Требуются модераторы!
Сообщения о работе портала. Новых сервисах и возможностях, ошибках и опечатках. Ваши предложения и отзывы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Правила (сбор предложений)
Улин если еще этот шериф вменяемый- совсем будет хорошо, а то может сам из бандитов.
Последний раз редактировалось moon 30 окт 2009, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
wild wild web
Re: Правила (сбор предложений)
moon писал(а):если еще этот шериф вменяемый- совсем будет хорошо, а то может сам из бандитов.
Да, помню подобный случай на этом форуме.
Re: Правила (сбор предложений)
Я тоже много чего помню, но чтоб бандиты и невменяемые в одном лице это страшно.
wild wild web
Re: Правила (сбор предложений)
moon писал(а):Я тоже много чего помню, но чтоб бандиты и невменяемые в одном лице это страшно.
Не велик вопрос - напиши письмо Админу с обоснованием и фактами. Я пробовал - действует.
Re: Правила (сбор предложений)
ENGI
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
wild wild web
Re: Правила (сбор предложений)
moon писал(а):ENGI
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
А зачем ты хочешь сместить модератора, который и так уже сложил полномочия???
В этом не помогу, у меня немного другой опыт.
Re: Правила (сбор предложений)
ENGI
да как помочь сложить полномочия -это ты, я уверена, знаешь. А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
да как помочь сложить полномочия -это ты, я уверена, знаешь. А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
wild wild web
Re: Требуются модераторы!
Без правил будет трудно о чем-то договориться. По понятиям еще трудней. Они почти у каждого свои.
На счет шерифа. Думаю, что а кто этот судья,какие у него принципы,какая мораль или этика? Роль модератора будет понижена.
На счет шерифа. Думаю, что а кто этот судья,какие у него принципы,какая мораль или этика? Роль модератора будет понижена.
Re: Требуются модераторы!
moon писал(а):А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
Не понял, какую информацию несет данное предложение, но верю, что такой опытный и эрудированный во всех сферах жизнедеятельности пользователь зазря говорить не станет.
Re: Требуются модераторы!
вот правильный ответ!
wild wild web
Re: Требуются модераторы!
Ой, где это я?
Это из какой логики исходя, мой пост о правилах,
viewtopic.php?f=2&t=130&st=0&sk=t&sd=a&start=270#p128726
перенесен из ветки ПРАВИЛА в МОДЕРАТОРЫ? А почему не в СВАДЬБЫ или АВТО?
Это из какой логики исходя, мой пост о правилах,
viewtopic.php?f=2&t=130&st=0&sk=t&sd=a&start=270#p128726
перенесен из ветки ПРАВИЛА в МОДЕРАТОРЫ? А почему не в СВАДЬБЫ или АВТО?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Требуются модераторы!
Улин
Шериф малось промахнулся.
Это лучше, чем случайно получить бутылкой по голове.
Шериф малось промахнулся.
Это лучше, чем случайно получить бутылкой по голове.
Re: Требуются модераторы!
Улин писал(а):Ой, где это я?
Марвин Гудмэн писал(а):Шериф малось промахнулся.
Если вы шерифом меня обзываете - то я не промахивался. Совершенно невинное и уместное сообщение Улина стало поводом для дискуссии о вменяемости и бандитах, не имеющей отношение к Правилам. Её-то (дискуссию) я и убрал в соответствующий раздел вместе с поводом. Можно, конечно, было его скопировать, но я этого не сделал.
Re: Требуются модераторы!
Alex82 писал(а):В очередной раз, напоминаю о своей кандидатуре, если что;)Гарантирую 100%непредвзятость и строгое следование правилам, с учетом специфики принятых здесь личностных отношений.
Я думаю, с учетом вашей харизмы, у вас будут трудности...
металлические двери утепленные
Добрый день дамы и господа!
delmet by/ img10 lostpic net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c png
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
delmet by/ купить металлические двери в минске белорусского производства
delmet by/ лучшие входные стальные двери
delmet by/ двери с шумоизоляцией входные отзывы
delmet by/ входные двери для дома цена
delmet by/ марки стальных дверей
delmet by/ внутренняя дверь стальная
delmet by/ входные двери распродажа образцов
delmet by/ входные металлические двери в квартиру цена
delmet by/ стальные двери недорого с установкой минск эконом
delmet by/ дизайн входной двери интерьере
delmet by/ заказать входную дверь с установкой
delmet by/ заказать входную дверь в квартиру
delmet by/ глухие металлические двери
delmet by/ двери минска бай
delmet by/ белорусские двери
delmet by/ монтаж входных дверей
delmet by/ установка металлических дверей
delmet by/ купить двери беларуси
delmet by/ стальные двери открывающиеся внутрь
delmet by/ дверь стальная наружная
delmet by/ какие входные двери лучше купить
delmet by/ где купить двери
delmet by/ металлическая дверь внутренней установки
delmet by/ производство дверей в белоруссии
delmet by/ где купить качественную входную дверь
delmet by/ кодовые замки металлическую дверь цена
delmet by/ белорусские входные двери отзывы
delmet by/ двойные металлические двери
delmet by/ двери входные металлические двустворчатые размеры
delmet by/ фирма двери
delmet by/ купить стальные двери зеркалом
delmet by/ дверь металлическая техническая купить
delmet by/ изготовление продажа входных дверей
delmet by/ распродажа дверей
delmet by/ каркасно сварные двери
delmet by/ хорошую стальную дверь установить
delmet by/ какую металлическую дверь поставить в квартиру
delmet by/ входные двери со стеклом для загородного дома
delmet by/ двери входные металлические размеры проема
delmet by/ спецразмер стальные двери
delmet by/ входные двери метал метал
delmet by/ пожарная безопасность входной двери
delmet by/ двери входные металлические для дома утепленные цена
delmet by/ образцы входных дверей
delmet by/ дверь входная металлическая цена
delmet by/ входные двери на заказ по своим размерам
delmet by/ белорусские металлические двери
delmet by/ установить металлическую дверь доме
delmet by/ двери подъездные металлические двухстворчатые
delmet by/ как выбрать входную дверь
delmet by/ img10 lostpic net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c png
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
delmet by/ купить металлические двери в минске белорусского производства
delmet by/ лучшие входные стальные двери
delmet by/ двери с шумоизоляцией входные отзывы
delmet by/ входные двери для дома цена
delmet by/ марки стальных дверей
delmet by/ внутренняя дверь стальная
delmet by/ входные двери распродажа образцов
delmet by/ входные металлические двери в квартиру цена
delmet by/ стальные двери недорого с установкой минск эконом
delmet by/ дизайн входной двери интерьере
delmet by/ заказать входную дверь с установкой
delmet by/ заказать входную дверь в квартиру
delmet by/ глухие металлические двери
delmet by/ двери минска бай
delmet by/ белорусские двери
delmet by/ монтаж входных дверей
delmet by/ установка металлических дверей
delmet by/ купить двери беларуси
delmet by/ стальные двери открывающиеся внутрь
delmet by/ дверь стальная наружная
delmet by/ какие входные двери лучше купить
delmet by/ где купить двери
delmet by/ металлическая дверь внутренней установки
delmet by/ производство дверей в белоруссии
delmet by/ где купить качественную входную дверь
delmet by/ кодовые замки металлическую дверь цена
delmet by/ белорусские входные двери отзывы
delmet by/ двойные металлические двери
delmet by/ двери входные металлические двустворчатые размеры
delmet by/ фирма двери
delmet by/ купить стальные двери зеркалом
delmet by/ дверь металлическая техническая купить
delmet by/ изготовление продажа входных дверей
delmet by/ распродажа дверей
delmet by/ каркасно сварные двери
delmet by/ хорошую стальную дверь установить
delmet by/ какую металлическую дверь поставить в квартиру
delmet by/ входные двери со стеклом для загородного дома
delmet by/ двери входные металлические размеры проема
delmet by/ спецразмер стальные двери
delmet by/ входные двери метал метал
delmet by/ пожарная безопасность входной двери
delmet by/ двери входные металлические для дома утепленные цена
delmet by/ образцы входных дверей
delmet by/ дверь входная металлическая цена
delmet by/ входные двери на заказ по своим размерам
delmet by/ белорусские металлические двери
delmet by/ установить металлическую дверь доме
delmet by/ двери подъездные металлические двухстворчатые
delmet by/ как выбрать входную дверь
металлические двери в минске с установкой
Доброго времени суток дамы и господа!
delmet by/ img10 lostpic net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c png
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
delmet by/ двери двухстворчатые входные
delmet by/ стальные двери для улицы
delmet by/ каталог цен дверей минск
delmet by/ металлические двери белорусских производителей
delmet by/ над входными дверьми дверями правильно
delmet by/ люки противопожарные
delmet by/ классы защиты входных дверей
delmet by/ металлические двери заказ производство
delmet by/ двери входные двухстворчатые размеры
delmet by/ производство железных дверей
delmet by/ установка стальных дверей цена
delmet by/ установка металлических дверей в минске
delmet by/ утепление проема входной двери
delmet by/ техническая характеристика входных металлических дверей
delmet by/ двери стальные утепленные
delmet by/ правильно выбирать стальную дверь
delmet by/ дверь входная усиленная
delmet by/ качественная входная металлическая дверь
delmet by/ качественные металлические двери
delmet by/ толщина входной металлической двери
delmet by/ двери входные технические
delmet by/ виды металлических дверей
delmet by/ звукоизоляция входной двери
delmet by/ белые входные двери фото
delmet by/ купить дверь входную металлическую стальную
delmet by/ двери металлические входные двухстворчатые размеры
delmet by/ интернет магазин двери входные
delmet by/ наполнитель для металлических дверей какой лучше
delmet by/ стальные двери для дачи утепленные
delmet by/ железная дверь цена
delmet by/ высота двери
delmet by/ бюджетные стальные двери
delmet by/ металлические тамбурные двери
delmet by/ недорогие входные металлические двери в квартиру
delmet by/ металлические двери больших размеров
delmet by/ металлические двери для установки на улицу
delmet by/ двери металлические входные тамбурные
delmet by/ скрытые петли для металлических дверей купить
delmet by/ лучшие входные двери отзывы
delmet by/ стальные двери эконом
delmet by/ изготовить дверь металлическую входную
delmet by/ красивые входные двери в квартиру
delmet by/ где заказать железную дверь
delmet by/ сколько стоит входная дверь
delmet by/ производство дверей минск
delmet by/ установка входных дверей в квартиру
delmet by/ двери металлические парадные
delmet by/ стальные двери дверной
delmet by/ какие входные двери лучше установить
delmet by/ противопожарные двери
delmet by/ img10 lostpic net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c png
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
delmet by/ двери двухстворчатые входные
delmet by/ стальные двери для улицы
delmet by/ каталог цен дверей минск
delmet by/ металлические двери белорусских производителей
delmet by/ над входными дверьми дверями правильно
delmet by/ люки противопожарные
delmet by/ классы защиты входных дверей
delmet by/ металлические двери заказ производство
delmet by/ двери входные двухстворчатые размеры
delmet by/ производство железных дверей
delmet by/ установка стальных дверей цена
delmet by/ установка металлических дверей в минске
delmet by/ утепление проема входной двери
delmet by/ техническая характеристика входных металлических дверей
delmet by/ двери стальные утепленные
delmet by/ правильно выбирать стальную дверь
delmet by/ дверь входная усиленная
delmet by/ качественная входная металлическая дверь
delmet by/ качественные металлические двери
delmet by/ толщина входной металлической двери
delmet by/ двери входные технические
delmet by/ виды металлических дверей
delmet by/ звукоизоляция входной двери
delmet by/ белые входные двери фото
delmet by/ купить дверь входную металлическую стальную
delmet by/ двери металлические входные двухстворчатые размеры
delmet by/ интернет магазин двери входные
delmet by/ наполнитель для металлических дверей какой лучше
delmet by/ стальные двери для дачи утепленные
delmet by/ железная дверь цена
delmet by/ высота двери
delmet by/ бюджетные стальные двери
delmet by/ металлические тамбурные двери
delmet by/ недорогие входные металлические двери в квартиру
delmet by/ металлические двери больших размеров
delmet by/ металлические двери для установки на улицу
delmet by/ двери металлические входные тамбурные
delmet by/ скрытые петли для металлических дверей купить
delmet by/ лучшие входные двери отзывы
delmet by/ стальные двери эконом
delmet by/ изготовить дверь металлическую входную
delmet by/ красивые входные двери в квартиру
delmet by/ где заказать железную дверь
delmet by/ сколько стоит входная дверь
delmet by/ производство дверей минск
delmet by/ установка входных дверей в квартиру
delmet by/ двери металлические парадные
delmet by/ стальные двери дверной
delmet by/ какие входные двери лучше установить
delmet by/ противопожарные двери
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей