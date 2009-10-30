Требуются модераторы!

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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение moon » 30 окт 2009, 10:38

Улин если еще этот шериф вменяемый- совсем будет хорошо, а то может сам из бандитов.
Последний раз редактировалось moon 30 окт 2009, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение ENGI » 30 окт 2009, 11:55

moon писал(а):если еще этот шериф вменяемый- совсем будет хорошо, а то может сам из бандитов.

Да, помню подобный случай на этом форуме.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение moon » 30 окт 2009, 12:08

Я тоже много чего помню, но чтоб бандиты и невменяемые в одном лице это страшно.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение ENGI » 30 окт 2009, 12:26

moon писал(а):Я тоже много чего помню, но чтоб бандиты и невменяемые в одном лице это страшно.

Не велик вопрос - напиши письмо Админу с обоснованием и фактами. Я пробовал - действует.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение moon » 30 окт 2009, 12:39

ENGI
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение ENGI » 30 окт 2009, 12:55

moon писал(а):ENGI
Пробовал? Ну поделись опытом. А то не знаю, как смещать модераторов, которые сами сложили полномочия.

А зачем ты хочешь сместить модератора, который и так уже сложил полномочия???
В этом не помогу, у меня немного другой опыт.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Правила (сбор предложений)

Сообщение moon » 30 окт 2009, 13:34

ENGI
да как помочь сложить полномочия -это ты, я уверена, знаешь. А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Требуются модераторы!

Сообщение nikols » 30 окт 2009, 15:24

Без правил будет трудно о чем-то договориться. По понятиям еще трудней. Они почти у каждого свои.
На счет шерифа. Думаю, что а кто этот судья,какие у него принципы,какая мораль или этика? Роль модератора будет понижена.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Требуются модераторы!

Сообщение ENGI » 30 окт 2009, 23:36

moon писал(а):А вот как на самом деле делаются- чувствуется, опыта у тя никакого.

Не понял, какую информацию несет данное предложение, но верю, что такой опытный и эрудированный во всех сферах жизнедеятельности пользователь зазря говорить не станет.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Требуются модераторы!

Сообщение moon » 30 окт 2009, 23:39

вот правильный ответ!
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Требуются модераторы!

Сообщение Улин » 31 окт 2009, 02:37

Ой, где это я? :shock:
Это из какой логики исходя, мой пост о правилах,
viewtopic.php?f=2&t=130&st=0&sk=t&sd=a&start=270#p128726
перенесен из ветки ПРАВИЛА в МОДЕРАТОРЫ? А почему не в СВАДЬБЫ или АВТО?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Требуются модераторы!

Сообщение Марвин Гудмэн » 31 окт 2009, 08:48

Улин
Шериф малось промахнулся.
Это лучше, чем случайно получить бутылкой по голове.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Требуются модераторы!

Сообщение DS » 31 окт 2009, 09:42

Улин писал(а):Ой, где это я?

Марвин Гудмэн писал(а):Шериф малось промахнулся.

Если вы шерифом меня обзываете - то я не промахивался. Совершенно невинное и уместное сообщение Улина стало поводом для дискуссии о вменяемости и бандитах, не имеющей отношение к Правилам. Её-то (дискуссию) я и убрал в соответствующий раздел вместе с поводом. Можно, конечно, было его скопировать, но я этого не сделал.
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kashey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1176
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 02:25

Re: Требуются модераторы!

Сообщение kashey » 31 окт 2009, 14:00

Alex82 писал(а):В очередной раз, напоминаю о своей кандидатуре, если что;)Гарантирую 100%непредвзятость и строгое следование правилам, с учетом специфики принятых здесь личностных отношений.

Я думаю, с учетом вашей харизмы, у вас будут трудности...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6076
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Требуются модераторы!

Сообщение ivanes » 26 июн 2017, 14:40

Ранее мы уже встречались с возможностью использования аммиачной селитры как компонента смесевых БВВ, и упоминали о ее индивидуальных взрывчатых свойствах.
Модераторы об этих свойствах не знают и не удаляют пост о покупке селитры в том числе.
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Гость RZN.info
Сообщения: 21
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Сообщения: 21
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