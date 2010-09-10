Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Новинки Кино
carl5 писал(а):Katarinna писал(а):" Дедпул" посмотрела, так себе фильм, не в восторге...
Как вы вообще решились его посмотреть?
Сама не знаю , друг посоветовал, я и клюнула)))) А потом плевалась слегка))
Re: Новинки Кино
krissS123 писал(а):Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).
в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике
Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
Re: Новинки Кино
Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
Re: Новинки Кино
Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
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Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
Из новинок 2016 года понравился сериал Научи меня жить интересная детективная история, которая держит в напряжении до самого финала.
Re: Новинки Кино
хорошим фильмом для меня стал мультик Красная Черепаха(http://kinolen.net/multfilmy/209-krasnaya-cherepaha-2017.html). Тут нет бешеных бюджетов и мульт не сделан для того, чтобы сбивать деньги в прокате. Но именно в таком кино заложено много чувств, эмоций и глубинных мыслей человечества.
Re: Новинки Кино
Ходил на фильм "Не думай дважды".
Понравился очень, он комедийный, но в конце даже немного расстроился.
Советую. http://kino-kingdom.com/3490-ne-dumay-dvazhdy.html
Понравился очень, он комедийный, но в конце даже немного расстроился.
Советую. http://kino-kingdom.com/3490-ne-dumay-dvazhdy.html
Re: Новинки Кино
Захватывающий ужастик Уиджи Проклятие доски дьявола (2016). Мне очень понравился, страшно до жути. Смотрел с женой, так она чуть руку мне не оторвала на одном моменте)) Рекомендую! http://bigcinemahd.net/1374-uidzhi-proklyatie-doski-dyavola-2016.html
Re: Новинки Кино
Редко смотрю фильмы про любовь, но этот Тюльпанная лихорадка меня удивил http://my-movies.org/load/zhanry/melodramma/tjulpannaja_likhoradka/14-1-0-1156. Очень хороший фильм, что в этом жанре большая редкость.
Re: Новинки Кино
Сегодня посмотрел новый фантастический сериал Легион 2017 года, только что начался, просто бомба! http://vizafilm.com/seriali/zarubegnie/ ... 02-10.html очень рекомендую посмотреть. Необычный и напряженный сюжет, хорошая интрига, начало хорошее. Судя по всему сериал обещает быть захватывающим!
Re: Новинки Кино
Посмотрите фильм фантастику Модель бога по Эйнштейну 2017 года http://vizafilm.com/filmi/3097-model-bo ... 02-18.html очень интересный, о загробной жизни сюжет.
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