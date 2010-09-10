Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Новинки Кино

Сообщение Георг » 04 авг 2016, 17:14

krissS123 писал(а):
Георг писал(а):Вчера посмотрел "Экипаж". Фильм очень понравился. Всем рекомендую, уровень не хуже (а может и лучше) топовых голливудских фильмов. 2016г - планка повышается!
P.S.(смотрел в IMAX 3D в Премьере).

в кино ходил? а мог бы посмотреть в онлайн кинотеатре) кстати вот на этот случай сайт http://gidonline-club.ru/ тут так же как и в кино, без рекламы и в отличном качестве). только много плюсов, не нужно тратиться на билеты, и можно удобненько расположиться на любимом диванчике

Домашний кинотеатр не может сравниться с полноценным IMAX 3D! Если Вы не видите разницы, то действительно, Вам нет смысла ходить в кинотеатр.
Многие фильмы из разряда разовых достаточно посмотреть по домашнему кинотеатру, но качественные проекты или с серьезными спецэффектами гораздо лучше смотреть в специально оборудованном месте...и впечатлений по мне гораздо больше.
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kolya1988
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 13:49

Re: Новинки Кино

Сообщение kolya1988 » 06 авг 2016, 13:57

Стартрек: Бесконечность недавно смотрел понравилось, а также Джейсон Борн посмотрел недавно тоже норма, мультфильм Ледниковый период: Столкновение неизбежно не понравился даже в кинотеатре шутки не смешные были.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Новинки Кино

Сообщение Борислава » 13 авг 2016, 17:50

Специально для любителей Джейсона Стэйтема… В сети уже есть Механик: Воскрешение .
У героя Стейтема воруют любимую женщину и принуждают его исполнять убийства, да еще и маскируя их под несчастные случаи. Как он выкрутится из сложной ситуации, раскрывать не буду) но фильм клёвый.
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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Новинки Кино

Сообщение Mamed7 » 18 сен 2016, 13:22

rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:46

Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
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Mika
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 17:36

Re: Новинки Кино

Сообщение Mika » 09 мар 2017, 17:39

carl5 писал(а):
Iglesias писал(а):А я жду фильм "Падение Лондона (2016)"
Трагичное, но безобидное на первый взгляд мероприятие, внезапно обретает черты глобального заговора, направленного против наиболее влиятельных политиков.

Изображение


Падение Лондона обещает стать культовым фильмом)) я давно читал о нем))

Уже есть в онлайне, и я его посмотрел. Разовый фильм, очень похож на падение олимпа.
Зачем снимать по сюжету два схожих фильма, не пойму.
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Jasmine Thompson
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 15:28

Re: Новинки Кино

Сообщение Jasmine Thompson » 21 мар 2017, 15:31

Посмотрела фильм "28 Панфиловцев" и осталась под впечатлением. Шикарно снятый фильм на военную тематику, посвященный битве под Москвой. Русский народ всегда отличался от немцев смекалкой и нестандартным мышлением, поэтому и удалось небольшому количеству людей с хилым вооружением задержать немецкие войска с танками и не на один день. Надо гордиться нашими военными, которые отдавали свои жизни за мир и покой своей Родины.
Фильм снят очень хорошо. Есть и компьютерная графика - там, где танки. И хорошо, что она есть, она очень реалистично передает события тех времен. И актерская игра меня тоже порадовала. И концовка фильма тоже в виде памятников. Кино заслуживает быть добавленным в коллекцию лучших картин на тему Второй мировой. Рекомендую посмотреть!
Изображение
http://nanokino.net/312-dvadcat-vosem-panfilovcev-2016.html
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tanyaZxx
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 13:02

Re: Новинки Кино

Сообщение tanyaZxx » 30 мар 2017, 14:42

Наконец вышел долгожданный БОСС МОЛОКОСОС (2017) Смотрели всей семьей, он очень необычный, веселенький мультфильм. Моим детям и мне понравился! http://kinokong.cc/30449-boss-molokosos ... nline.html
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eduart1968
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 10:20

Re: Новинки Кино

Сообщение eduart1968 » 01 апр 2017, 10:40

Здравствуйте всем. Недавно вышел фильм новинка Сплит на сайте http://kinokong.cc/30182-split-2016.html Посмотрели всей семьёй. Неплохой сюжет и съёмки впечатлили. Посмотрели всей семьёй. Было интересно
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владиславо4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 13:55

Re: Новинки Кино

Сообщение владиславо4ка » Сегодня, 18:53

Здравствутйе,а мне нравится смотреть Дом 2. Вот недавно посмотрела свадьбу Ольги Ветер и Глеба Жемчугова https://dom2.show/svadby-uchastnikov/ol ... hugov.html очень красиво все было.
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