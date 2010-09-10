Дадим жизнь старому.. СКУПКА

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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 26 авг 2015, 11:49

Marla Zinger писал(а):А колечко - змейка сколько будет стоить?


Давайте в "личку" перейдем!
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 09 окт 2015, 09:04

"Осенние цветы". Золото, корунды
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 30 окт 2015, 17:09

"Медовое утро". Гарнитур. Золото,гелиодор цитрины. Полностью ручная работа.
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 30 ноя 2015, 10:27

Оберег "Звезда Руси". Золото

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Добавляйтесь в нашу группу в соцсетях! Скоро будет Новогодний конкурс с подарками!
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 22 дек 2015, 11:29

Колечко "Тигриные головы". Золото
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Конкурс в соц.сетях уже стартовал!Участвуйте!
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 11 янв 2016, 10:00

Всех с прошедшими праздниками и Рождеством!
Макуме-Гане. Серебро, медь, патина. Кольцо
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 19 фев 2016, 14:30

В благодарность, при выписке из роддома!
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 01 мар 2016, 09:49

Кольцо с Рунами. Золото
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Присоединяйтесь к нам и получайте подарки!
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 22 мар 2016, 08:56

Обручальные кольца "Граненые". Золото
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 26 май 2016, 12:44

Кольца для настоящих мужчин! Бриллианты, сапфиры, золото
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 02 июл 2016, 11:22

Парные подвески. Серебро, оксидирование

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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 20 авг 2016, 14:24

Изготовление по эскизу...
Эскиз
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Рендер(визуализированная 3D модель)
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Готовая подвеска
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 30 сен 2016, 13:37

Колечко "Ножка". Золото, бриллианты
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 18 окт 2016, 14:54

Оригинальные кулоны с гравировкой имени, даты и времени рождения ребеночка!
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 11 янв 2017, 09:39

Не только изготовление, но и сложный ремонт!

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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 22 мар 2017, 12:12

Фантастические браслеты из разных драгоценных металлов, только у нас!
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Karat
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 19 апр 2017, 09:12

Пополнение в каталоге литьевых цепей!
Серьезное плетение! "Картье"

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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 7 минут назад

"Казачья серьга"
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Серьги
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Перстень с монограммой
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Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
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