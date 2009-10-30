Сообщение nikols » 30 окт 2009, 15:24

Без правил будет трудно о чем-то договориться. По понятиям еще трудней. Они почти у каждого свои.

На счет шерифа. Думаю, что а кто этот судья,какие у него принципы,какая мораль или этика? Роль модератора будет понижена.