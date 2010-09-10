Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.



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полина71 Гость RZN.info Сообщения: 4 Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 08:44 Re: Новинки Кино Цитата Сообщение полина71 » 21 дек 2016, 22:43 Всем привет! Мне очень нравится Брэд Питт, недавно вышел новый фильм с его участием "Союзники".Это шпионский боевик с очень захватывающим и оригинальным сюжетом. Действие происходит во время Второй Мировой войне, а Брэд Питт играет тайного агента под прикрытием в глубоком тылу врага.Советую всем посмотреть,не пожалеете! Я смотрела на сайте http://vip-hd.com/page/3/ Вернуться к началу

sensivity2010 Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: 08 авг 2016, 22:54 Re: Новинки Кино Цитата Сообщение sensivity2010 » Сегодня, 00:53 Совсем недавно появился новый сериал «Подсадная утка». Я решила его посмотреть, поэтому скачивала торрент здесь http://badtorrent.com/9856-podsadnaya-utka-serial-2016-1-2-3-4-seriya.html по мере выхода новых серий. Сам сериал по сюжету немного банален, но стоит отдать должное актерам – играют правдоподобно. История главной героини тронула меня, поэтому я с удовольствием смотрю новые серии и сопереживаю. Вернуться к началу

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