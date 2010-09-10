Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 07 дек 2018, 12:48

Самые интересные обручальные колечки! Изготавливаем на заказ!
Лазерная гравировка-в подарок!
Изображение радикально
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 07 май 2019, 09:08

Только красота!
Изображение

Изображение
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 06 авг 2019, 10:35

Лазерная гравировка на сувенирах и подарках!
Оперативно!

Изображение[/url]
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 29 янв 2020, 14:32

Лучшие цепи!
Только у нас!

Изображение

Изображение

Изображение
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 11 дек 2020, 11:02

Новый Год не за горами!
В наличии!-Пришел увидел- обменял по хорошей цене!
Сделай подарок близкому!
Изображение[/url]
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » 02 авг 2021, 15:29

Цепи в наличии!!!
Бисмарк 4х сторонней обточки. 41гр, 56см ширина полотна 5,5мм
Кобра, 34гр, 58см ширина полотна 6мм
Пришел увидел и забрал!
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Karat
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:58
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Karat

Re: Дадим жизнь старому.. СКУПКА

Сообщение Karat » Сегодня, 11:47

Изображение

Изображение


Цепи в наличии!
3й Ромб 20,3гр 60см ширина 6,5мм
Бисмарк 14,4гр 60см ширина 3,5мм
Новые!
Возможен обмен на старые украшения!
Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя