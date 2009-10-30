Требуются модераторы!
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Правила (сбор предложений)
Улин если еще этот шериф вменяемый- совсем будет хорошо, а то может сам из бандитов.
Последний раз редактировалось moon 30 окт 2009, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
wild wild web
Re: Правила (сбор предложений)
moon писал(а):если еще этот шериф вменяемый- совсем будет хорошо, а то может сам из бандитов.
Да, помню подобный случай на этом форуме.
Re: Правила (сбор предложений)
Я тоже много чего помню, но чтоб бандиты и невменяемые в одном лице это страшно.
wild wild web
Re: Правила (сбор предложений)
moon писал(а):Я тоже много чего помню, но чтоб бандиты и невменяемые в одном лице это страшно.
Не велик вопрос - напиши письмо Админу с обоснованием и фактами. Я пробовал - действует.
Re: Правила (сбор предложений)
ENGI
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
wild wild web
Re: Правила (сбор предложений)
moon писал(а):ENGI
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
А зачем ты хочешь сместить модератора, который и так уже сложил полномочия???
В этом не помогу, у меня немного другой опыт.
Re: Правила (сбор предложений)
ENGI
да как помочь сложить полномочия -это ты, я уверена, знаешь. А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
да как помочь сложить полномочия -это ты, я уверена, знаешь. А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
wild wild web
Re: Требуются модераторы!
Без правил будет трудно о чем-то договориться. По понятиям еще трудней. Они почти у каждого свои.
На счет шерифа. Думаю, что а кто этот судья,какие у него принципы,какая мораль или этика? Роль модератора будет понижена.
На счет шерифа. Думаю, что а кто этот судья,какие у него принципы,какая мораль или этика? Роль модератора будет понижена.
Re: Требуются модераторы!
moon писал(а):А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
Не понял, какую информацию несет данное предложение, но верю, что такой опытный и эрудированный во всех сферах жизнедеятельности пользователь зазря говорить не станет.
Re: Требуются модераторы!
вот правильный ответ!
wild wild web
Re: Требуются модераторы!
Ой, где это я?
Это из какой логики исходя, мой пост о правилах,
viewtopic.php?f=2&t=130&st=0&sk=t&sd=a&start=270#p128726
перенесен из ветки ПРАВИЛА в МОДЕРАТОРЫ? А почему не в СВАДЬБЫ или АВТО?
Это из какой логики исходя, мой пост о правилах,
viewtopic.php?f=2&t=130&st=0&sk=t&sd=a&start=270#p128726
перенесен из ветки ПРАВИЛА в МОДЕРАТОРЫ? А почему не в СВАДЬБЫ или АВТО?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Требуются модераторы!
Улин
Шериф малось промахнулся.
Это лучше, чем случайно получить бутылкой по голове.
Шериф малось промахнулся.
Это лучше, чем случайно получить бутылкой по голове.
Re: Требуются модераторы!
Улин писал(а):Ой, где это я?
Марвин Гудмэн писал(а):Шериф малось промахнулся.
Если вы шерифом меня обзываете - то я не промахивался. Совершенно невинное и уместное сообщение Улина стало поводом для дискуссии о вменяемости и бандитах, не имеющей отношение к Правилам. Её-то (дискуссию) я и убрал в соответствующий раздел вместе с поводом. Можно, конечно, было его скопировать, но я этого не сделал.
Re: Требуются модераторы!
Alex82 писал(а):В очередной раз, напоминаю о своей кандидатуре, если что;)Гарантирую 100%непредвзятость и строгое следование правилам, с учетом специфики принятых здесь личностных отношений.
Я думаю, с учетом вашей харизмы, у вас будут трудности...
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Работаем без выходных и праздничных дней.
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Вы получаете оплату удобным способом в день продажи.
Мы работаем с большим количеством товарных категорий известных брендов, с перечнем которых можно ознакомиться в каталоге.
CartBuy предлагает выезд курьера к вам на дом или офис, проведение оценки на вашей территории и моментальное произведение оплаты товара.
Мы работаем без выходных и будем рады в любое время проконсультировать вас по вопросам продажи картриджей и оперативно оформить сделку.
Деньги за продукцию вы получаете в полном объеме, без уценок и прочих перерасчетов.
Наши сотрудники работают быстро и добросовестно, а для каждой сделки у нас индивидуальный подход.
Мы готовы сотрудничать как с частными лицами, так и с крупными компаниями, которые предлагают большой объем товара.
Работать с нами легко и выгодно.
В случае, если у вас накопилось большое количество картриджей, вы можете согласовать выезд курьера.
Товаров 0 0 00 руб.
http://skupka-zip.ru/
Sk-Zip - скупка картриджей.
Одну из существенных статей расхода любого предприятия составляет покупка оригинальных картриджей, цена которых нередко превышает половину стоимости принтера, да и требуется достаточно часто тонер имеет свойство заканчиваться не только неожиданно, но и очень быстро , Существует несколько способов сократить траты Два из них наиболее популярны.
Во-первых, вместо оригинальных можно приобретать совместимые картриджи ну а во-вторых, никто не запрещает заправлять, ремонтировать и использовать повторно закончившиеся или вышедшие из строя оригиналы Правда, второй вариант вовсе не гарантирует того, что качество печати останется высоким.
Оригиналы и Совместимые картриджи в чём разница.
Оригинальные картриджи выпускаются под тем же брендом той же фирмой, которая произвела копировальную технику Изготовленные другой компанией по собственным технологиям, картриджи скупка картриджей для копировального аппарата или принтера, называются совместимыми.
Во-первых, вместо оригинальных можно приобретать совместимые картриджи ну а во-вторых, никто не запрещает заправлять, ремонтировать и использовать повторно закончившиеся или вышедшие из строя оригиналы Правда, второй вариант вовсе не гарантирует того, что качество печати останется высоким.
Оригиналы и Совместимые картриджи в чём разница.
Оригинальные картриджи выпускаются под тем же брендом той же фирмой, которая произвела копировальную технику Изготовленные другой компанией по собственным технологиям, картриджи скупка картриджей для копировального аппарата или принтера, называются совместимыми.
http://skupka-zip.ru/
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