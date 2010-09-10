Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Новинки Кино

Сообщение Георг » 04 авг 2016, 17:14

krissS123 писал(а):
Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).

в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике

Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
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kolya1988
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 13:49

Re: Новинки Кино

Сообщение kolya1988 » 06 авг 2016, 13:57

Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Новинки Кино

Сообщение Борислава » 13 авг 2016, 17:50

Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Новинки Кино

Сообщение Mamed7 » 18 сен 2016, 13:22

rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:46

Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
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abwin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 18:24

Re: Новинки Кино

Сообщение abwin » 02 янв 2017, 18:26

хорошим фильмом для меня стал мультик Красная Черепаха(http://kinolen.net/multfilmy/209-krasnaya-cherepaha-2017.html). Тут нет бешеных бюджетов и мульт не сделан для того, чтобы сбивать деньги в прокате. Но именно в таком кино заложено много чувств, эмоций и глубинных мыслей человечества.
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Roll
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 20:06

Re: Новинки Кино

Сообщение Roll » 03 янв 2017, 20:18

Ходил на фильм "Не думай дважды".
Понравился очень, он комедийный, но в конце даже немного расстроился.
Советую. http://kino-kingdom.com/3490-ne-dumay-dvazhdy.html
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mrrobots
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 18:55

Re: Новинки Кино

Сообщение mrrobots » 08 янв 2017, 19:04

Захватывающий ужастик Уиджи Проклятие доски дьявола (2016). Мне очень понравился, страшно до жути. Смотрел с женой, так она чуть руку мне не оторвала на одном моменте)) Рекомендую! http://bigcinemahd.net/1374-uidzhi-proklyatie-doski-dyavola-2016.html

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aXiEd
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:48

Re: Новинки Кино

Сообщение aXiEd » 12 янв 2017, 13:52

Редко смотрю фильмы про любовь, но этот Тюльпанная лихорадка меня удивил http://my-movies.org/load/zhanry/melodramma/tjulpannaja_likhoradka/14-1-0-1156. Очень хороший фильм, что в этом жанре большая редкость.
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Vasiliiking
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 22:47

Re: Новинки Кино

Сообщение Vasiliiking » 19 янв 2017, 23:00

Еще в детстве смотрел одни интересный фильм под названием джуманджи он мне очень понравился так как в нем очень интерфейсный сюжет о том как дети нашли одну загадочную игру и решили в нее сыграть не догадываться во что им эта игра обойдется и смогут ли они ее завершить ! Но не давно я узнал о продолжении этой картины на одном сайте где теперь дожидаюсь ее выхода с нетерпением http://kinogo-online.tv/356-dzhumandzhi-2017.html думаю эта часть также нас удивит и надолго запомнится !
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Ellina
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 17:50

Re: Новинки Кино

Сообщение Ellina » 20 янв 2017, 18:12

кто-то смотрел "Почему он"?

Что скажите?
http://ryazan.profi.ru :D
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Lizadop
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 11:58

Новинки Кино

Сообщение Lizadop » 22 янв 2017, 23:08

Нам тут какую-то "Жесть" Собираются по ТВ показывать, кто смотрел, что посовутуете, нужно телик включать, или не стоит?
Я генерирую добро.
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karen36
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 янв 2017, 22:23

Re: Новинки Кино

Сообщение karen36 » 24 янв 2017, 22:29

привет всем рекомендую смотреть классный фильм "Двое " http://kinokong.cc/30150-dvoe-2016.html не пожалеете.
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Andrey_815
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 13:16

Re: Новинки Кино

Сообщение Andrey_815 » 26 янв 2017, 13:21

2017 год обещает много крутых фильмов! Но например почему ни кто не говорит о сериалах? Я в последнее время очень увлекся корейскими сериалами, хотя раньше обходил их стороной! А зря! Если кому интересно, то все новинки смотрю тут http://myserials.co/koreyskie-serialy/
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krugerkara
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 17:32

Re: Новинки Кино

Сообщение krugerkara » 28 янв 2017, 17:36

Наконец-то и наши начали выпускать хорошие мультики. Посмотрела вместе с детьми и осталась довольно. Превосходная графика, соответствующая музыка, интересный сюжет. Честно говоря сюжет ленты абсолютно не похож на первоисточник знаменитого сказочника, однако вызывает удивление богатство фантазии его создателей. Прекрасная озвучка тоже сыграла положительную роль. Детям очень понравилось, ушли с сеанса довольными. Решили пересмотреть и нашли где можно загрузить торрент http://newrutor.net/1259-snezhnaya-koroleva-3-ogon-i-led-2016.html мультфильма.
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rinat
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 15:06

Re: Новинки Кино

Сообщение rinat » 02 фев 2017, 15:11

Новинки кино смотрю на этом http://allhit.club/filmy-2017/ сайте онлайн фильмов. Вчера посмотрел фильм План побега, замечательный фильм. Арни и Сталоне красавчики. Жаль что ничто не вечно и все мы стареем.
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NorzanStisp
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 45 минут назад

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