском мире нет - нет, а всё равно подумают о тяжком подъёме без лифта на пятый этаж, который может быть и последнем.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
В добавление о разнице отношения гумов и технарей к алкоголю, взято с http://www.vyazma.name/imagehosting/201 ... 88afeb.jpg
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Странствуя по времени и пространству…
. Эллочка Людоедка из фильма «Двенадцать стульев» – Жена инженера из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - Анжелика во всех её фильмах и ипостасиях, включая самый юный возраст – это абсолютно один и тот же человек со схожими чертами лица и фигуры, а самое важное - навыками и знаниями, жизненными принципами. Ни эпоха и нравы, ни исторический момент не смогли изменить одну из самых крутых представителей гуманитарского мира – Негритянку (!). Зато мир крутых технарей начала строительства СССР свёл её к простой дуре, которая даже не способна завести друзей среди женщин. Достаточно же развитое Сталином общество технократов, начавшее гнить во Брежневские времена, существенно улучшило материальное благополучие и сделало её женой молодого и соответственно перспективного инженера. Не очень же крутое общество из гуманитариев Франции превратило в натуральную гангстершу и супер любовницу, ввело в богатство и политику, позволило управлять любыми людьми и сплочёнными и многочисленными группами. Но конечная остановка в Африке снова превратит в обычную бабу, живущей ценностью «этого» и за счёт «этого» среди таких же как она и сама. Любой человек с теми или иными способностями и складом ума легко может провести схожие аналогии, но только не «очень умный индиго», топик чего будет следовать за этим.
. Например, Негритянка в развитом гуманитарном мире Франции 1970-ых занимается тем же, чем и в Африке, убедиться в чём можно на всё том же человеке, но из фильма "Профессионал" с Жан-Поль Бельмондо, где ей отводится роль очень дорогостоящей проститутки.
. Эллочка Людоедка из фильма «Двенадцать стульев» – Жена инженера из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - Анжелика во всех её фильмах и ипостасиях, включая самый юный возраст – это абсолютно один и тот же человек со схожими чертами лица и фигуры, а самое важное - навыками и знаниями, жизненными принципами. Ни эпоха и нравы, ни исторический момент не смогли изменить одну из самых крутых представителей гуманитарского мира – Негритянку (!). Зато мир крутых технарей начала строительства СССР свёл её к простой дуре, которая даже не способна завести друзей среди женщин. Достаточно же развитое Сталином общество технократов, начавшее гнить во Брежневские времена, существенно улучшило материальное благополучие и сделало её женой молодого и соответственно перспективного инженера. Не очень же крутое общество из гуманитариев Франции превратило в натуральную гангстершу и супер любовницу, ввело в богатство и политику, позволило управлять любыми людьми и сплочёнными и многочисленными группами. Но конечная остановка в Африке снова превратит в обычную бабу, живущей ценностью «этого» и за счёт «этого» среди таких же как она и сама. Любой человек с теми или иными способностями и складом ума легко может провести схожие аналогии, но только не «очень умный индиго», топик чего будет следовать за этим.
. Например, Негритянка в развитом гуманитарном мире Франции 1970-ых занимается тем же, чем и в Африке, убедиться в чём можно на всё том же человеке, но из фильма "Профессионал" с Жан-Поль Бельмондо, где ей отводится роль очень дорогостоящей проститутки.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Рассредоточенное внимание.
. Если подростку гуму доходчиво не объяснять всё на свете, не уделять должного внимания в самые ранние годы развития, то его знания о предметах получаются очень фрагментарными. В результате объединять и систематизировать получаемые из внешнего мира данные на манер технарей, но снизу верх – от второстепенных вещей к более приоритетному, образовывая тем верные аналогии, становится проблематичным.
. Например, получая из внешнего мира информацию или выслушивая других мы стремимся к краткости, поэтому лишь в нескольких словах даём понять о чём идёт речь, но в случае с «неверно воспитанным подростком» из гумов подобное становится невозможным – он долго не понимает о чём с ним говорят, что многими расценивается как слабоумие.
. Например, многие из женщин считают «у всех нас свои тараканы в голове», но это не так. В норме общения с противоположным полом даже мало общительные мужчины всё же вынужденно объясняют те или иные побудительные мотивы своих действий. Но если этого не делать, то зависимая в быту или по службе женщина начинает самостоятельно придумывать различные варианты, доходя до стресса и душевного расстройства из-за образования несуразностей и диаметральностей.
. Зная о болезни шизофрении лишь как о расщеплённом сознании, а о биполярном расстройстве и ещё меньше, тем не менее рассматривая схему рис.506 и рис.506б можно точно сказать, чем закончит мало способный к систематизации полученных данных гум в зрелом возрасте.
. Например, «плохо воспитанных детей» из гумов приходится заставлять думать о том, что им более и менее нравится, чем любят или нет заниматься даже и в свободное от учёбы время. Если этого не делать, то с накоплением опыта и знаний человек начинается мучиться психологией разносторонних личностей других людей в одном теле.
. Если подростку гуму доходчиво не объяснять всё на свете, не уделять должного внимания в самые ранние годы развития, то его знания о предметах получаются очень фрагментарными. В результате объединять и систематизировать получаемые из внешнего мира данные на манер технарей, но снизу верх – от второстепенных вещей к более приоритетному, образовывая тем верные аналогии, становится проблематичным.
. Например, получая из внешнего мира информацию или выслушивая других мы стремимся к краткости, поэтому лишь в нескольких словах даём понять о чём идёт речь, но в случае с «неверно воспитанным подростком» из гумов подобное становится невозможным – он долго не понимает о чём с ним говорят, что многими расценивается как слабоумие.
. Например, многие из женщин считают «у всех нас свои тараканы в голове», но это не так. В норме общения с противоположным полом даже мало общительные мужчины всё же вынужденно объясняют те или иные побудительные мотивы своих действий. Но если этого не делать, то зависимая в быту или по службе женщина начинает самостоятельно придумывать различные варианты, доходя до стресса и душевного расстройства из-за образования несуразностей и диаметральностей.
. Зная о болезни шизофрении лишь как о расщеплённом сознании, а о биполярном расстройстве и ещё меньше, тем не менее рассматривая схему рис.506 и рис.506б можно точно сказать, чем закончит мало способный к систематизации полученных данных гум в зрелом возрасте.
. Например, «плохо воспитанных детей» из гумов приходится заставлять думать о том, что им более и менее нравится, чем любят или нет заниматься даже и в свободное от учёбы время. Если этого не делать, то с накоплением опыта и знаний человек начинается мучиться психологией разносторонних личностей других людей в одном теле.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Рассредоточенное внимание - 2.
. Не только женщины и гумы – дети страдают психическими расстройствами, но и даже имеющие железную логику технари. Не касаясь всевозможных случаев медицинского характера физических болезней или же социальных потрясений, просто банального переутомления, то признаки рассредоточенного внимания возможны из-за абсолютно правильного (!) гумского воспитания ребёнка. Повышенное внимание со стороны родителей приводит к невозможности сосредоточиться на игре, каком-то вопросе, что формирование памяти начинает быть похожим на гумское (рис.506), хотя уже при рождении достаточно сложно, может быть невозможным что-то изменить. Кроме того дети буквально с пелёнок осознают иерархию, что слишком строгое воспитание не позволяет подростку - технарю ощущать себя хотя бы временным героем дня в семье, коллективе, что так же приводит к формированию памяти о предметах без иерархической значимости о тех или иных событиях (рис.506б), отсутствию конкретного интереса к чему либо.
. Например, в семье со слишком либеральным подходом к воспитанию технарь вместо познавания мира и своего специализированного предназначения в нём начинает хаотично перебирать предметы, дабы ещё и ещё раз попросту обратить внимание своих родителей. Даже изредка показывая свои более лучшие способности или же более строже относясь к результатам деятельности ребёнка родители запросто способны избежать негативных последствий избалованности – превращения в индиго.
. P.S. 1. Автор сторонник реинкорнации, но рассуждая с оглядкой на науку замечает, что хорошие гены и здоровье матери во время беременности приводят и к хорошему телу – рождению чувственной девочки или же имеющего идеальную память гума. Следовательно в подавляющем большинстве случаев ребёнок запрограммирован стать гумом или технарём вне чего бы то желания или своего. Само собой, что подобные рассуждения имеют и более полное и логичное обоснование, но привести их в кратком топике нет ни какой возможности, как и доказать свою правоту из-за невежества профессиональных психологов мира даже и по бытовым вопросам жизни людей (!).
. 2. Тип «личности» индиго на данный момент времени является бессменным героем всего мира, кроме некоторых стран, типа Северной Кореи: бизнесмен, политик, торгаш и мент, хотя ключевые посты министров и основных органов управления «люди» предпочитают отдавать всё же реальным гумам, даже и технарям при невозможности иного (а "там", судя по всему, всё наоборот, да тупая военщина).
. Не только женщины и гумы – дети страдают психическими расстройствами, но и даже имеющие железную логику технари. Не касаясь всевозможных случаев медицинского характера физических болезней или же социальных потрясений, просто банального переутомления, то признаки рассредоточенного внимания возможны из-за абсолютно правильного (!) гумского воспитания ребёнка. Повышенное внимание со стороны родителей приводит к невозможности сосредоточиться на игре, каком-то вопросе, что формирование памяти начинает быть похожим на гумское (рис.506), хотя уже при рождении достаточно сложно, может быть невозможным что-то изменить. Кроме того дети буквально с пелёнок осознают иерархию, что слишком строгое воспитание не позволяет подростку - технарю ощущать себя хотя бы временным героем дня в семье, коллективе, что так же приводит к формированию памяти о предметах без иерархической значимости о тех или иных событиях (рис.506б), отсутствию конкретного интереса к чему либо.
. Например, в семье со слишком либеральным подходом к воспитанию технарь вместо познавания мира и своего специализированного предназначения в нём начинает хаотично перебирать предметы, дабы ещё и ещё раз попросту обратить внимание своих родителей. Даже изредка показывая свои более лучшие способности или же более строже относясь к результатам деятельности ребёнка родители запросто способны избежать негативных последствий избалованности – превращения в индиго.
. P.S. 1. Автор сторонник реинкорнации, но рассуждая с оглядкой на науку замечает, что хорошие гены и здоровье матери во время беременности приводят и к хорошему телу – рождению чувственной девочки или же имеющего идеальную память гума. Следовательно в подавляющем большинстве случаев ребёнок запрограммирован стать гумом или технарём вне чего бы то желания или своего. Само собой, что подобные рассуждения имеют и более полное и логичное обоснование, но привести их в кратком топике нет ни какой возможности, как и доказать свою правоту из-за невежества профессиональных психологов мира даже и по бытовым вопросам жизни людей (!).
. 2. Тип «личности» индиго на данный момент времени является бессменным героем всего мира, кроме некоторых стран, типа Северной Кореи: бизнесмен, политик, торгаш и мент, хотя ключевые посты министров и основных органов управления «люди» предпочитают отдавать всё же реальным гумам, даже и технарям при невозможности иного (а "там", судя по всему, всё наоборот, да тупая военщина).
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Служа двум хозяевам…
. Все рождённые индиго отличаются от «обычных» тем, что практически с детских лет знают кто они с кем, используя диаметральности психологий людей для своей пользы. Можно показать, что ты «круче» наглой дерзостью – по привычке технарь уступит законное место. Можно привлечь внимание окружающих своей скромностью, тогда за усмирение «дебошира» примется милиция или же начальство, либо просто сформируется мнение о зачинщике и самом… Таких случаев можно приводить до бесконечности, начиная от постели, где как бы женщина или баба внезапно превращается в свою диаметральную противоположность, требуя денег или же шантажируя ребёнком. Либо такие же «мужик» и «мужчина» аналогичным образом ведут себя, ища что-то поновее и удобнее, бросая обременённую детьми и возрастом; нагло смеясь и вольничая, хотя должен был бы тем или иным способом оплатить все услуги за оказанный срок. И заканчивая профессиональными тематиками, где предательство интересов групп людей в пользу других, лучших или худших, более многочисленных или же нет, считается предприимчивостью, бизнесом, но не позором технаря - индиго. Либо «герой одиночка» внезапно прозревает о творимом и отказавшись от прежней жизни разоблачает всех и вся, получая власть и деньги, покровительство и славу, соответствующую иерархию в другом обществе, городе или же стране.
. Всё описанное очень интересно и описывается едва ли не в любом фильме или книге, посвящаемым не утопическому будущему, но есть люди с принципами, которые даже не сознают то, что являются бывшими. О них не прогремит слава, что знать будут и «там» и «здесь», поскольку окружающие тот или иной поступок списывают на глупость и жизненные обстоятельства, просто ошибку. Им не придётся хотя бы гипотетически отвечать за содеянное, т.к. «и так уже перед всеми безумно стыдно» или ушли в себя, плачут и бояться или наконец-то стали круты, как бы готовы компенсировать святым, но другим не нужным. Основным же признаком бывших является конечно же диаметральное изменение психологии на свою противоположность, когда не ценности и стремления становятся иными, а страхи и фобии, неуверенность в себе - слабости. Неспособность переосмыслить свою жизнь при абсолютно новых социальных потребностях превращают бывшего хорошего специалиста, супруга и лидера в полного аутсайдера в новой психологической среде, незнакомых прежде отношениях.
. Например, хорошим признаком гниения бывшей личности – технаря или гуманитария могут послужить именно многочисленные «выпадения» нюансов повседневного поведения, а вовсе не громкое разоблачения. Впрочем можно и учесть обязательно возникающие «жуткие непонятки», которые не способен объяснить или же тупо не желает делать гнилой.
. В следующих топиках попробую собрать все короткие, но ёмкие жизненные афоризмы других жителей форумов, объединив всё в одном. Это не графики и формулы, которые можно оспорить или же нет, но многочисленный опыт, воплощённый в краткий алгоритм: шутку и юмор, пословицу. Кроме того постараюсь привести хотя бы десяток классических фильмов технарей и гумов, их сочетаний и противоположностей в виде «Служебных романов».
. Все рождённые индиго отличаются от «обычных» тем, что практически с детских лет знают кто они с кем, используя диаметральности психологий людей для своей пользы. Можно показать, что ты «круче» наглой дерзостью – по привычке технарь уступит законное место. Можно привлечь внимание окружающих своей скромностью, тогда за усмирение «дебошира» примется милиция или же начальство, либо просто сформируется мнение о зачинщике и самом… Таких случаев можно приводить до бесконечности, начиная от постели, где как бы женщина или баба внезапно превращается в свою диаметральную противоположность, требуя денег или же шантажируя ребёнком. Либо такие же «мужик» и «мужчина» аналогичным образом ведут себя, ища что-то поновее и удобнее, бросая обременённую детьми и возрастом; нагло смеясь и вольничая, хотя должен был бы тем или иным способом оплатить все услуги за оказанный срок. И заканчивая профессиональными тематиками, где предательство интересов групп людей в пользу других, лучших или худших, более многочисленных или же нет, считается предприимчивостью, бизнесом, но не позором технаря - индиго. Либо «герой одиночка» внезапно прозревает о творимом и отказавшись от прежней жизни разоблачает всех и вся, получая власть и деньги, покровительство и славу, соответствующую иерархию в другом обществе, городе или же стране.
. Всё описанное очень интересно и описывается едва ли не в любом фильме или книге, посвящаемым не утопическому будущему, но есть люди с принципами, которые даже не сознают то, что являются бывшими. О них не прогремит слава, что знать будут и «там» и «здесь», поскольку окружающие тот или иной поступок списывают на глупость и жизненные обстоятельства, просто ошибку. Им не придётся хотя бы гипотетически отвечать за содеянное, т.к. «и так уже перед всеми безумно стыдно» или ушли в себя, плачут и бояться или наконец-то стали круты, как бы готовы компенсировать святым, но другим не нужным. Основным же признаком бывших является конечно же диаметральное изменение психологии на свою противоположность, когда не ценности и стремления становятся иными, а страхи и фобии, неуверенность в себе - слабости. Неспособность переосмыслить свою жизнь при абсолютно новых социальных потребностях превращают бывшего хорошего специалиста, супруга и лидера в полного аутсайдера в новой психологической среде, незнакомых прежде отношениях.
. Например, хорошим признаком гниения бывшей личности – технаря или гуманитария могут послужить именно многочисленные «выпадения» нюансов повседневного поведения, а вовсе не громкое разоблачения. Впрочем можно и учесть обязательно возникающие «жуткие непонятки», которые не способен объяснить или же тупо не желает делать гнилой.
. В следующих топиках попробую собрать все короткие, но ёмкие жизненные афоризмы других жителей форумов, объединив всё в одном. Это не графики и формулы, которые можно оспорить или же нет, но многочисленный опыт, воплощённый в краткий алгоритм: шутку и юмор, пословицу. Кроме того постараюсь привести хотя бы десяток классических фильмов технарей и гумов, их сочетаний и противоположностей в виде «Служебных романов».
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Совсем чуточку о преступных мирах…
. Дабы отвлечься от работы сел и пересмотрел всего Стивена Сигала подряд. И тут вспомнил, что самое любимое – детективы и преступные миры остались не рассмотрены. О ужас, как я это упустил?! Но тут же перед глазами мысленно всплыли наверное всем уже поднадоевшие рисунки (рис.506, 506б), что тут же остановился. Может читателям форума и так уже давно всё понятно? Ну не будет у гуманитариев между преступными группами определённых правил игры в результате чего сольются воедино несовместимые и разнополярные по понятиям: мафия, синдикат, уголовники, бандиты и гангстеры. Ну сольются доблесть и предательство воедино: «Как посмотреть», что в результате туда обязательно вклинятся такие же «верные и обязательные» по духу правоохранительные органы. Ну появятся там и тут многочисленные перебежчики и стукачи, что ни кому нельзя будет верить. И будут лишь править одинаково для всех дорогие деньги, секс и курево с бухлом, а не буква и дух своего закона…
. Например, в местах лишения свободы из-за доминирования уголовного элемента и одновременной изоляции от внешнего мира на верх социальной лестницы поднимутся самые здоровые телом быки-стукачи. В отсутствии каких-то принципов они радостно и счастливо будут встречать «своих многочисленных девочек». Учитывая долгие годы отсидок и напряги это обязательно передастся на волю в виде понятий: «Рискую своей задницей из-за тебя», «Мой сладенький», «Как дела девочки?». Даже в простом разговорном обиходе таких же «крутых» по единому духу армии, полиции, политике или бизнесе это может стать нормой поведения и общения.
. Как говорится тема неисчерпаема. Надо только знать структуру преступных миров и обязательных их антагонистов из стенобитов, дабы писать тома по психологии подобной ГУОМИЧЕСКОЙ жизни ("Кто такие настоящие бандиты?" disman3 - ссылку не привожу, дабы не быть обвинённым в рекламе, но найдёте без труда).
. Дабы отвлечься от работы сел и пересмотрел всего Стивена Сигала подряд. И тут вспомнил, что самое любимое – детективы и преступные миры остались не рассмотрены. О ужас, как я это упустил?! Но тут же перед глазами мысленно всплыли наверное всем уже поднадоевшие рисунки (рис.506, 506б), что тут же остановился. Может читателям форума и так уже давно всё понятно? Ну не будет у гуманитариев между преступными группами определённых правил игры в результате чего сольются воедино несовместимые и разнополярные по понятиям: мафия, синдикат, уголовники, бандиты и гангстеры. Ну сольются доблесть и предательство воедино: «Как посмотреть», что в результате туда обязательно вклинятся такие же «верные и обязательные» по духу правоохранительные органы. Ну появятся там и тут многочисленные перебежчики и стукачи, что ни кому нельзя будет верить. И будут лишь править одинаково для всех дорогие деньги, секс и курево с бухлом, а не буква и дух своего закона…
. Например, в местах лишения свободы из-за доминирования уголовного элемента и одновременной изоляции от внешнего мира на верх социальной лестницы поднимутся самые здоровые телом быки-стукачи. В отсутствии каких-то принципов они радостно и счастливо будут встречать «своих многочисленных девочек». Учитывая долгие годы отсидок и напряги это обязательно передастся на волю в виде понятий: «Рискую своей задницей из-за тебя», «Мой сладенький», «Как дела девочки?». Даже в простом разговорном обиходе таких же «крутых» по единому духу армии, полиции, политике или бизнесе это может стать нормой поведения и общения.
. Как говорится тема неисчерпаема. Надо только знать структуру преступных миров и обязательных их антагонистов из стенобитов, дабы писать тома по психологии подобной ГУОМИЧЕСКОЙ жизни ("Кто такие настоящие бандиты?" disman3 - ссылку не привожу, дабы не быть обвинённым в рекламе, но найдёте без труда).
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
О войнушке...
. Опять смотрим схемы рис.505 и рис.506б. Если с технарями всё ясно - все как один, не допуская права на ошибку, то кажется, что сложно разобраться с гуманитариями. Но по закону больших чисел всегда найдётся 3-7% одиозно настроенных людей, готовых воевать "за просто так" - например военные. Особенно опасны в таких ситуациях руководители и иностранные агенты влияния с их деньгами. Настроить значительную часть общества из-за отсутствия общности в негатив - легко. Потом же будет поздно. Либо мы их, либо они нас.
. Например, гуманитарии по обыкновению очень впечатлительные, поэтому настроить большинство против или за кого-то не представляет проблем. Так Негры гоняются по солнечной Африке друг за другом всю свою жизнь, и ни каких сожалений за сделанное.
О жизни...
. Чем и кем "дорожат" гуманитарии и так понятно, но всё же объединить очень разрозненных лиц можно - на основе общих слов: "Слава Украине!", "Догоним и перегоним", "Победа будет за нами". При этом ощущается счастье бытия, как при просмотре хорошего фильма или прочтения книги. Семья, дом и работа остаются где-то на втором плане. Лишь физическая боль и страх за неминуемую гибель заставляют вспомнить о "самой главной ценности на свете" - тела и жизни.
. Опять смотрим схемы рис.505 и рис.506б. Если с технарями всё ясно - все как один, не допуская права на ошибку, то кажется, что сложно разобраться с гуманитариями. Но по закону больших чисел всегда найдётся 3-7% одиозно настроенных людей, готовых воевать "за просто так" - например военные. Особенно опасны в таких ситуациях руководители и иностранные агенты влияния с их деньгами. Настроить значительную часть общества из-за отсутствия общности в негатив - легко. Потом же будет поздно. Либо мы их, либо они нас.
. Например, гуманитарии по обыкновению очень впечатлительные, поэтому настроить большинство против или за кого-то не представляет проблем. Так Негры гоняются по солнечной Африке друг за другом всю свою жизнь, и ни каких сожалений за сделанное.
О жизни...
. Чем и кем "дорожат" гуманитарии и так понятно, но всё же объединить очень разрозненных лиц можно - на основе общих слов: "Слава Украине!", "Догоним и перегоним", "Победа будет за нами". При этом ощущается счастье бытия, как при просмотре хорошего фильма или прочтения книги. Семья, дом и работа остаются где-то на втором плане. Лишь физическая боль и страх за неминуемую гибель заставляют вспомнить о "самой главной ценности на свете" - тела и жизни.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Очень коротко о нетрадиционной сексуальной ориентации…
. Думаю, что любой участник форума посмотрев на авторские схемы гуманитариев с технарями и сравнив физиологию мужского зада и женского переда без труда скажет, кто может быть голубым или розовой, а кто нет. Но рассмотрим же этот вопрос с аналитической точки зрения, добавив к всем и так уже очевидному несколько других научно обоснованных позиций.
. С детских лет обучающийся премудростям жизни технарь чётко различает мужчин и женщин, отцов и жён, мальчиков и девочек, поэтому повзрослев не в состоянии воспринимать окружающих с неправильной половой позиции. Ведь возникает неверная и тем очень неприятная ассоциативность. Самое же важное появляется непонимание возможности какого либо социального взаимодействия: агрессия, неприятие, конфликтность при любом, даже разно возрастном общении; между одинаковыми или разными полами.
. Например, вынужденно общаясь с родственниками у взрослых людей к индиговским отпрыскам возникает неприязнь, как к неким притворщикам или же мелким пакостникам: с целью шантажа, ощущение более умным и социально значимыми, оказание психологического давления при науськивании другими взрослыми.
. У гуманитариев из-за детской дружбы, любви к отцу или же каких-то обид со стороны матери уже с раннего возраста могут возникать какие-то положительные или отрицательные фобии по отношению к противоположному или же своему полу. Особенно стоит отметить это дружбу между сверстниками, когда те или иные радостные приключения или же сладости уже приводят к неверным ассоциациям.
. Например, в здоровых обществах гуманитариев маленькие мальчики повторяют агрессивно естественное поведение взрослых к своим сверстникам не столько по причине перенимания манеры поведения, но и из-за преднамеренной политики всего государственного аппарата или же отдельных личностей. Ведь в противном случае возникнет нетрадиционная сексуальная ориентация, что разрушит положительность демографии развития и делает сообщество неконкурентоспособным.
Интересная картинка из научной статьи о разнице взаимосвязей мозга мужчин и женщин.
http://scientificrussia.ru/rubric/neuro ... rakh-mozga
Завещание и смерть...
. Подробно излагалось о неверии проживающих памятью мозга гуманитариев в новое рождение - реинкорнацию; о жажде соревнования на звание самый крутой даже и с собственными детьми, суровом воспитании. Понятно и отчего проживание в благостном климате даёт лишь малый шанс получить хоть что-то с родителей при их жизни, кроме как пинка в зад из родительского дома в день шестнадцатилетия (из благих побуждений, естественно, - чтобы стал человеком). Но ко всему ещё прочему в случаях оформления завещание все люди расцениваются равно любимыми (рис.506б), что, скорее всего, большая часть значительного состояния может отойти какому нибудь благотворительному фонду или же посторонним людям.
. Например, если тяжело больному или раненному гуманитарию все его друзья и окружение до последнего часа лгут о благополучном исходе, дают надежду, то технари говорят о шансе в процентном отношении и спрашивают о том, что же надо передать родным, выполнить какое-то поручение.
. Например, технари с детских лет уже практически такие, кем будут взрослыми людьми (рис.505), поэтому верят в реинкорнацию и считают передачу своего имущества вкладом в следующее поколение. и себя лично. Проживая в суровом климате в отличии от гуманитариев стараются законодательно закрепить подобную практику, но при этом любят своих близких по разному и оставляют "лазейки" на лишения прав наследования или распределение в существенно неравных долях.
. Думаю, что любой участник форума посмотрев на авторские схемы гуманитариев с технарями и сравнив физиологию мужского зада и женского переда без труда скажет, кто может быть голубым или розовой, а кто нет. Но рассмотрим же этот вопрос с аналитической точки зрения, добавив к всем и так уже очевидному несколько других научно обоснованных позиций.
. С детских лет обучающийся премудростям жизни технарь чётко различает мужчин и женщин, отцов и жён, мальчиков и девочек, поэтому повзрослев не в состоянии воспринимать окружающих с неправильной половой позиции. Ведь возникает неверная и тем очень неприятная ассоциативность. Самое же важное появляется непонимание возможности какого либо социального взаимодействия: агрессия, неприятие, конфликтность при любом, даже разно возрастном общении; между одинаковыми или разными полами.
. Например, вынужденно общаясь с родственниками у взрослых людей к индиговским отпрыскам возникает неприязнь, как к неким притворщикам или же мелким пакостникам: с целью шантажа, ощущение более умным и социально значимыми, оказание психологического давления при науськивании другими взрослыми.
. У гуманитариев из-за детской дружбы, любви к отцу или же каких-то обид со стороны матери уже с раннего возраста могут возникать какие-то положительные или отрицательные фобии по отношению к противоположному или же своему полу. Особенно стоит отметить это дружбу между сверстниками, когда те или иные радостные приключения или же сладости уже приводят к неверным ассоциациям.
. Например, в здоровых обществах гуманитариев маленькие мальчики повторяют агрессивно естественное поведение взрослых к своим сверстникам не столько по причине перенимания манеры поведения, но и из-за преднамеренной политики всего государственного аппарата или же отдельных личностей. Ведь в противном случае возникнет нетрадиционная сексуальная ориентация, что разрушит положительность демографии развития и делает сообщество неконкурентоспособным.
Интересная картинка из научной статьи о разнице взаимосвязей мозга мужчин и женщин.
http://scientificrussia.ru/rubric/neuro ... rakh-mozga
Завещание и смерть...
. Подробно излагалось о неверии проживающих памятью мозга гуманитариев в новое рождение - реинкорнацию; о жажде соревнования на звание самый крутой даже и с собственными детьми, суровом воспитании. Понятно и отчего проживание в благостном климате даёт лишь малый шанс получить хоть что-то с родителей при их жизни, кроме как пинка в зад из родительского дома в день шестнадцатилетия (из благих побуждений, естественно, - чтобы стал человеком). Но ко всему ещё прочему в случаях оформления завещание все люди расцениваются равно любимыми (рис.506б), что, скорее всего, большая часть значительного состояния может отойти какому нибудь благотворительному фонду или же посторонним людям.
. Например, если тяжело больному или раненному гуманитарию все его друзья и окружение до последнего часа лгут о благополучном исходе, дают надежду, то технари говорят о шансе в процентном отношении и спрашивают о том, что же надо передать родным, выполнить какое-то поручение.
. Например, технари с детских лет уже практически такие, кем будут взрослыми людьми (рис.505), поэтому верят в реинкорнацию и считают передачу своего имущества вкладом в следующее поколение. и себя лично. Проживая в суровом климате в отличии от гуманитариев стараются законодательно закрепить подобную практику, но при этом любят своих близких по разному и оставляют "лазейки" на лишения прав наследования или распределение в существенно неравных долях.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
О сексуальном насилии...
. Технари благодаря устройству памяти мозга "всё в одном" (рис.505) способны сосредоточить раздумья на чём-то одном длительное время. Поэтому думать и представлять себе любую из существующих женщин в интимной близости не представляет проблем, как и соответственно идеально самоудовлетвориться. Таким образом мужчина не только не жаждет кого-то изнасиловать (что он может сделать мысленно, без труда и риска - в любой момент времени и с каждой), но и став более или менее серьёзным уже начинает требовать платы за "это" даже и с молодых красоток. Иным образом всё обстоит с гуманитариями. Они лет с 15-17 из-за повзросления и соответствующего накопления опыта (рис.506б) или же несколько раз попробовав "тупой халявы" теряют способность к прежним молодым подвигам к "жизни с самим собой". Либо мучаются и психуют неделями на пролёт, копя деньги и хитрость на интимность, либо берут дело под контроль и идут на "промысел".
. Например, у кого из гуманитариев хватает выдержки и ума дождаться женской благосклонности благодаря собственным ухаживаниям, то получают "это" не каждодневно и не всегда так, как того бы хотелось. Но все остальные же платят за секс, поэтому могут делать всё что захотят в любой момент и месте, как и куда угодно. При сопротивлении же скандалы и склоки, насилие.
. Например, не следящие за фигурой и не желающие платить за секс женщины технарки всё равно не способны изнасиловать мужчину, что речи о таковом по отношению к противоположному полу не возникает даже и в мыслях: испортить костюмы за которыми сама же и ухаживала, перевести на сухари и воду. Как только возникает опасность для благоверного, то тут же бегут спасать своё, с трудом приобретённое добро.
. Поскольку гуманитарии покупают женское внимание, то всегда и везде речь идёт о сумме сделки. Причём хитрые и капризные дамочки не дают ни на минуту расслабиться и получить истинное удовольствие от интимного общения, постоянно норовя откусить от пирога побольше - торгуются и склочничают. Таким образом гуманитарий при общении со слабым полом всё время ощущает конфигурационную агрессию. Непосредственно приступая к половому акту боль от длительного ожидания и денежных растрат смешивается со сладострастным ощущение проникновения.
. Например, практически во всех фильмах американского кинематографа "психологи" смешивают понятия оружия и члена. Хотя причины и так очевидны, но виноваты в этом бреде ещё и легализация ношения стволов, что в остальном мире распространено не часто. Как и проживание в многонациональной рассе с постоянным напряжением из-за непонимания к чужой культуре и обычаям - соответствующим раздумьям о возможных последствиях к своей и чужой персоне.
. Технари благодаря устройству памяти мозга "всё в одном" (рис.505) способны сосредоточить раздумья на чём-то одном длительное время. Поэтому думать и представлять себе любую из существующих женщин в интимной близости не представляет проблем, как и соответственно идеально самоудовлетвориться. Таким образом мужчина не только не жаждет кого-то изнасиловать (что он может сделать мысленно, без труда и риска - в любой момент времени и с каждой), но и став более или менее серьёзным уже начинает требовать платы за "это" даже и с молодых красоток. Иным образом всё обстоит с гуманитариями. Они лет с 15-17 из-за повзросления и соответствующего накопления опыта (рис.506б) или же несколько раз попробовав "тупой халявы" теряют способность к прежним молодым подвигам к "жизни с самим собой". Либо мучаются и психуют неделями на пролёт, копя деньги и хитрость на интимность, либо берут дело под контроль и идут на "промысел".
. Например, у кого из гуманитариев хватает выдержки и ума дождаться женской благосклонности благодаря собственным ухаживаниям, то получают "это" не каждодневно и не всегда так, как того бы хотелось. Но все остальные же платят за секс, поэтому могут делать всё что захотят в любой момент и месте, как и куда угодно. При сопротивлении же скандалы и склоки, насилие.
. Например, не следящие за фигурой и не желающие платить за секс женщины технарки всё равно не способны изнасиловать мужчину, что речи о таковом по отношению к противоположному полу не возникает даже и в мыслях: испортить костюмы за которыми сама же и ухаживала, перевести на сухари и воду. Как только возникает опасность для благоверного, то тут же бегут спасать своё, с трудом приобретённое добро.
. Поскольку гуманитарии покупают женское внимание, то всегда и везде речь идёт о сумме сделки. Причём хитрые и капризные дамочки не дают ни на минуту расслабиться и получить истинное удовольствие от интимного общения, постоянно норовя откусить от пирога побольше - торгуются и склочничают. Таким образом гуманитарий при общении со слабым полом всё время ощущает конфигурационную агрессию. Непосредственно приступая к половому акту боль от длительного ожидания и денежных растрат смешивается со сладострастным ощущение проникновения.
. Например, практически во всех фильмах американского кинематографа "психологи" смешивают понятия оружия и члена. Хотя причины и так очевидны, но виноваты в этом бреде ещё и легализация ношения стволов, что в остальном мире распространено не часто. Как и проживание в многонациональной рассе с постоянным напряжением из-за непонимания к чужой культуре и обычаям - соответствующим раздумьям о возможных последствиях к своей и чужой персоне.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
. Забыл добавить о таких всем известных Россиянам высказываниях мужичков своему товарищу, когда тот срывается с работы в неурочный час с какой-то неизвестной бабой: "врежь ей как следует", "пропесочь", либо зарубежном "оттрахай по полной, и за нас тоже". Причем говориться это в дружеской манере к товарищу, смеясь и одновременно зло и с напряжением мускулатуры и сгибом и потряхиванием правой руки в полу боксёрской манере. Очевидно ясно, что в странах, где получить разрешение на приобретение и ношения огнестрельного оружия крайне проблематично или даже и невозможно все споры между низшими классами решаются в виде драк, откуда происходит первое словосочетание. Исходя из логики повествования так же понятно и "пропесочь", взятое из оттирания подгоревшей на плите посуды, которое обычно из-за необходимых усилий доверяется сильному полу и сыну. Всем же знакомое "трахать" взято из сленга выполняющих свою работу вручную чернорабочих, когда приходится что-то тяжёлое и не требующего бережного обращения разгружать.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Обещал краткие и ёмкие опусы про отличие технарей и гумов меж собой…
Однажды немецкого математика Гильберта спросили об одном из его бывших учеников.
– Он стал поэтом, — ответил Гильберт. – Для математика у него было слишком мало воображения.
http://dark-barker.livejournal.com/112616.html
Главное не понять что МОГУТ делать подчиненные, а ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ поставленных перед ним целей ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
http://neuroleptic.ru/forum/topic/5118-гуманитарии-и-технари-–-в-чём-разница/page-2
Один знает как кран починить ,а другой может.
http://forum.murman.ru/index.php?topic= ... ;topicseen
Гуманитарий рассказывает про половодье. Второй рисует графики (исправлено disman3 в виду явной технической ошибки).
http://dubna.net/forum/viewtopic.php?f= ... 9&start=25
Разница в том, что технари работают, а гуманитарии ими руководят.
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic ... 3&start=25
Гуманитарии ни за что не отвечают и могут пороть любую чушь, а ошибка технаря всегда материальна.
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic ... highlight=
В зарплате вся разница. Технарям и не снились оклады гуманитариев
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=52& ... 1&start=40
Один женщину любит, а другой говорит о своей любви.
Disman3
Подытожу. Всё созданное вокруг нас есть плод усилий технарей и гуманитариев. Если способны присоединиться к подобным Богам людям - созидателям, то сами поймёте разницу. Если этого сделать не способны, то вы исполнитель – делайте что лучше получается и балдейте от удовольствия и красоты окружающего мира, ответственности только перед семьёй и друзьями. Если и это не способны и тянет на «подвиги», «борьбу» и руководство, конфронтацию и поочерёдный подъём одних над другими для сохранения собственной власти и денег, то вы уже не с людьми – навечно индиго.
Однажды немецкого математика Гильберта спросили об одном из его бывших учеников.
– Он стал поэтом, — ответил Гильберт. – Для математика у него было слишком мало воображения.
http://dark-barker.livejournal.com/112616.html
Главное не понять что МОГУТ делать подчиненные, а ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ поставленных перед ним целей ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
http://neuroleptic.ru/forum/topic/5118-гуманитарии-и-технари-–-в-чём-разница/page-2
Один знает как кран починить ,а другой может.
http://forum.murman.ru/index.php?topic= ... ;topicseen
Гуманитарий рассказывает про половодье. Второй рисует графики (исправлено disman3 в виду явной технической ошибки).
http://dubna.net/forum/viewtopic.php?f= ... 9&start=25
Разница в том, что технари работают, а гуманитарии ими руководят.
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic ... 3&start=25
Гуманитарии ни за что не отвечают и могут пороть любую чушь, а ошибка технаря всегда материальна.
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic ... highlight=
В зарплате вся разница. Технарям и не снились оклады гуманитариев
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=52& ... 1&start=40
Один женщину любит, а другой говорит о своей любви.
Disman3
Подытожу. Всё созданное вокруг нас есть плод усилий технарей и гуманитариев. Если способны присоединиться к подобным Богам людям - созидателям, то сами поймёте разницу. Если этого сделать не способны, то вы исполнитель – делайте что лучше получается и балдейте от удовольствия и красоты окружающего мира, ответственности только перед семьёй и друзьями. Если и это не способны и тянет на «подвиги», «борьбу» и руководство, конфронтацию и поочерёдный подъём одних над другими для сохранения собственной власти и денег, то вы уже не с людьми – навечно индиго.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Если ещё остались люди "не верящие" в разделение на технарей и гуманитариев, индиго, то лучше всего посмотреть 2-10 сезон "Царь горы". По каждому эпизоду серии можно и нужно писать диссертации (!), коих, благодаря гениальности создателей сериала, там может набраться с десяток тысяч или более того. Скажем так. Если бы Россия монополизировала алгоритмы взаимоотношений в обществе между гуманитариями, закупив патенты на мультфильм, то все реальные учёные из психологов и психиатров были бы обеспеченны пожизненно гарантированным получением учёной степени без изучения и исследований, накопления какого-то опыта и практики. Убрав же главного героя "Царя горы" и немного подумав над продолжением сюжета мультфильма можно осознать кто такие индиго, "светлое будущее" и сегодняшний день россиянина. Причём это не самый худший вариант развития событий, т.к. их участники не связанны с хитростью и опытом уголовного мира, не имеют гарантированного прикрытия из ментов, не воспитывались "умными учителями" из эпохи застоя СССР, отсутствуют давние "дружеские взаимосвязи". Можно сказать, что ход их мысли попросту детский, до обидности всем очевиден, слишком уж нагл и мало логически обоснован в претензиях к окружающим.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
. Сальвадор Дали и Пикассо несомненно были очень добрыми людьми, поскольку дарили свои труды человечеству практически даром. Я же вовсе не таков и предлагаю государствам Земли выплатить мне от 1 до 5 миллиардов долларов единовременных подъёмных, дабы позволить объяснить преподавателям университетов смысл гениальных творений всеми признанных мастеров. Хочу заметить, что вторая картина в некоторых деталях более точна, чем авторский вариант объяснения разницы системы ориентирования в пространстве гуманитариев и технарей. Ведь учитывается ещё и промежуточный случай (!). Слава героям, а деньги технарям...
. P.S. Кстати, автор ещё и не очень добрый человек, поэтому хочет напомнить о том, что "благодарное человечество" обычно ждёт смерти творческих личностей, а потом, не разъясняя этого общественности, "делится секретами Родины" за сотни миллионов у.е. с кругом допущенных к кормушке лиц: банкиры, политики, псевдо бизнесмены. Покупают полотна за бешеные деньги друг у друга и смеются над "простыми смертными", которые вкалывают день за днём за гроши, считая себя при этом очень умными людьми и небожителями. На подобный случай существует завещание с условиями, что после смерти гения труд в "общак" придётся кинуть за более серьёзные бабки, да бабло уёдёт навсегда за границу без передачи символических чеков и прочей беллетристики со всякой гнойной швалью!
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Появились некоторые вопросы о значении картины.
. Похоже Пикассо это Макфлай из "Назад в будущее" (практически все его работы в том же духе). Не может человек не затратив на изучение основ психологии (я первый в мире) знать о разнице системы ориентирования технарей и гуманитариев (рис.312), вообще о существовании таковых (!). Не ожидал увидеть ещё и систему ориентирования птиц (?) или индиго (?) в середине. Дело в том, что небольшие пернатые летают не высоко и из определённого места. Таким образом не представляют карты местности между соседними лучами - возвращаются в центр, а потом на соседнюю линию. Даже большие птицы могут составлять неверное представление. Так однажды я...э-э-э... Короче покинул место гнездования и полетел куда глядят глаза. Нашёл местечко и обосновался. Изучил что и как и стал вольной птичкой - ешь не хочу. Однажды залетел в ещё мало знакомый участок и внезапно осознал, что жил тут с родителями совсем недавно. Попробовал соединить две разведанные "круговые карты" и они не совпали между собой очень значительно. Потерял возможность ориентирования "там и тут", и вынужден был податься в другие места и начать всё заново.
. Например, городские воробьи ориентируются впритык, короткими перемещениями в пространстве. В следствии всего не всегда могут по деревьям перебраться на соседний двор, поэтому вынужденно живут и кормятся всегда в одном и том же месте.
. Похоже Пикассо это Макфлай из "Назад в будущее" (практически все его работы в том же духе). Не может человек не затратив на изучение основ психологии (я первый в мире) знать о разнице системы ориентирования технарей и гуманитариев (рис.312), вообще о существовании таковых (!). Не ожидал увидеть ещё и систему ориентирования птиц (?) или индиго (?) в середине. Дело в том, что небольшие пернатые летают не высоко и из определённого места. Таким образом не представляют карты местности между соседними лучами - возвращаются в центр, а потом на соседнюю линию. Даже большие птицы могут составлять неверное представление. Так однажды я...э-э-э... Короче покинул место гнездования и полетел куда глядят глаза. Нашёл местечко и обосновался. Изучил что и как и стал вольной птичкой - ешь не хочу. Однажды залетел в ещё мало знакомый участок и внезапно осознал, что жил тут с родителями совсем недавно. Попробовал соединить две разведанные "круговые карты" и они не совпали между собой очень значительно. Потерял возможность ориентирования "там и тут", и вынужден был податься в другие места и начать всё заново.
. Например, городские воробьи ориентируются впритык, короткими перемещениями в пространстве. В следствии всего не всегда могут по деревьям перебраться на соседний двор, поэтому вынужденно живут и кормятся всегда в одном и том же месте.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Прочитал, столько инфы интересной почернул, не знал, что такие кардинальные отличия.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
. Данную тему собираюсь серьёзно расширить, таблично систематизировать и подкорректировать – для продажи туда, где есть наука. Для перевода на английский в самом малобюджетном формате уже требуется 1150 долларов (20 долларов за лист). Если есть желающие всё прочитать в «красивом виде», то пришлите мне пожалуйста свои интернет адреса (syrom-dmitriy@yandex.ru). Я попробую разделить нужную сумму между всеми любителями психологии, добавив свои кровные для крутизны перевода в Англии, уважаемом переводческом агентстве - соразмерно.
. Тема выйдет в свет где-то через месяц или два, а после последуют и другие: «Все типы личности человека в схематичных иллюстрациях», «Что такое сознание и личность», 1-4 части труда по общей психологии. Так что если кому-то мало интересно про гуманитариев и технарей, то всё равно напишите мне, чтобы я, для вашего удобства, мог бы выслать вам готовый вариант на почту. С 2009г. прошло много времени, поэтому были исправлены ошибки и неточности. Тем более, что участие во многих форумах выявило не только их, но и интерес большинства людей к определённым аспектам тем. Присылайте заявки, а я предоставлю отчёт.
. Тема выйдет в свет где-то через месяц или два, а после последуют и другие: «Все типы личности человека в схематичных иллюстрациях», «Что такое сознание и личность», 1-4 части труда по общей психологии. Так что если кому-то мало интересно про гуманитариев и технарей, то всё равно напишите мне, чтобы я, для вашего удобства, мог бы выслать вам готовый вариант на почту. С 2009г. прошло много времени, поэтому были исправлены ошибки и неточности. Тем более, что участие во многих форумах выявило не только их, но и интерес большинства людей к определённым аспектам тем. Присылайте заявки, а я предоставлю отчёт.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
Вот как будет выглядеть первые десять страниц темы "Гуманитарии и технари – в чём разница?" зарубежом.
https://yadi.sk/i/-fVfKerig6NMqg
Конечно же ссылки на сайты и картинки будут другими или переведены. Может добавлю ещё пару тройку других топиков, да и картинок прибавится. Присылайте свои интернет адреса. Для русскоязычных тема из 60-70 листов будет стоить в районе 50 рублей.
https://yadi.sk/i/-fVfKerig6NMqg
Конечно же ссылки на сайты и картинки будут другими или переведены. Может добавлю ещё пару тройку других топиков, да и картинок прибавится. Присылайте свои интернет адреса. Для русскоязычных тема из 60-70 листов будет стоить в районе 50 рублей.
Re: Гуманитарии и технари – в чём разница?
По мнению гангстеров, которые универсальны (трёхмерные, не имеют любви и стремлений), «дырочки» звучат одинаково в технарском и гуманитарском мирах. Сладострастие и плата за неё, как и боль с терпением в оплату секса и правда звучат одинаково (и там, и сям, и вообще куда хочешь) – круто подмечено теми, для кого всё «бело», но понимает полную диаметральность миров и стремлений.
https://www.youtube.com/watch?v=AaXaig_43lU
https://www.youtube.com/watch?v=gG_dA32oH44]ay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris (Explicit)
Jeremih - Down On Me ft. 50 Cent (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=AaXaig_43lU
https://www.youtube.com/watch?v=gG_dA32oH44]ay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris (Explicit)
Jeremih - Down On Me ft. 50 Cent (Official Music Video)
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