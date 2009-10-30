Сообщение DS » 31 окт 2009, 09:42

Улин писал(а): Ой, где это я?

Марвин Гудмэн писал(а): Шериф малось промахнулся.

Если вы шерифом меня обзываете - то я не промахивался. Совершенно невинное и уместное сообщение Улина стало поводом для дискуссии о вменяемости и бандитах, не имеющей отношение к Правилам. Её-то (дискуссию) я и убрал в соответствующий раздел вместе с поводом. Можно, конечно, было его скопировать, но я этого не сделал.