Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Новинки Кино
Всем привет! Мне очень нравится Брэд Питт, недавно вышел новый фильм с его участием "Союзники".Это шпионский боевик с очень захватывающим и оригинальным сюжетом. Действие происходит во время Второй Мировой войне, а Брэд Питт играет тайного агента под прикрытием в глубоком тылу врага.Советую всем посмотреть,не пожалеете! Я смотрела на сайте http://vip-hd.com/page/3/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 авг 2016, 22:54
Re: Новинки Кино
Совсем недавно появился новый сериал «Подсадная утка». Я решила его посмотреть, поэтому скачивала торрент здесь http://badtorrent.com/9856-podsadnaya-utka-serial-2016-1-2-3-4-seriya.html по мере выхода новых серий. Сам сериал по сюжету немного банален, но стоит отдать должное актерам – играют правдоподобно. История главной героини тронула меня, поэтому я с удовольствием смотрю новые серии и сопереживаю.
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