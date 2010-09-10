Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Новинки Кино
krissS123 писал(а):Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).
в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике
Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
Re: Новинки Кино
Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
Re: Новинки Кино
Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
хорошим фильмом для меня стал мультик Красная Черепаха(http://kinolen.net/multfilmy/209-krasnaya-cherepaha-2017.html). Тут нет бешеных бюджетов и мульт не сделан для того, чтобы сбивать деньги в прокате. Но именно в таком кино заложено много чувств, эмоций и глубинных мыслей человечества.
Re: Новинки Кино
Ходил на фильм "Не думай дважды".
Понравился очень, он комедийный, но в конце даже немного расстроился.
Советую. http://kino-kingdom.com/3490-ne-dumay-dvazhdy.html
Понравился очень, он комедийный, но в конце даже немного расстроился.
Советую. http://kino-kingdom.com/3490-ne-dumay-dvazhdy.html
Re: Новинки Кино
Захватывающий ужастик Уиджи Проклятие доски дьявола (2016). Мне очень понравился, страшно до жути. Смотрел с женой, так она чуть руку мне не оторвала на одном моменте)) Рекомендую! http://bigcinemahd.net/1374-uidzhi-proklyatie-doski-dyavola-2016.html
Re: Новинки Кино
Редко смотрю фильмы про любовь, но этот Тюльпанная лихорадка меня удивил http://my-movies.org/load/zhanry/melodramma/tjulpannaja_likhoradka/14-1-0-1156. Очень хороший фильм, что в этом жанре большая редкость.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 22:47
Re: Новинки Кино
Еще в детстве смотрел одни интересный фильм под названием джуманджи он мне очень понравился так как в нем очень интерфейсный сюжет о том как дети нашли одну загадочную игру и решили в нее сыграть не догадываться во что им эта игра обойдется и смогут ли они ее завершить ! Но не давно я узнал о продолжении этой картины на одном сайте где теперь дожидаюсь ее выхода с нетерпением http://kinogo-online.tv/356-dzhumandzhi-2017.html думаю эта часть также нас удивит и надолго запомнится !
Re: Новинки Кино
кто-то смотрел "Почему он"?
Что скажите?
Что скажите?
http://ryazan.profi.ru
Новинки Кино
Нам тут какую-то "Жесть" Собираются по ТВ показывать, кто смотрел, что посовутуете, нужно телик включать, или не стоит?
Я генерирую добро.
Re: Новинки Кино
привет всем рекомендую смотреть классный фильм "Двое " http://kinokong.cc/30150-dvoe-2016.html не пожалеете.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 янв 2017, 13:16
Re: Новинки Кино
2017 год обещает много крутых фильмов! Но например почему ни кто не говорит о сериалах? Я в последнее время очень увлекся корейскими сериалами, хотя раньше обходил их стороной! А зря! Если кому интересно, то все новинки смотрю тут http://myserials.co/koreyskie-serialy/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2017, 17:32
Re: Новинки Кино
Наконец-то и наши начали выпускать хорошие мультики. Посмотрела вместе с детьми и осталась довольно. Превосходная графика, соответствующая музыка, интересный сюжет. Честно говоря сюжет ленты абсолютно не похож на первоисточник знаменитого сказочника, однако вызывает удивление богатство фантазии его создателей. Прекрасная озвучка тоже сыграла положительную роль. Детям очень понравилось, ушли с сеанса довольными. Решили пересмотреть и нашли где можно загрузить торрент http://newrutor.net/1259-snezhnaya-koroleva-3-ogon-i-led-2016.html мультфильма.
Re: Новинки Кино
Новинки кино смотрю на этом http://allhit.club/filmy-2017/ сайте онлайн фильмов. Вчера посмотрел фильм План побега, замечательный фильм. Арни и Сталоне красавчики. Жаль что ничто не вечно и все мы стареем.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:44
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2017, 17:32
Re: Новинки Кино
Сюжет мультфильма «Темная вселенная» не отличается новизной. Команда супергероев объединяется и спасает мир от гибели, но от этого не становится менее любопытно. На сайте http://badtorrent.com/10357-temnaya-liga-spravedlivosti-2017-multfilm.html можно скачать торрент или просто посмотреть, поверьте, он того стоит.
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