Сообщение Karat » Сегодня, 00:44

Уважаемые клиенты и гости Ювелирной мастерской "Карат" Рязань, спешим сообщить что "городской" телефон 4912 27-02-08 НЕ РАБОТАЕТ!!!! Трубочный телефон безвозвратно уходит в НЕБЫТИЕ!

Наши телефоны для Вас +79511009688, +79537493030

Рады работать на ваше благо уже более 11 лет ! Ждем Вас по старому адресу; Краснорядская 23

Изготовление ювелирных украшений. Ремонт. Реставрация. Геммологическая экспертиза и оценка ювелирных украшений.