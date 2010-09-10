Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Новинки Кино

Сообщение Katarinna » 18 июл 2016, 00:15

carl5 писал(а):
Katarinna писал(а):" Дедпул" посмотрела, так себе фильм, не в восторге...


Как вы вообще решились его посмотреть?

Сама не знаю , друг посоветовал, я и клюнула)))) А потом плевалась слегка))
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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Новинки Кино

Сообщение Георг » 04 авг 2016, 17:14

krissS123 писал(а):
Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).

в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике

Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
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kolya1988
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 13:49

Re: Новинки Кино

Сообщение kolya1988 » 06 авг 2016, 13:57

Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Новинки Кино

Сообщение Борислава » 13 авг 2016, 17:50

Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Новинки Кино

Сообщение Mamed7 » 18 сен 2016, 13:22

rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:46

Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
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ira19840
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:13

Re: Новинки Кино

Сообщение ira19840 » 01 янв 2017, 22:38

Из новинок 2016 года понравился сериал Научи меня жить интересная детективная история, которая держит в напряжении до самого финала.
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abwin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 18:24

Re: Новинки Кино

Сообщение abwin » 02 янв 2017, 18:26

хорошим фильмом для меня стал мультик Красная Черепаха(http://kinolen.net/multfilmy/209-krasnaya-cherepaha-2017.html). Тут нет бешеных бюджетов и мульт не сделан для того, чтобы сбивать деньги в прокате. Но именно в таком кино заложено много чувств, эмоций и глубинных мыслей человечества.
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Roll
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 20:06

Re: Новинки Кино

Сообщение Roll » 03 янв 2017, 20:18

Ходил на фильм "Не думай дважды".
Понравился очень, он комедийный, но в конце даже немного расстроился.
Советую. http://kino-kingdom.com/3490-ne-dumay-dvazhdy.html
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mrrobots
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 18:55

Re: Новинки Кино

Сообщение mrrobots » 08 янв 2017, 19:04

Захватывающий ужастик Уиджи Проклятие доски дьявола (2016). Мне очень понравился, страшно до жути. Смотрел с женой, так она чуть руку мне не оторвала на одном моменте)) Рекомендую! http://bigcinemahd.net/1374-uidzhi-proklyatie-doski-dyavola-2016.html

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aXiEd
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:48

Re: Новинки Кино

Сообщение aXiEd » 12 янв 2017, 13:52

Редко смотрю фильмы про любовь, но этот Тюльпанная лихорадка меня удивил http://my-movies.org/load/zhanry/melodramma/tjulpannaja_likhoradka/14-1-0-1156. Очень хороший фильм, что в этом жанре большая редкость.
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doollka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 18:51

Re: Новинки Кино

Сообщение doollka » 14 янв 2017, 09:32

http://kinozadrot.club/3972-sverhestest ... 2017t.html
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Doger
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 21:59

Re: Новинки Кино

Сообщение Doger » 10 фев 2017, 22:04

Сегодня посмотрел новый фантастический сериал Легион 2017 года, только что начался, просто бомба! http://vizafilm.com/seriali/zarubegnie/ ... 02-10.html очень рекомендую посмотреть. Необычный и напряженный сюжет, хорошая интрига, начало хорошее. Судя по всему сериал обещает быть захватывающим!
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Doger
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 21:59

Re: Новинки Кино

Сообщение Doger » 18 фев 2017, 19:41

Посмотрите фильм фантастику Модель бога по Эйнштейну 2017 года http://vizafilm.com/filmi/3097-model-bo ... 02-18.html очень интересный, о загробной жизни сюжет.
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MKarabasik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 22:53

Купите тур в Тайланд за пол цены

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