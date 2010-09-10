Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Новинки Кино

Сообщение Katarinna » 18 июл 2016, 00:15

carl5 писал(а):
Katarinna писал(а):" Дедпул" посмотрела, так себе фильм, не в восторге...


Как вы вообще решились его посмотреть?

Сама не знаю , друг посоветовал, я и клюнула)))) А потом плевалась слегка))
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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Новинки Кино

Сообщение Георг » 04 авг 2016, 17:14

krissS123 писал(а):
Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).

в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике

Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
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kolya1988
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 13:49

Re: Новинки Кино

Сообщение kolya1988 » 06 авг 2016, 13:57

Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Новинки Кино

Сообщение Борислава » 13 авг 2016, 17:50

Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Новинки Кино

Сообщение Mamed7 » 18 сен 2016, 13:22

rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:46

Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
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ira19840
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:13

Re: Новинки Кино

Сообщение ira19840 » 26 минут назад

Из новинок 2016 года понравился сериал Научи меня жить интересная детективная история, которая держит в напряжении до самого финала.
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