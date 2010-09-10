Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Новинки Кино
krissS123 писал(а):Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).
в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике
Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
Re: Новинки Кино
Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
Re: Новинки Кино
Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
carl5 писал(а):Iglesias писал(а):А я жду фильм "Падение Лондона (2016)"
Трагичное, но безобидное на первый взгляд мероприятие, внезапно обретает черты глобального заговора, направленного против наиболее влиятельных политиков.
Падение Лондона обещает стать культовым фильмом)) я давно читал о нем))
Уже есть в онлайне, и я его посмотрел. Разовый фильм, очень похож на падение олимпа.
Зачем снимать по сюжету два схожих фильма, не пойму.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:10
Re: Новинки Кино
А вот из новинок мне очень понравилась немного эроничная комедия "Супер алиби" http://kinokong.cc/30352-super-alibi-su ... -2017.html . Сюжет придуман весьма не плохо. Много смешных моментов. Смотрели всей семьёй. Фильм хоть и одноразовый, но посмотреть стоит. Рекомендую!
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