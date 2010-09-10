Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
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Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
Полицейский с Рублёвки офигенный фильм про мажорика полицейского!Скоро выйдет новый сезон!Кто не видел первый сезон бегом смотреть! https://russianserial.tv/policejskij-s-rublyovki вы многое потеряли!
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