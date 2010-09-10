Сообщение Jasmine Thompson » 21 мар 2017, 15:31

Посмотрела фильм "28 Панфиловцев" и осталась под впечатлением. Шикарно снятый фильм на военную тематику, посвященный битве под Москвой. Русский народ всегда отличался от немцев смекалкой и нестандартным мышлением, поэтому и удалось небольшому количеству людей с хилым вооружением задержать немецкие войска с танками и не на один день. Надо гордиться нашими военными, которые отдавали свои жизни за мир и покой своей Родины.Фильм снят очень хорошо. Есть и компьютерная графика - там, где танки. И хорошо, что она есть, она очень реалистично передает события тех времен. И актерская игра меня тоже порадовала. И концовка фильма тоже в виде памятников. Кино заслуживает быть добавленным в коллекцию лучших картин на тему Второй мировой. Рекомендую посмотреть!